"2017 fut une grosse année, 2021 sera la prochaine, Sonic aura 30 ans et on est preparé" assure Takashi Iizuka a Game Informer.Et quand on lui demande si ce sera une etape importante dans la carriere du herisson comme le fut Sonic Generation, il repond "Peut-etre"2021 signant l'arrivée des next-gen, il ne serait pas étonnant que le prochain opus sorte sur PS5 et Scarlet. Ce qui ferait que Sonic n'aura eu que deux "vrais" opus 3D sur cette gen, a savoir les moyens Sonic Force et Sonic Lost World.