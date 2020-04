Rappel de la modération:J'ai supprimé deux articles cette nuit, un avec des vidéos, le deuxième contenant carrément des descriptions de scène.Ces articles s'ils n'avaient peut-être pas pour but de nuire étaient en tout cas extrêmement maladroits et très contrariants pour tout le monde.Et tant pis si le spoil ne s'avère pas si grave que cela, ce sera fait à titre préventif et j'assumerais totalement.

posted the 04/27/2020 at 07:35 AM by anakaris