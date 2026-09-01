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Xbox : le système de licences numériques fonctionne aussi pour certains jeux supprimés des stores
Petit retour sur le nouveau système de licences numériques en train d'être mis en place par Xbox : non seulement les membres Insiders indique que ça fonctionne très bien, aussi bien sur Xbox Series que sur Xbox One, mais beaucoup ont eu la bonne surprise de découvrir que ce système était compatible avec certains jeux qui n'existent pourtant plus sur les Stores numériques (à cause de divers problèmes de droits), comme Deadpool (retiré en 2017), Minecraft : Story Mode (2019) ou encore Rock Band 4 (2025). Notez pour le fun que Titanfall est également compatible, même si les serveurs sont vides et dans un état catastrophique.

Pas encore de date pour le déploiement pour tous les joueurs, et pas besoin de se presser vu que Xbox doit négocier avec les différents tiers pour que chacun approuve le système. Ce n'est par exemple pas encore le cas pour les jeux Ubisoft et Square Enix.
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malroth, junaldinho, spartan1985
publié le 01/09/2026 à 09:16 par Gamekyo
commentaires (47)
shambala93 publié le 01/09/2026 à 09:24
Heureusement !
heracles publié le 01/09/2026 à 09:29
Si seulement ce système fonctionnait sur les futures Xbox... mais ça ne risque pas d'arriver s'il n'y a pas de lecteur de disques. (sauf surprise de leur part)
malroth publié le 01/09/2026 à 09:40
c'est énorme en vrai
khazawi publié le 01/09/2026 à 10:29
La révolution serait de faire l'inverse : digital to physical.
zboubi480 publié le 01/09/2026 à 10:36
heracles qui a dit qu'il n'y aurait pas de lecteur physique sur Helix ?
khazawi publié le 01/09/2026 à 10:41
zboubi480 il peut y avoir un lecteur mais cela ne voudra pas dire que les éditeurs à partir de 2028 sortiront des jeux en physique sur Xbox vu le faible volume que les coûts que cela va engendrer
heracles publié le 01/09/2026 à 10:43
zboubi480 J'ai rien affirmer en ce sens, c'est mon hypothèse et une crainte aussi partagée par quasiment tous. Quand on voit Sony prendre cette direction, eux qui étaient les fervents défenseurs du physique en 2013.
aerithlazyqueen publié le 01/09/2026 à 10:45
Bravo Xbox vous faite mieux que ces chien de la casse de chez Sony !
khazawi publié le 01/09/2026 à 10:59
aerithlazyqueen c'est une voie qui va encore plus dans le démat. Et vu le ratio physique/démat sur Xbox, ça concerne peu de monde dans les faits
aerithlazyqueen publié le 01/09/2026 à 11:00
khazawi certe mais tu posséde ton jeu ta license pas comme les Degen de Sony qui veulent pas que tu posséde ta license
khazawi publié le 01/09/2026 à 11:04
aerithlazyqueen bah pas vraiment. Le jei physique, s'il est prêté ou vendu, tu perds la licence numérique.
Y a 0 propriété ici.

Même les CD ont une durée de vie limitée. Et surtout, les jeunes d'aujourd'hui qui auront un certain pouvoir d'achat demain, ils s'en foutent royalement du physique
aerithlazyqueen publié le 01/09/2026 à 11:09
khazawi Oui mais si il n'est plus dispo en telechargement tu la quand méme toujours toi avec le move de Xbox alors que chez Sony tu est baiser
khazawi publié le 01/09/2026 à 11:12
aerithlazyqueen bah aux dernières nouvelles, si tu as un jeu physique PS4/PS5. Quelle est l'utilité réelle de le dématérialiser si tu as besoin d'avoir le jeu physique ?
En plus les CD PlayStation n'ont pas d'identification unique pour faire ce système.

