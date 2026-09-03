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Level-5 nous donne rendez-vous le 10 septembre
Y aura t-il ou pas un Nintendo Direct jeudi 10 septembre comme le prétend la rumeur ? On l'ignore pour l'instant, mais sachez tout de même qu'il y aura un rendez-vous ce jour à 14h00 avec la tenue du deuxième « Level-5 Vision » cette année pour faire le point sur l'avenir d'une boîte qui reprend peu à peu du poids.

Et sans indice pour le moment, rappel des titres annoncés et toujours en attente de date :

- DECAPOLICE
- The Snack World Reloaded
- Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur
- Inazuma Eleven Remake
- Holy Horror Mansion (apparent soft-reboot de Yo-Kai Watch)
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kisukesan
publié le 03/09/2026 à 09:48 par Gamekyo
commentaires (6)
zekk publié le 03/09/2026 à 10:06
Vu leur très bon travail sur Fantasy life, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer avec Decapolice
loganwolverine publié le 03/09/2026 à 10:11
En espérant le maintient de 2026 pour les sorties des jeux Decapolis et Layton
lirin publié le 03/09/2026 à 10:26
Un Ni No Kuni 3 je ne dirais pas non
ratchet publié le 03/09/2026 à 10:39
Ni No Kuni 3 svp !!! lirin pareil du coup!
maddox69 publié le 03/09/2026 à 11:57
Ah cool, hâte de voir, espérons des dates...
altendorf publié le 03/09/2026 à 11:59
lirin ratchet On peut oublier, le 2 n'était déjà plus soutenu par Ghibli
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Fiche descriptif
DECAPOLICE
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Nom : DECAPOLICE
Support : PlayStation 4
Editeur : Level-5
Développeur : Level-5
Genre : RPG
Autres versions : Playstation 5 - Switch
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