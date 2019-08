Il semble que le bon vieux Kenichiro Takaki malgres ses nouvelles fonctions chez Cygames ne puisse s'empecher de continuer de taffer avec Kadokawa sur des jeux ecchi et annonce Kandagawa Jet Girls, un projet cross media avec un anime et un jeu sur PS4.Pour l'heure seul le teaser de l'anime vient de sortir (le jeu sera presenté en Septembre) permettant de découvrir les duo d'heroines du jeu et leur jetski (une qui tire, l'autre qui conduit). D'ailleurs 2 personnages de Senrna Kaguran devrait apparaitre dans le jeu.