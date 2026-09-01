Xbox : le système de licences numériques fonctionne aussi pour certains jeux supprimés des stores Xbox : le système de licences numériques fonctionne aussi pour certains jeux supprimés des stores

Petit retour sur le nouveau système de licences numériques en train d'être mis en place par Xbox : non seulement les membres Insiders indique que ça fonctionne très bien, aussi bien sur Xbox Series que sur Xbox One, mais beaucoup ont eu la bonne surprise de découvrir que ce système était compatible avec certains jeux qui n'existent pourtant plus sur les Stores numériques (à cause de divers problèmes de droits), comme Deadpool (retiré en 2017), Minecraft : Story Mode (2019) ou encore Rock Band 4 (2025). Notez pour le fun que Titanfall est également compatible, même si les serveurs sont vides et dans un état catastrophique.



Pas encore de date pour le déploiement pour tous les joueurs, et pas besoin de se presser vu que Xbox doit négocier avec les différents tiers pour que chacun approuve le système. Ce n'est par exemple pas encore le cas pour les jeux Ubisoft et Square Enix.