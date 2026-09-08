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The Legend of Zelda : Ocarina of Time s'offre une première présentation avec date de sortie
Comme on s'y attendait, Grand Theft Auto 6 ne sera pas l'unique morceau majeur de novembre, et sans prétendre aux mêmes intentions commerciales, The Legend of Zelda : Ocarina of Time viendra marquer l'année avec une sortie officiellement annoncée pour le 5 novembre sur Nintendo Switch 2.

On sait maintenant à quoi ça ressemblera, même si l'esthétique peut faire débat, et la présentation a permis de découvrir quelques nouveautés au niveau du gameplay (on peut sauter quand on veut, wahou) et il faudra patienter pour savoir s'il y aura quelque chose de neuf à gratter en contenu autre qu'un surprenant doublage FR (sauf pour Link, comme d'habitude).

- Switch 2 Collector et Manette Pro Collector le 29 octobre.
- 2 nouveaux Amiibo pour débloquer des max à skins N64.

(UP : On vous met aussi le trailer japonais pour le plaisir)









12
Qui a aimé ?
wickette, axlenz, djiman, berseker1907, link1983, icebergbrulant, roivas, tynokarts, junaldinho, escobar, megadeth, yukilin
publié le 08/09/2026 à 14:37 par Gamekyo
commentaires (52)
shanks publié le 08/09/2026 à 14:39
Je met les trailers FR dès que dispo
edgar publié le 08/09/2026 à 14:39
Day fucking one !
airzoom publié le 08/09/2026 à 14:40
Incroyable c'est magnifique
mizuki publié le 08/09/2026 à 14:41
Une idée de la date de préco pour la console ?
axlenz publié le 08/09/2026 à 14:42
J'ai la haine de ne pas encore avoir de Switch 2. Et cette version collector elle est si sublime... Wow... Et le jeu me botte biiiiiiiiien. Quelques couacs ici et là mais franchement je ne ressors pas déçu
akinen publié le 08/09/2026 à 14:45
Nintendo met toujours une baffe aux tiers; c'est fou ça
icebergbrulant publié le 08/09/2026 à 14:46
Ça m’à donné envie de jouer de l’Ocarina et en ce moment, j’interprète le chant du soleil

...
...


Et ben voilà ! En ce moment-même, il y a du vent et il pleut !!
Je ne sais plus jouer de l’ocarina

Si j’avais su, j’en aurai joué pendant la canicule

guiguif publié le 08/09/2026 à 14:46
Dommage d'avoir foiré certaines tetes, Zelda enfant my god.
tynokarts publié le 08/09/2026 à 14:46
GTA 6 ne sort pas sur N-Switch 2 donc pas de concurrence, il va cartonner.
shinz0 publié le 08/09/2026 à 14:47
Les précommandes de Switch 2 Collector et Manette Pro Collector ça va être la guerre
micheljackson publié le 08/09/2026 à 14:48
Le trailer français
https://www.youtube.com/watch?v=iAra6FBAZCE
kikoo31 publié le 08/09/2026 à 14:48
guiguif certes ,mais bon
ils auraient du laisser le nez tout carré
ça avait un certain charme

sinon le reste est déjà vu mais ça fait le taf
junaldinho publié le 08/09/2026 à 14:49
J'espère chopper une collector. ça va spam la touche F5 comme pour certains modèles
mercure7 publié le 08/09/2026 à 14:49
- décors magnifiques
- visages très bof
- quasiment le même jeu hors QoL

Ça reste un grand jeu, mais c'est feignant pour un REMAKE je trouve

Je suppose que ceux qui trouvaient la formule ''palais + items'' ringarde, n'y toucheront pas, s'ils sont cohérents
micheljackson publié le 08/09/2026 à 14:50
mercure7
Oui, mais au moins c'est un vrai Zelda, contrairement à botw et sa suite.
cyr publié le 08/09/2026 à 14:52
guiguif j'ai penser la même chose. Mais quand il esr remonter de plonger, avec l'effet mouillé
....

Link adulte passe mieux, ganondorf, toujours autant de classe.


Je me laisserais bien tenter un jour. Mais a la condition que le jeux dépasse pas les 25 go.
edgar publié le 08/09/2026 à 14:53
icebergbrulant

N’empêche comment c’est magnifique bordel !

