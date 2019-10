remake



C'est lors du Metal Max 2021 Road to 30th Anniversary qu'on apprend l'arrivée de 3 nouveaux jeux de la serie Metal Max- Metal Max Xeno déjà sorti en 2018 sur PS4 et Vita (dispo chez nous uniquement sur PS4) va ressortir dans un remake sur PS4 et Switch nommé Metal Max Xeno: Reborn qui délaissera le cell shading "PS2" pour un rendu 3D "PS3" (chacun appréciera ou pas) avec des couleurs plus réalistes. Prévu cet hiver.- Metal Max Xeno: Reborn 2 sera sa suite et sortira en 2020- Code Zero sera un reboot revenant au source de la serie Metal Max, pas de date