Moi je suis un anti démat et jamais il ne me viendrait jamais l'idée de transformer mon jeu physique fonctionnel en démat.
aerithlazyqueen publié le 01/09/2026 à 11:22
khazawi Incendie, pertes, , cd trop rayer, les raison sont multiple tant que tu peux telecharger le jeu à volontés sur ta console avec Sony la seule solution qui sera possible c'est investir dans des disque dur de 20 Tera pour étre large
aerithlazyqueen publié le 01/09/2026 à 11:24
khazawi , mais pareille je préfere mes jeu en full physique j'ai que des jeu en full Physique sur console donc Sony ira bien se faire voir pour la PS6 le seule jeu non Physique c'est GTA 6 est ça m'embéte fortement mais il sera la seule exeption à la régles .
khazawi publié le 01/09/2026 à 11:29
aerithlazyqueen mdr GTA6 la seule exception. Totalement hypocrite mais bon. Moi ils n'auront rien de ma poche. Je fais totalement l'impasse sur GTA6.

Sinon, pour l'incendie, cela veut dire aussi la console qui crame. Donc autant tout racheter, jeu physique compris à ce tarif là.

Vu que les jeux Xbox ont une identification, cela veut dire qu'il faut une connexion permanente pour vérifier. En plus, tous les jeuw ne seront pas compatibles car certains éditeurs refuseront.
aerithlazyqueen publié le 01/09/2026 à 11:33
khazawi En quoi c'est Hypocrite c'est le jeu de la décennie je l'attend depuis des année, genre je vais passer à cotée quoi faut arrêter de mettre dans le méme Panier GTA 6 que l’arrêt du Physique par Sony elle est surtout la l’hypocrite d'en faire le raccourcis à chaque fois.
Reste que c'est quand méme des batard Rockstar pour pas faire de version Physique mais c'est une décisions e sale investivioleurs de ces mort et banquier de merde qui finance le jeu
khazawi publié le 01/09/2026 à 11:40
aerithlazyqueen donc pas full physique. C'est pour ça que ca me fait rire les gens qui gueulent contre Sony tout en voyant le nombre de pré-commandes sur PS5 pour un jeu en démat mdr.

Il peut être le plus attendu de l'histoire, moi je ne paierai pas pour du démat. Tant pis si ça ne sort jamais en CD.
Comme les Key Card. Jamais je ne mettrai un centime dans ces arnaques comme le sont les codes in box.
Oui, ça implique de renoncer à des jeux. Mais je sais bien que quasi personne ne fait ça de nos jours.

Donc dématérialiser des jeux physiques, c'est encore une autre stupidité vers le full démat.

Les seuls que je respecte et là où j'y ai un compte : Gog. Pas de DRM.
aerithlazyqueen publié le 01/09/2026 à 11:45
khazawi je veux trop jouer à ce jeu est m'amuser dessus donc pas le choix mais il sera la seule exception puis je peux le laisser installer sur ma console définitivement comme ça je sais que je l'aurais toujours
khazawi publié le 01/09/2026 à 11:48
aerithlazyqueen c'est de cette manière que les gens ont progressivement accepté le démat. Et ça sera probablement d'autres jeux à l'avenir car y aura que cette façon de consommer sur PS.

Donc c'est en cela que j'ai du mal à prendre au sérieux les Conkerax et cie qui font du buzz mais qui ne correspondent en rien à la réalité.