C’est au-delà de mes espérances, merci Nintendo !
22 publié le 08/09/2026 à 14:54
OUF! Vrai remake pas un décalquée
rbz publié le 08/09/2026 à 14:55
unreal slop ... désolé mais nintendo est très décevant waa.
pharrell publié le 08/09/2026 à 14:55
Un vrai remake c'est cool, j'aime bien. Je suis pas très Zelda mais je vais tenter !
ouken publié le 08/09/2026 à 14:56
Franchement incroyable, c'est un gros day one !!! Une méga gifle comme d'habitude avec Nintendo quand il se sorte les doigts !!! Et dire que c'est un train critique des têtes alors qu'ils se la touche sur des jeux comme LSA...mon dieux
micheljackson publié le 08/09/2026 à 14:56
cyr c'est quoi cette condition foireuse ?
wanda publié le 08/09/2026 à 14:56
J'ai trouvé la présentation assez quelconque.

Sans doute que cela intéressera les nouvelles générations, mais si on a vécu la sortie de ce jeu lorsque l'on été adolescent, je ne vois pas bien la plus value.

Je ne le trouve même pas particulièrement joli compte tenu de ce qui se fait aujourd'hui.

Bref, définitivement, je ne suis plus du tout sensible au fan service de nintendo.
darksly publié le 08/09/2026 à 14:56
Je n’aurai pas cru qu’il serait si beau et fluide là bravo !
escobar publié le 08/09/2026 à 14:57
Une dinguerie
ratchet publié le 08/09/2026 à 14:57
Dinguerie!
icebergbrulant publié le 08/09/2026 à 14:57
edgar Comme je l’ai dit sur un autre article, ça fait le job, c’est un vrai Remake

J’avais peur d’un simple lissage HD


Ça va bien cartonner
Mais j’avoue, j’aurai pensé que Nintendo aurait esquivé le mois de novembre, le petit artisan n’a pas peur de ces enfoirés de Rockstar
cyr publié le 08/09/2026 à 14:58
micheljackson ben nintendo on l'habitude de pas dépasser les 20 go. Alors qu'il continue dans cette voie.


Toutefois la nouvelle video sur yoshi et splatoon, ben ça me donne plus envie que ce que j'ai vu auparavant.
kikoo31 publié le 08/09/2026 à 14:59
icebergbrulant la date de sortie est débile
ils auraient du le foutre milieu Octobre
pour maximiser les ventes

Que Nintendo viennent pas chialer que leur jeu à pas eu les ventes escompté
adamjensen publié le 08/09/2026 à 15:00
Au moins, c'est un vrai Remake.
mattewlogan publié le 08/09/2026 à 15:01
Putain, mais il est tellement beau
Par contre je suis dégoûté, j’ai déjà une switch deux, ils font même pas les Joycon à vendre à part
Fucking, Day One
patrickleclairvoyant publié le 08/09/2026 à 15:01
Le day one cartouche. En espérant qu’ils feront la même chose avec Majora’s Mask.
xynot publié le 08/09/2026 à 15:03
Bon bah Day One
icebergbrulant publié le 08/09/2026 à 15:04
kikoo31 Vu l’aura d’Ocarina Of Time et vu les pubs que l’on va se manger à la TV avec la tronche mignonnette joufflue de Link , je ne m’inquiète pas pour Nintendo, ça ne va pas freiner les ventes

Au moins, les gens pourront aller en magasin acheter un vrai jeu qui tient logiquement entièrement sur la cartouche
tripy73 publié le 08/09/2026 à 15:05
Malheureusement comme je l'avais ressenti lors du 1er teaser, je n'aime vraiment pas la DA et le côté photoréaliste des assets graphiques... Le jeu fourmille de détails mais je trouve que ça fait trop surchargé et avec de l’aliasing dégueulasse c'est chaud.

Les nouveautés ont l'air sympa et curieux de voir les ajouts (nouvelles quêtes, lieux, etc.), par contre tout leur délire de mettre des trucs dans une application smartphone séparé, c'est vraiment de la merde, Nintendo et leurs idées débiles juste pour ce démarquer me gave.

