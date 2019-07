Microsoft a publié ses résultats financiers qui concernent le quatrième trimestre de son année fiscale 2019, ce qui correspond au deuxième trimestre dans notre calendrier. Les résultats sont positifs dans l’ensemble.

Le chiffre d’affaires s’élève à 33,72 milliards de dollars, contre 30,09 milliards de dollars il y a un an. Le bénéfice net ressort à 13,2 milliards de dollars (1,71 dollar par action), contre 8,87 milliards de dollars (1,14 dollar par action) à base comparable. Les analystes s’attendaient à 32,77 milliards de dollars pour le chiffre d’affaires et 1,21 dollar par action.



Ces résultats positifs sont en partie liés à Azure, le service de cloud de Microsoft qui progresse une nouvelle fois. Le gain a été de 64% cette fois. C’est beaucoup, mais il se trouve qu’il s’agit de la plus petite progression pour Microsoft au cours de ces dernières années. Microsoft fait face à Amazon et Google sur ce terrain.



En outre, les revenus pour les Surface ont augmenté de 14%. C’est plutôt une bonne donnée sachant que Microsoft n’a pas sorti de nouveaux modèles ce trimestre.