Je ne parle même pas des free to play et cie qui sont les jeux les plus joués et qui n'ont évidemment pas de version physique.
gasmok2 publié le 01/09/2026 à 11:50
khazawi
bah pas vraiment. Le jei physique, s'il est prêté ou vendu, tu perds la licence numérique.
Y a 0 propriété ici.
Quand tu vends ton jeu tu ne peux plus y jouer, bah là c'est pareil.
Le truc de ce système c'est que justement tu pourras utiliser la licence de ton jeu PHYSIQUE qui lui t'appartient sur d'autres supports.
Et si tu vends ton jeu et que la galette est insérée sur une autre machine tu ne peux plus y accéder...logique en fait.
khazawi publié le 01/09/2026 à 12:02
gasmok2 je ne vois pas l'intérêt si tu as déjà le jeu en physique. Et ça ne mar jzra pas pour tous les jeux. Et surtout, ca ne concernant qu'une infime minorité vu que les jeux physiques sur Xbox, c'est moins de 15% du volume. Et ne parlons pas des joueurs Seties S...
mattewlogan publié le 01/09/2026 à 12:04
aerithlazyqueen je vois pas pourquoi tu parles de sony c’est physique en l’occurrencce l’histoire de Sony et Xbox propose rien dans ce sens donc bon hors sujet
gasmok2 publié le 01/09/2026 à 12:09
khazawi
Si MS lance une portable, tu pourras jouer à ton jeux "physique" possédé dessus, la licence est transportable sur différents appareils connectés à ton compte Xbox.

Ils ont mixé l'avantage des 2 formats avec cette fonctionnalité.
- La propriété du physique
- La souplesse du dépat
aerithlazyqueen publié le 01/09/2026 à 12:11
mattewlogan Sony à expliquer Cash que un move comme Xbox est impossible car les licenses nous appartienne pas.
aerithlazyqueen publié le 01/09/2026 à 12:15
khazawi Non pour moi l'avenir sera sur PC ou sur PS5 avec mes autre jeu Physique puis tout mes jeu PS4 Physique , puis ma Switch
khazawi publié le 01/09/2026 à 12:19
gasmok2 donc acheter un nouvel appareil a quasi 1000e et pour finalement quelques personnes. Et dans tous les cas, ça ne marchera pas sur tous les jeux. Y a des éditeurs qui refuseront.
C'est bien ce que je dis, ça concerne que quelques niches de gens.

aerithlazyqueen sur PC ? Donc en démat et donc sur Steam qui domine largement le marche avec les DRM et cie. Les jeux ne bous appartiennent pas non plus sur Steam.
aerithlazyqueen publié le 01/09/2026 à 12:21
khazawi sur pc je peux le cracker easy au besoin donc plus facile que sur un environnement fermer. des personne comme Empress vont revenir dans le game un jour Denuvo est autre DRM ça va s'exploser dans l'avenir avec la puissance de l'IA.

Mais au dela de ça sur PC tu à tes fichier de ton jeu , ton launcher, tu peux le modder, bien plus libre que sur console.
khazawi publié le 01/09/2026 à 12:23
aerithlazyqueen ah bah oui le piratage, évidemment, les éditeurs survivront avec le piratage de leurs jeux.

Mais bon, pour quelqu'un qui prétend être pour le physique, un petit GTA6 et hop !
aerithlazyqueen publié le 01/09/2026 à 12:31
khazawi Ça leur apprendra à nous prendre pour des porte-monnaie.

On appelle ça le karma. Moi je suis une gentille fille : tu me laisses posséder ce que j’achète, je suis sage, je profite, je paie, tout va bien.

Mais commence à me dire que ce que j’achète ne m’appartient plus vraiment, que c’est juste une licence, une permission, un petit accès que tu peux retirer quand ça t’arrange… et là non.

Je suis la Reine. Tu franchis cette limite, je sévis.

