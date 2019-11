C'est confirmé sut Twitter, malgré la fin de l'embargo sur le nouveau jeu d'Hideo Kojima, EDGE ne donnera aucune note ce mois-ci a Death Stranding, y compris le mois prochain...Motif? La rédaction a trouvé le jeu extrêmement mauvais et qu'ils ne sont pas partis jusqu’au bout de l'aventure tellement c'était fastidieux pour eux...(pas de test donc).A ce niveau on sait plus si c'est du respect ou du foutage de gueule mais a vous de juger.Pour l'instant, le jeu est très apprécié par la presse française mais beaucoup moins dans d'autres pays.Personnellement, j'ai hâte de faire mon propre avis, A Hideo Kojima Game oblige, je suis complètement dans la hype malgré des notes qui divergent, et vous?Le journaliste de Edge sur Twitter :