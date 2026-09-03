Level-5 nous donne rendez-vous le 10 septembre
Y aura t-il ou pas un Nintendo Direct jeudi 10 septembre comme le prétend la rumeur ? On l'ignore pour l'instant, mais sachez tout de même qu'il y aura un rendez-vous ce jour à 14h00 avec la tenue du deuxième « Level-5 Vision » cette année pour faire le point sur l'avenir d'une boîte qui reprend peu à peu du poids.
Et sans indice pour le moment, rappel des titres annoncés et toujours en attente de date :
- DECAPOLICE
- The Snack World Reloaded
- Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur
- Inazuma Eleven Remake
- Holy Horror Mansion (apparent soft-reboot de Yo-Kai Watch)
publié le 03/09/2026 à 09:48 par Gamekyo