"c'est un grand honneur pour nous, peuple Kazakh, d'accueillir la prochaine console de Nintendo, en effet depuis les années 90 et le succès retentissant dans notre beau pays des grandes GX 4000, Lynx et de la cultissime Jaguar, nous espérons que la Nintendo Switch aura le même destin que ces dernières !"

Voici une information informative autour de la console de jeu vidéo Nintendo Switch de la société Nintendo Co Ltd.Grâce aux experts Jeu Vidéo de BFMTV, nous apprenons aujourd'hui avec la plus grande stupeur que la Nintendo Switch est a présent la console la plus précommandé de l'histoire du Kazakhstanc'est sur le compte Facebook de Micromafia Kazakh que la nouvelle été lachée, et c'est le président de la république en personne qui s'est exprimé,avec plus de 478 Nintendo Switch précommandées depuis, on peut aisément parler de phénomène pour la prochaine console de Nintendo