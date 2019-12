Via une maquette, c’est quand même énorme et franchement laid, une boîte de pompes le truc, niveau audace dans le design c’est quand même le néant, bon en espérant que ce sacrifice esthétique permette à la console d’être très silencieuse, on peut pas tout avoir je le conçois, mais quand ça parle d’originalité j’ai quand même envie de chialer...

posted the 12/18/2019 at 07:40 AM by ryoporterbridges