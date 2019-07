Nous apprennons que Dokidoki Groove Works le studio derriere le carton japonais Valkyrie Anatomia recrute en ce moment pour un RPG PS4 a grande echelle sous l'U4.“New PS4 Game Development Project Begins! Make a Hit that Captivates the World” telle est l'accroche écrite sur la page de recrutement.Allons enfin avoir le Valkyrie Profile 3 tant attendu ? L'avenir nous le dira.

Like

Who likes this ?

posted the 07/12/2019 at 03:37 PM by guiguif