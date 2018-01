Anrea Persagatti Anrea Persagatti

En Italie, c'est Nintendo Italy qui s'est fendu d'un communiqué pour expliquer que la Switch était! Une sacrée performance que le directeur général de Nintendo Italia, Andrea Persegatti, analyse de la façon suivante : ce sont les jeux qui ont convaincu les joueurs d'acheter si rapidement la console et ainsi l'adopter à une vitesse jamais vue en Italie.En Italie comme ailleurs, quand on compare la performance de la console à ses prédécesseurs, on sait déjà que la Switch se vend mieux que la Wii à sa sortie...[...]