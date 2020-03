1 ) Le jeu qui vous paraissait facile au premier abord, mais qui était pourtant très dur au final ?2 ) Le jeu qui vous paraissait très dur au premier abord, mais qui était pourtant facile au final ?3 ) Le boss que vous pensiez très facile à battre au premier abord, mais il s'est révélé redoutable ?4 ) Le boss que vous pensiez très dur à battre au premier abord, mais il s'est révélé facile ?5 ) Le personnage de jeu vidéo que vous aimiez pas au première abord, mais maintenant vous l'aimé ?6 ) Le personnage de jeu vidéo que vous aimiez au première abord, mais maintenant vous le supportez plus ?7 ) Le jeu qui vous a fait aimez un genre, alors que vous n'avez jamais aimé auparavant, ça ne vous disait rien ?8 ) Le jeu qui vous a fait détester un genre, alors que vous aimiez auparavant, ça vous a dégouté ?9 ) La console que vous pensiez jamais prendre, mais vous avez craqué (vous avez même regretté de pas l'avoir acheté auparavant) ?10 ) Le jeu que vous pensiez jamais prendre, mais vous avez craqué (vous avez même regretté de pas l'avoir acheté auparavant) ?

posted the 03/08/2020 at 04:48 PM by nicolasgourry