Bref, pas plus intéressé que ça, mais à voir si j’en fais un guide sur ma chaîne si ma communauté le demande.
amario publié le 08/09/2026 à 15:05
Le visage de Zelda enfant, une monstruosité
wickette publié le 08/09/2026 à 15:08
mattewlogan
Moi la switch 2 je la change quand la switch 2 amoled/oled sort, pas avant

Oui c'est dommage sinon mais j'aurai pas racheté des joycon séparés, juste que pour les gens c'est pas top de ne pas sortir le dock/joycon séparés

La manette switch 2 pro zelda par contre je la prends direct j'attendais celle là
kikoo31 publié le 08/09/2026 à 15:09
icebergbrulant en effet,mais pour combien de temps ?
ratchet publié le 08/09/2026 à 15:10
Je revisionne dans quelques instants cette masterclass tellement hâte bordel, à 2 doigts de prendre la console collector.
micheljackson publié le 08/09/2026 à 15:11
cyr non mais ce que je veux dire, à quel moment ça pose un problème la taille d'un jeu ? Sauf si tu es encore à l'adsl, là je comprends.
malroth publié le 08/09/2026 à 15:12
ils ont oublié l'anti aliasing ou c'est vraiment le jeu comme ça ?

ya un probleme non ?

suis je le seul qui trouve que ça aliase de fou furieux ????
micheljackson publié le 08/09/2026 à 15:14
malroth
Non tu n'es pas le seul, je suppose qu'il faudra y jouer en mode portable pour avoir un rendu propre.
edgar publié le 08/09/2026 à 15:16
shanks Merci pour le trailer en japonais, et c’est comme d’habitude un autre level dans la langue du pays des ninjas et des samouraïs.

icebergbrulant Moi je trouve ça normal qu’ils aient pas peur de GTA 6, déjà parce que ça sort pas sur Switch 2 ( ) donc ça concurrence aucunement Zelda, et puis ce dernier est un monument de l’histoire du jeux vidéo, donc peut importe qui se trouve en face, il trouvera quoi qu’il arrive son public.

Sans oublier que Zelda sera intégralement sur une vraie cartouche, alors que GTA 6 pas du tout.

Oui aussi incroyable que ça puisse paraître, aujourd’hui le fait qu’un jeu soit en physique, qui plus est dans son entièreté, est devenu un ÉNORME argument d’achat en sa faveur.

Cela dit GTA 6 n’a rien à craindre de ce côté-là, même avec un code inscrit sur une fine couche de merde bien fraîche, ça cartonnerait quand même.
malroth publié le 08/09/2026 à 15:19
micheljackson oue ya qu'en portable que tu peux limiter mais putain c'est chiant pour un remake de zelda OOT serieux

ils ont un partenariat avec Nvidia qui a le meilleur dlss et ils s'en foutent on dirait.

la on dirait ya vraiment aucun anti aliasing, ça me créve les yeux lol
taiko publié le 08/09/2026 à 15:20
edgar je ne vois pas en quoi ça ne rentre pas en concurrence...
Tu crois que la plupart des possesseurs de switch 2 ne jouent pas sur ps5 et xbox?
La plupart des joueurs seront sur gta6, c'est un fait.
micheljackson publié le 08/09/2026 à 15:20
malroth
si seulement la Switch 2 pouvait être émulée sur PC...
natedrake publié le 08/09/2026 à 15:22
J'ai jamais fait ce Zelda donc ce sera day one (en même temps 99 Metacritic...). Mon prochain jeu Nintendo après le remake de Starfox 64.
micheljackson publié le 08/09/2026 à 15:24
malroth
Sinon, je vais voir avec l'upscaleur Retrotink 4K, normalement il sert aux consoles rétros, mais il accepte les sources en 1080p et je sais que certains s'en servent pour jouer à leur Switch sur un écran 4K, il parait que le rendu est bluffant.
malroth publié le 08/09/2026 à 15:24
micheljackson j'espere que ça viendra ^^

faut pas désesperer. j'ai redécouvert certains jeux switch 1 sur pc et putain c'est autre chose serieux
azerty publié le 08/09/2026 à 15:26
Toujours des remakes et des portages...Nintendo.
Perso rien à cirer. Vivement l'émulation DLSS 5 sur PC
nobleswan publié le 08/09/2026 à 15:26
Day one bordel
micheljackson publié le 08/09/2026 à 15:28
malroth
Apparemment Nintendo aurait vraiment bien vérouillé la console cette fois
Je suis l'actualité de tout ça ici :
https://www.reddit.com/r/switch2hacks/
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The Legend of Zelda : Ocarina of Time
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Nom : The Legend of Zelda : Ocarina of Time
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : action-aventure
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