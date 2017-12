Après une année 2016 sans plus, 2017 fut pour moi une excellente année pour le jeu video notamment du coté des japonais qui reprennent de plus en plus du poil de la bête, mais aussi du coté de la scène indépendante qui nous ont encore sorti quelques belles perles.Comme d'hab je n'ai pas fait ou fini tout les gros jeux ou jeux hypés de l'année comme Nier Automata que j'ai lâchement lâché au bout de 3 heures (mais que je reprendrais sous peu... ça va faire depuis la sortie que je dis ça) ou Persona 5 au bout d'une heure, ni Prey qu'il faudrait que je fasse un jour mais flemmmmee.Plus rythmé qu’Uncharted 4 tout en étant aussi beaucoup plus court et moins diversifié au niveau de ses décors, Uncharted: The Lost Legacy reste néanmoins une aventure qui sait envoyer autant la sauce qu’un épisode canonique, le tout avec une écriture tout aussi intelligente rendant une nouvelle fois ses personnages extrêmement attachant.Même si la chasse pourra pour certains finir en overdose avec ses 999 lunes à trouver (dont 95% sans vrai challenge), il faut avouer qu'on a du mal a lâcher la manette tant ce Mario se révèle ultra chronophage, hyper plaisant à prendre en main et aligne les idées ingénieuses."Mais c’est un remaster, ça compte pas…" bah si vu que je ne l’avais jamais fait avant et que cette version est inédite en occident. Après un FF XV ultra décevant, ce fut un bonheur de se lancer dans un vrai bon FF avec un univers travaillé, une OST de dieu et un système de combat qui, si il met du temps a devenir intéressant, se révèle vraiment excellent par la suite.Seul vrai défaut: cette fin qui arrive un peu de nul part, digne d’une serie annulée à la prochaine saison.Tout simplement le RPG de l’année pour moi. Au delà de ses graphismes (ça reste un remaster Vita), rarement un A-RPG n’a été aussi fun à prendre en main avec des combats speed et bourrin sur de la bonne musique qui envoie. Falcom a encore montré qui étaient les patrons dans le domaine.Seule petite ombre au tableau, ces quelques phases de défenses de villages imposés qui n’ont pas grand intérêt.Même si lorsque j'en était ressorti j'avais été assez dur sur certains points, je ne peux nier avec le recul qu'aucun autre titre cette année n'est arrivé devant la grandeur et fraicheur de ce Zelda qui a su réinventé l'open-world, et le tout sous une superbe direction artistique.Un jeu pas sans défauts entre son manque de scenario, ses donjons et ses boss peu intéressants, sans compter qu'il n'a pas su récompenser intelligemment le fait d’avoir découvert et fini les 120 sanctuaires avec un dernier gros donjon (genre celui du DLC 2 par exemple...) donnant envie de vraiment tous les faire, mais ce n’est rien comparé au plaisir qu’offre tout le reste de l'aventure (quand il ne pleut pas évidement).Au niveau des jeux qui auraient pu être là, mais qui n'y sont pas j’aurais pu aussi citer(même si 2016, découvert sur Switch cette année) qui m'a marqué pour son univers mélancolique,qui malgré un sentiment de 1.5 reste l’un des meilleurs univers crée ces dernières années et enfinpour son univers, son histoire, ses graphismes et ses combats funs et dantesques.