Ils ont voulu jouer ? Très bien. Maintenant ils paient le prix. Rien à faire qu’ils tombent, fallait pas provoquer une reine.
khazawi publié le 01/09/2026 à 12:38
aerithlazyqueen pourtant tu vas acheter GTA 6. Donc c'est un discours compliqué à tenir.
aerithlazyqueen publié le 01/09/2026 à 12:42
khazawi vu que il sera en permanence installer sur ma Console Physique il sera à moi
khazawi publié le 01/09/2026 à 12:47
aerithlazyqueen comme tout jeu démat en fait
aerithlazyqueen publié le 01/09/2026 à 12:48
khazawi Non car j'en acheterais pas d'autre en démat donc mon disque dur pourra largement carry un seule jeu !
loganwolverine publié le 01/09/2026 à 12:56
khazawi Tu ne m'as pas répondu sur l'autre article. La fin du physique ne te dérange pas, ok. Le démat c'est pas un problème pour toi. Mais tu penses quoi de l'aspect location qui fait que rien ne t'appartient ? surtout sur console excepté GOG, les magasins type Eshop, Xbox store, Sony... ne font que de la location avec des Contrats d'utilisation abusif. Tu en penses quoi ? Le physique aurait du continuer pour palier a ca ? ca ne te dérange pas ?
xylander publié le 01/09/2026 à 13:04
C'est toujours mieux que chez Sony, ces gogols du consumérisme aveugle.
khazawi publié le 01/09/2026 à 13:08
loganwolverine je n'ai aucune leçon a recevoir sur le physique car je suis un anti demat total : pas de DLC, pas de free to play, pas de online, pas de code in box, pas de key card...
Ca me fait juste marrer les pseudo opposant à Sony
ravyxxs publié le 01/09/2026 à 13:40
aerithlazyqueen Pas vraiment, car le but du physique c'est l'occasion, ici tu prêtes, tu vends, tu perds la licence, donc c'est plus un atout, pub, pour gagner de la place IRL et ne pas s'encombre, y a pas de prêt possible.

Maintenant, si en tant que propriété, tu veux TOUJOURS avoir accès à ton jeu, et ne pas tomber dans les délires de SONY/PLAYSTATION un jour de supprimer ta ludothèque (c'est dingue lorsque tu penses), alors là oui c'est top.

C'est toujours mieux que Sony, c'est pour ça que je disais l'autre fois que ça réglait une partie du problème mais Heracles n'était pas d'accord.

Dans tous les cas, Microsoft font ça, JUSTE ça, pour passer pour les gentils, ça reste tous, TOUS, des FDP, donc aujourd'hui c'est tout plein de soleil, mais demain c'est épée damocles sur la tête de chacun....
aerithlazyqueen publié le 01/09/2026 à 13:47
ravyxxs Ouais c'est sur aussi en effet
nyseko publié le 01/09/2026 à 13:52
Evidemment. Il y a une différence entre la possibilité d'acquisition et la possibilité de télécharger un bien déjà acquis.
rogeraf publié le 01/09/2026 à 14:05
Vive le mat
loganwolverine publié le 01/09/2026 à 14:14
khazawi Ok mais tu acceptes la politique de Sony ? ou tu t'arrêtes a la PS5 ?
khazawi publié le 01/09/2026 à 14:26
loganwolverine moi perso, la PS5 sera ma dernière console de salon.
Si le démat a pris une telle importance, ce n'est pas juste les jeux dans le store car eux même ne représente qu'une part. Les gens ont accepté les DLC, les microtransactions, le online payant, le pay to win, les jeux gratuits mensuels, les jeux en stream, les key cards
.. et ça vient critiquer une annonce qui allait arriver un jour ou l'autre avec la fin du physique. Ça me fait juste rigoler alors que beaucoup ont nourri ce système du full démat
xynot publié le 01/09/2026 à 14:29
ça par contre c'est énorme
grundbeld publié le 01/09/2026 à 14:41
Ubisoft et Square qui freinent des quatre fers, tiens donc !
spartan1985 publié le 01/09/2026 à 14:44
Ça c'est cool.
Et en plus de Ubisoft et Square, il y a également Sega et Bandai Namco.
loganwolverine publié le 01/09/2026 à 14:44
khazawi oui le online payant et les dlc hors vrai ADDON comme a l'epoque des PC des années 1990/2000 aurait du être combattu
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Nom : TitanFall
Support : PC
Editeur : Electronic Arts
Développeur : Respawn Entertainment
Genre : FPS
Multijoueur : 1 à 12 en ligne
Sortie européenne : 14/03/2014
Autres versions : Xbox 360 - Xbox One
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