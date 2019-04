Hajime Tabata via son nouveau studio JP Games annonce ... The Pegasus Dream Tour, un RPG ayant pour cadre les JO Paralympic (jeu officiel du International Paralympics Committee) et évidement comme on est au Japon nos amis sportifs faisant preuve d'un handicape vont se transformer en dieux grecs avec des ailes et tout.Prévu partout (même sur smartphones) en 2020 lors des JO.