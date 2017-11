Bon je vais être direct, cette console est une franche réussite et ce, à tous les niveaux. Tout d'abord au niveau de la conception générale, la X est petite, sobre et classieuse, le bruit de la console se fait plutôt discret (selon les jeux), rien à voir avec le bruit d'Airbus A320 de la Pro, encore hier sur Horizon bordel, j'ai cru qu'elle allait décoller. L'interface de la console a été vraiment améliorée, c'est beaucoup plus rapide et fluide, enfin j'ai envie de dire!Concernant le principal argument de la console, sa puissance, oui elle tient ses promesses, et une personne qui a l'œil affûté verra la différence de netteté avec les jeux tournant sur la PS4 Pro, c'est vraiment plus fin, à condition d'avoir un écran 4K bien évidemment. Cette 4K qui a ses avantages et surtout cet inconvénient, la taille des patchs! 50 Go à 100Go à DL pour certains jeux, ça casse trop les roustonsIl reste une problématique évidente pour MS, les fameuses exclues, car me concernant, et dans le peu de visibilité que nous avons sur leur planning 2018, aucunes ou presque ne me donnent envie, les mêmes licences qui se répètent d'année en année. Car n'ayant pas peur des mots, un jeu comme Horizon Zero Dawn (je me fais l'extension en ce moment qui est très bonne) mets une petite raclée à pas mal de jeux dit "enhanced" et ce malgré la résolution moins élevée, la technique du checkerboard faisant des miracles (moins bon que de la 4K native quand même). Et quand on voit le futur planning de sortie de la PS4, on va s'en manger des Mega claques à n'en pas douter.Bref ma petite conclusion, c'est que la One X est vraiment la console des tiers pour ceux ayant un écran 4K et aimant bien sûr la technique pur, maintenant, je peux comprendre qu'un joueur Playstation n'ira pas mettre 500€ pour profiter de cet avantage, sachant que sur Pro, les multis ne sont pas ridicules non plus.Maintenant à MS de se sortir les doigts du derche pour proposer un catalogue d'exclues à la hauteur de leur hardware qui la rendrait pour le coup indispensable.