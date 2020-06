JAPAN Studio et Bluepoint Games nous proposent un remake du culte Demon's Souls. Ce remake invite les joueurs à faire l'expérience du challenge brutal original, entièrement reconstruit à partir de zéro et magistralement amélioré avec un nouveau "mode fracturé". En plus des magnifiques effets d'ombres et du ray tracing, les joueurs peuvent choisir entre deux modes graphiques pendant le jeu : un mode axé sur la fidélité et un mode axé sur la fréquence d'images.

BluepointPS: Bluepoint a mentioné un mode fracture" sans donner plus de détails