Apres un premier opus en 2D passé inaperçu, Spark the Electric Jester de Felipe Ribeiro Daneluz (alias LakeFeperd un habitué des fangames Sonic) revient dans Spark the Electric Jester 2 (cette fois-ci remplacé par Fark un robot), une aventure tout en 3D qui rappellera directement ces bons vieux Sonic Adventure 1 et 2 de par son gameplay ou sa BO trés "Crush 40" (mais aussi ses graphismes), l'univers du hérisson en moins.Sortie prévue sur Steam le 16 Mai.

posted the 05/05/2019 at 11:47 AM by guiguif