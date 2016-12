Bon ok c'est un peu racoleur comme titre ^^. Je l'avoue.



Mais pourtant ici je vais calculer de manière assez simple la véritable puissance de la Switch, en tout cas basée sur les fréquences annoncées par Eurogamer / Digital Foundry. Ici on va enfin savoir les vrais Teraflops ( enfin plutôt Gigaflops ) de la Switch.



Prenez le temps de lire jusqu'au bout avant de commenter SVP. Je suis aussi dispo si certains veulent avoir des infos supplémentaires bien sûr.



Déjà il faut savoir que je prends très au sérieux les révélations de Eurogamer. Ces mecs savent de quoi ils parlent et jusqu'à présent ils n'ont jamais été pris en défaut. Alors bien sûr ils peuvent se tromper, mais cela me paraît hautement improbable.



Place aux chiffres !



D'abord le Tegra X1. C'est le Tegra qui sert de base à la Nintendo Switch. Ce Tegra a une puissance théorique maximale de 1024 Gflops à une fréquence de 1Ghz ( max théorique ). Soit environ 1Tflops.



Mais au fait c'est quoi vraiment un flops ? C'est une unité de mesure de puissance calculée en virgule flottante. Elle permet d'évaluer la puissance maximale théorique qu'est capable de fournir un système. Elle ne prend pas en compte la partie logicielle, soit les diverses optimisations.



Le Tegra X1 a dont 1Tflops de puissance théorique.



La Switch maintenant :



- Dans son mode "dock" le GPU est cadencé à 768 Mhz. Il n'est donc pas à la fréquence maximale théorique du X1. Les Flops sont très dépendants de la fréquence. Ils sont même proportionnels, sur un même chip donné. Il suffit donc d'un petit calcul pour connaitre la puissance réelle de la switch :



1 Ghz = 1 Tflops ( en gros )

Donc 768 Mhz = 768 Gflops, soit 0.768 Tflops.



A noter ici que l'on parle de calcul en précision FP16, soit une façon de calculer qui n'est pas appliquée sur les autres concurrents, qui fonctionnent en FP32. Le FP16 est un calcul de demi précision, en 16 bits, soit la moitié du FP32, calculé en 32 bits. Il est utilisé dans certaines applications mais ne fonctionnent pas pour calculer pleinement la puissance d'un système lorsqu'il s'agit de moteur graphique. Il faut que le moteur soit optimisé pour cette demi-précision. Les moteurs sont plus généralement optimisés pour le FP32. Mais certains peuvent être optimisés pour le FP16, comme l'Unreal Engine 4 par exemple.



- En mode portable, la Switch aurait alors 307.2 Gflops de puissance FP16. Soit 153.6 Gflops en FP32.



Rappelons certaines puissances des différents consoles :

* Xbox One : 1.4 Tflops FP32 ( 1400 Gflops )

* PS4 : 1.84 Tflops FP32 ( 1840 Gflops )

* Wii U : 352 Gflops FP32.



* Et donc Switch : 153.6 / 384 Gflops FP32.



Ça peut paraitre faible. Mais attention. Cette puissance théorique est en fait à relativiser vraiment.



Pourquoi donc ?



Plusieurs raisons :



- La Ram.



La Switch semble avoir 4Go de RAM. C'est 2X plus que la Wii U et 2X moins que la PS4 et la Xbox One. De plus la RAM de la Switch possèdera un débit un petit peu plus important que la Wii U : elle aura un débit de 25.6 Gb/s contre 22.4 Gb/s pour la Wii U. C'est peu mais c'est déjà ça.



- Le CPU



La Switch a un quad core ARM Cortex A57 à 1020 Mhz. C'est moins que les octo cores des concurrentes. Mais mieux que le pauvre tri-core à 1.24 Ghz de la Wii U.



- La modernité



La Switch est basé sur un GPU qui est beaucoup plus récent en terme d'architecture que la Wii U. Et même plus récent que la PS4 et la Xbox One. Certaines features graphiques pourraient être présentes sur Switch mais pas sur PS4 / Xbox One.



- L'API



Dernier point et non des moindre, L'API ( soit l'interface de programmation du GPU ) est bien plus récent sur la Switch que sur la Wii U ou même la PS4 et la Xbox One. De plus, sachant que la Switch est compatible Vulkan, cela signifie qu'elle est fonctionne sous API de bas niveau. Les joueurs PC connaissent bien ce terme. Il permet d'exploiter un GPU d'une manière bien plus efficace qu'une API classique. Vulkan permet même des gains de 60% sous DOOM sur certains GPU. Rien que grâce à l'API, avec le même GPU.



CONCLUSION :



La Switch possède effectivement une puissance brute bien en-dessous de ses concurrentes, et même en dessous de la Wii U en mode portable.

Pour autant la Switch est plus capable que son ainée. Elle ne peut surement pas rivaliser avec ses concurrentes, car peut importe les optimisations apportées, l'écart est trop important. Même en tenant compte de la différence entre AMD et Nvidia. Mais elle pourra sans doute faire tourner certains des jeux Xbox One et PS4, dans des version un peu amoindris graphiquement. Et surclassera en tout cas la Wii U.



Il n'y a pas de doutes là-dessus.