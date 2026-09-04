[RUMEUR] Metal Gear Solid Collection 3 en réflexion [RUMEUR] Metal Gear Solid Collection 3 en réflexion

Durant le dernier podcast Nextlander, Jordan Middler de VGC rapporte avoir entendu de sources sûres que Konami aurait déjà à l'idée de proposera un Metal Gear Solid Collection Vol. 3 qui réunirait sans surprise Metal Gear Solid V (donc Ground Zeroes et The Phantom Pain ainsi que Metal Gear Solid Revengeance de PlatinumGames.



Revengeance a effectivement un certain âge tandis que le gain de Metal Gear Solid V serait assez minime (il tourne déjà en 1440p/60FPS depuis la PS4 Pro), mais c'est de l'argent facile, encore plus avec une probable version Switch 2 qui n'est pas concernée par la rétrocompatibilité de ces jeux, et si confirmé, nous verrons bien si un petit bonus de l'ordre de Portable Ops sera ajouté à l'équation.