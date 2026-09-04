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[RUMEUR] Metal Gear Solid Collection 3 en réflexion
Durant le dernier podcast Nextlander, Jordan Middler de VGC rapporte avoir entendu de sources sûres que Konami aurait déjà à l'idée de proposera un Metal Gear Solid Collection Vol. 3 qui réunirait sans surprise Metal Gear Solid V (donc Ground Zeroes et The Phantom Pain ainsi que Metal Gear Solid Revengeance de PlatinumGames.

Revengeance a effectivement un certain âge tandis que le gain de Metal Gear Solid V serait assez minime (il tourne déjà en 1440p/60FPS depuis la PS4 Pro), mais c'est de l'argent facile, encore plus avec une probable version Switch 2 qui n'est pas concernée par la rétrocompatibilité de ces jeux, et si confirmé, nous verrons bien si un petit bonus de l'ordre de Portable Ops sera ajouté à l'équation.
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publié le 04/09/2026 à 05:52 par Gamekyo
commentaires (9)
adamjensen publié le 04/09/2026 à 06:04
Ils vont nous sortir quoi, les mecs ? Metal Gear Survive.
Je suis sûr que certains l’avaient oublié celui-là, le jeu que Konami a sorti juste pour faire chier Kojima après leur embrouille.

Sinon, The Phantom Pain et Ground Zeroes sont toujours assez beaux, pas besoin de les remasteriser.
Maintenant qu’on les a tous, et surtout le 4 qui était exclusif à la PS3, il serait peut-être temps d’arrêter de perdre du temps et de l’argent et de nous sortir de vrais nouveaux MGS.
Ils font des tas de Silent Hill, mais ils laissent MGS au placard…
J’espère qu’ils ont déjà commencé à travailler sur un nouvel épisode.
forte publié le 04/09/2026 à 06:07
adamjensen On ne les a pas vraiment tous, comme tu le dit, tu as Survive, mais aussi les 2 Ac!d, Portable OPS (et OPS+ mais bon c'était un DLC physique du mode online de OPS) Rising donc... mais surtout le remake controversé Twins Snake, bloqué sur Game Cube ! tout le monde chient dessus mais le jour où il sera annoncé, tout le monde va le sucer
adamjensen publié le 04/09/2026 à 06:14
forte
Ah, j’avoue, j’avais oublié The Twin Snakes, mais perso celui-là je le déteste, donc ce n’est pas un problème pour moi.

D’ailleurs, beaucoup de gens considèrent MGS1 comme un nanar.
J’ai hâte de voir la réaction de ceux qui n’ont pas fait le remake, parce que si le 1 est déjà un nanar pour eux, ils n’ont encore rien vu.
link571 publié le 04/09/2026 à 06:14
adamjensen Franchement sans Kojima qu’il laisse reposer MGS pas envies qu’il détruise la licence. Par contre un remake du 1 et 2 dans la même veine que Delta j’achète direct
adamjensen publié le 04/09/2026 à 06:17
link571
Pareil, j'achète aussi.

Mais perso, je pense quand même que même sans Kojima, il y a moyen de faire un truc de fou.
Faudrait juste pas confier ça à n’importe qui.
volran publié le 04/09/2026 à 06:19
Je suis assez d'accord aussi, un remake comme Delta du MGS 1 et 2 sans les scènes clownesque provenant Twin Snakes pour le 1 j'achète direct
forte publié le 04/09/2026 à 06:32
adamjensen J'avoue, c'était totalement WTF !!!! Sans parler du fait qu'ils ont viré l'OST originale... (merci les undubs !)
adamjensen publié le 04/09/2026 à 06:36
forte
Mais grave.
Tellement WTF que j'ai pété un câble la première fois que je l'ai fait.

Et ouais, comme tu dit, merci les versions Hack du jeu.
sonilka publié le 04/09/2026 à 06:49
On fait pitié chez Konami. Mais en meme temps venant d'un éditeur vidé de toute créativité et audace, ce n'est guère surprenant.
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Fiche descriptif
Metal Gear Solid : Master Collection Vol 2
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Nom : Metal Gear Solid : Master Collection Vol 2
Support : PC
Editeur : Konami
Développeur : Konami
Genre : compilation
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
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