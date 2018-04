Oui je sais ça choqueD'abord parce que j’achète toujours toutes les consoles, ensuite parce que le teasing du prochain Inside Xbox avec le logo de l'ancienne Xbox me fait naïvement croire que mes Otogi 1, Otogi 2 et Panzer Dragoon Orta seront annoncés comme retro (je rêve, mais pas envie d'acheter la grosse Xbox pour 3/4 jeux), mais aussi comme chaque année depuis des années que MS se bougera ENFIN le fion pour sortir de l'exclues solo qui sorte un peu de leurs énièmes Halo et Gears (qu'ils n'annulerons pas évidement... #Scalebound), genre ça vous vous souvenez ? un screen un peu plus bandant que Crackdown 3 n'est-pas ?Donc premièrement Ori and The Blind Forest Definitive Edition bien évidement que j'avais fait a l'epoque sur PC dans sa version originale et qui fut une bonne claque (vivement le 2, en boite, avec Blu-Ray, faites pas une Cuphead reflechissez putin), mais aussi Recore Definitive Edition... alors que je pensais qu'aucune version physique existait, mais c'est pourtant bien le cas, surement sorti plus tard que l’édition digitale car a l’époque je trouvais rien nul part, mais le jeu est dispo dans certaines boutiques et Ebay en version US, UK, Allemande, meme Japonaise... mais pas de sortie en France apparemment.Bon maintenant plus qu'a attendre une bonne occaz pour me chopper la console a pas trop cher (la Slim hein, tant pis pour le Monster), tout en priant qu'il y ai de la grosse exclue et mes jeux XBOX originale en retro.