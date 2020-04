La dernière mise à jour de Final Fantasy XIV Shadowbringers est arrivée avec de nouvelles quêtes appelées "Save the Queen" et Yasumi Matsuno a aidé à créer l'histoire de ces quetes liés au scénario "Retour à Ivalice" de Final Fantasy XIV.Le createur a aussi trouvé une opportunité d'allumer la mèche sur Twitter concernant une suite de Vagrant Story.En effet alors que ce dernier demandait qu'on lui donne des feedbacks sur cette MAJ, un fan lui a parlé du fait que l'histoire de ces quêtes ressemblait étrangement a un vieux concept d'une suite avorté du jeu culte Vagrant Story. Naturellement le tweet a attiré l'attention et un autre fan a taquiné Matsuno à propos de vouloir cette suite. Ce dernier a ensuite fait cette chose que les créateurs font parfois lorsqu'ils essaient d'allumer un peu la meche en répondant: "But just you wait, just you wait !!"Cela pourrait très bien être une plaisanterie, mais avec le travail continu de Matsuno dans le cadre d'Ivalice au fil des ans, y compris pour ce nouveau scénario dans Final Fantasy XIV, ce ne serait pas illlogique s'il tentait de revenir à Vagrant Story ne serait-ce pourquoi pas via un remake, apres tout cette année signe les 20 ans du jeu et seul des figurines ont pour l'heure été annoncé pour fêter ça.