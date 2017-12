Comme d’hab ce n'est pas un top 5 de mauvais jeux, justes des titres qui m’ont déçu par rapport à mes attentesSi je reconnais aisément ses qualités ludiques, Xenoblade Chronicles 2 n'aura finalement pas réussi a me faire rêver alors que je m'attendais a du culte lors de l'annonce du jeu. On a certe un bel univers, de belles musiques et un gameplay qui fait le taff, mais à coté une aventure, un scenario, des quetes annexes et des personnages peu intéressants/originaux, sans compter quelques lourdeurs dans le gamedesign et une technique décevante.Un gameplay mal adapté a la 3DS (vive les crampes), des décors pas très beaux, une ost peu marquante hormis les musiques déjà connu et un level design pas mauvais, mais pas transcendant.Au final a par pour certain combat boss comme le robot géant ou le boss de fin qui m’a fait perdre une main, je retiens pas grand chose de cet opus.Un jeu sympathique, mais tellement cours qu’on en ressort forcement déçu surtout que le jeu devient vraiment intéressant quand il se termine.Le pire etant l’annonce du double de contenu en DLC quelques semaines après la sortie du jeu, cette arnaque.Solo copié-collé sur le premier (avec en plus un boss de fin pourri), multi sur une seule console aux abonnés absents et online qui a les mêmes tares que la précédente version a savoir cette ignoble rotation de 2 maps par mode toutes les deux heures. Seul le mode Salmon Run tire son epingle du jeu, malheureusement Nintendo ont eu la bonne idée de le rendre accessible un jour sur deux.Bref un bon jeu pour ceux qui n'ont pas touché a l'opus Wii U, un 1.5 sans grosses nouveautés pour les autres.Level design et décors peu inspirés, difficultée abusive par moment (le tribunal, my god…), carte mal branlée, fin qui arrive de nul part… au final j’aurais plus apprécié les cinématiques que les phases de gameplay. Vivement le prochain Doom.