The Legend of Zelda : Ocarina of Time s'offre une première présentation avec date de sortie

Comme on s'y attendait,ne sera pas l'unique morceau majeur de novembre, et sans prétendre aux mêmes intentions commerciales,viendra marquer l'année avec une sortie officiellement annoncée pour le 5 novembre sur Nintendo Switch 2.On sait maintenant à quoi ça ressemblera, même si l'esthétique peut faire débat, et la présentation a permis de découvrir quelques nouveautés au niveau du gameplay (on peut sauter quand on veut, wahou) et il faudra patienter pour savoir s'il y aura quelque chose de neuf à gratter en contenu autre qu'un surprenant doublage FR (sauf pour Link, comme d'habitude).- Switch 2 Collector et Manette Pro Collector le 29 octobre.- 2 nouveaux Amiibo pour débloquer des max à skins N64.(UP : On vous met aussi le trailer japonais pour le plaisir)