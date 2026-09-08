The Legend of Zelda : Ocarina of Time s'offre une première présentation avec date de sortie
Comme on s'y attendait, Grand Theft Auto 6 ne sera pas l'unique morceau majeur de novembre, et sans prétendre aux mêmes intentions commerciales, The Legend of Zelda : Ocarina of Time viendra marquer l'année avec une sortie officiellement annoncée pour le 5 novembre sur Nintendo Switch 2.
On sait maintenant à quoi ça ressemblera, même si l'esthétique peut faire débat, et la présentation a permis de découvrir quelques nouveautés au niveau du gameplay (on peut sauter quand on veut, wahou) et il faudra patienter pour savoir s'il y aura quelque chose de neuf à gratter en contenu autre qu'un surprenant doublage FR (sauf pour Link, comme d'habitude).
- Switch 2 Collector et Manette Pro Collector le 29 octobre.
- 2 nouveaux Amiibo pour débloquer des max à skins N64.
(UP : On vous met aussi le trailer japonais pour le plaisir)
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Et ben voilà ! En ce moment-même, il y a du vent et il pleut !!
Je ne sais plus jouer de l’ocarina
Si j’avais su, j’en aurai joué pendant la canicule
https://www.youtube.com/watch?v=iAra6FBAZCE
ils auraient du laisser le nez tout carré
ça avait un certain charme
sinon le reste est déjà vu mais ça fait le taf
- visages très bof
- quasiment le même jeu hors QoL
Ça reste un grand jeu, mais c'est feignant pour un REMAKE je trouve
Je suppose que ceux qui trouvaient la formule ''palais + items'' ringarde, n'y toucheront pas, s'ils sont cohérents
Oui, mais au moins c'est un vrai Zelda, contrairement à botw et sa suite.
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Link adulte passe mieux, ganondorf, toujours autant de classe.
Je me laisserais bien tenter un jour. Mais a la condition que le jeux dépasse pas les 25 go.
N’empêche comment c’est magnifique bordel !
C’est au-delà de mes espérances, merci Nintendo !
Sans doute que cela intéressera les nouvelles générations, mais si on a vécu la sortie de ce jeu lorsque l'on été adolescent, je ne vois pas bien la plus value.
Je ne le trouve même pas particulièrement joli compte tenu de ce qui se fait aujourd'hui.
Bref, définitivement, je ne suis plus du tout sensible au fan service de nintendo.
J’avais peur d’un simple lissage HD
Ça va bien cartonner
Mais j’avoue, j’aurai pensé que Nintendo aurait esquivé le mois de novembre, le petit artisan n’a pas peur de ces enfoirés de Rockstar
Toutefois la nouvelle video sur yoshi et splatoon, ben ça me donne plus envie que ce que j'ai vu auparavant.
ils auraient du le foutre milieu Octobre
pour maximiser les ventes
Que Nintendo viennent pas chialer que leur jeu à pas eu les ventes escompté
Par contre je suis dégoûté, j’ai déjà une switch deux, ils font même pas les Joycon à vendre à part
Fucking, Day One
Au moins, les gens pourront aller en magasin acheter un vrai jeu qui tient logiquement entièrement sur la cartouche
Les nouveautés ont l'air sympa et curieux de voir les ajouts (nouvelles quêtes, lieux, etc.), par contre tout leur délire de mettre des trucs dans une application smartphone séparé, c'est vraiment de la merde, Nintendo et leurs idées débiles juste pour ce démarquer me gave.
Bref, pas plus intéressé que ça, mais à voir si j’en fais un guide sur ma chaîne si ma communauté le demande.
Moi la switch 2 je la change quand la switch 2 amoled/oled sort, pas avant
Oui c'est dommage sinon mais j'aurai pas racheté des joycon séparés, juste que pour les gens c'est pas top de ne pas sortir le dock/joycon séparés
La manette switch 2 pro zelda par contre je la prends direct j'attendais celle là
ya un probleme non ?
suis je le seul qui trouve que ça aliase de fou furieux ????
Non tu n'es pas le seul, je suppose qu'il faudra y jouer en mode portable pour avoir un rendu propre.
icebergbrulant Moi je trouve ça normal qu’ils aient pas peur de GTA 6, déjà parce que ça sort pas sur Switch 2 ( ) donc ça concurrence aucunement Zelda, et puis ce dernier est un monument de l’histoire du jeux vidéo, donc peut importe qui se trouve en face, il trouvera quoi qu’il arrive son public.
Sans oublier que Zelda sera intégralement sur une vraie cartouche, alors que GTA 6 pas du tout.
Oui aussi incroyable que ça puisse paraître, aujourd’hui le fait qu’un jeu soit en physique, qui plus est dans son entièreté, est devenu un ÉNORME argument d’achat en sa faveur.
Cela dit GTA 6 n’a rien à craindre de ce côté-là, même avec un code inscrit sur une fine couche de merde bien fraîche, ça cartonnerait quand même.
ils ont un partenariat avec Nvidia qui a le meilleur dlss et ils s'en foutent on dirait.
la on dirait ya vraiment aucun anti aliasing, ça me créve les yeux lol
Tu crois que la plupart des possesseurs de switch 2 ne jouent pas sur ps5 et xbox?
La plupart des joueurs seront sur gta6, c'est un fait.
si seulement la Switch 2 pouvait être émulée sur PC...
Sinon, je vais voir avec l'upscaleur Retrotink 4K, normalement il sert aux consoles rétros, mais il accepte les sources en 1080p et je sais que certains s'en servent pour jouer à leur Switch sur un écran 4K, il parait que le rendu est bluffant.
faut pas désesperer. j'ai redécouvert certains jeux switch 1 sur pc et putain c'est autre chose serieux
Perso rien à cirer. Vivement l'émulation DLSS 5 sur PC
Apparemment Nintendo aurait vraiment bien vérouillé la console cette fois
Je suis l'actualité de tout ça ici :
https://www.reddit.com/r/switch2hacks/