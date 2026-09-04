[RUMEUR] Metal Gear Solid Collection 3 en réflexion
Durant le dernier podcast Nextlander, Jordan Middler de VGC rapporte avoir entendu de sources sûres que Konami aurait déjà à l'idée de proposera un Metal Gear Solid Collection Vol. 3 qui réunirait sans surprise Metal Gear Solid V (donc Ground Zeroes et The Phantom Pain ainsi que Metal Gear Solid Revengeance de PlatinumGames.
Revengeance a effectivement un certain âge tandis que le gain de Metal Gear Solid V serait assez minime (il tourne déjà en 1440p/60FPS depuis la PS4 Pro), mais c'est de l'argent facile, encore plus avec une probable version Switch 2 qui n'est pas concernée par la rétrocompatibilité de ces jeux, et si confirmé, nous verrons bien si un petit bonus de l'ordre de Portable Ops sera ajouté à l'équation.
publié le 04/09/2026 à 05:52 par Gamekyo
Je suis sûr que certains l’avaient oublié celui-là, le jeu que Konami a sorti juste pour faire chier Kojima après leur embrouille.
Sinon, The Phantom Pain et Ground Zeroes sont toujours assez beaux, pas besoin de les remasteriser.
Maintenant qu’on les a tous, et surtout le 4 qui était exclusif à la PS3, il serait peut-être temps d’arrêter de perdre du temps et de l’argent et de nous sortir de vrais nouveaux MGS.
Ils font des tas de Silent Hill, mais ils laissent MGS au placard…
J’espère qu’ils ont déjà commencé à travailler sur un nouvel épisode.
Ah, j’avoue, j’avais oublié The Twin Snakes, mais perso celui-là je le déteste, donc ce n’est pas un problème pour moi.
D’ailleurs, beaucoup de gens considèrent MGS1 comme un nanar.
J’ai hâte de voir la réaction de ceux qui n’ont pas fait le remake, parce que si le 1 est déjà un nanar pour eux, ils n’ont encore rien vu.
Pareil, j'achète aussi.
Mais perso, je pense quand même que même sans Kojima, il y a moyen de faire un truc de fou.
Faudrait juste pas confier ça à n’importe qui.
Mais grave.
Tellement WTF que j'ai pété un câble la première fois que je l'ai fait.
Et ouais, comme tu dit, merci les versions Hack du jeu.