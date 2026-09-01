Xbox : le système de licences numériques fonctionne aussi pour certains jeux supprimés des stores
Petit retour sur le nouveau système de licences numériques en train d'être mis en place par Xbox : non seulement les membres Insiders indique que ça fonctionne très bien, aussi bien sur Xbox Series que sur Xbox One, mais beaucoup ont eu la bonne surprise de découvrir que ce système était compatible avec certains jeux qui n'existent pourtant plus sur les Stores numériques (à cause de divers problèmes de droits), comme Deadpool (retiré en 2017), Minecraft : Story Mode (2019) ou encore Rock Band 4 (2025). Notez pour le fun que Titanfall est également compatible, même si les serveurs sont vides et dans un état catastrophique.
Pas encore de date pour le déploiement pour tous les joueurs, et pas besoin de se presser vu que Xbox doit négocier avec les différents tiers pour que chacun approuve le système. Ce n'est par exemple pas encore le cas pour les jeux Ubisoft et Square Enix.
publié le 01/09/2026 à 09:16 par Gamekyo
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Même les CD ont une durée de vie limitée. Et surtout, les jeunes d'aujourd'hui qui auront un certain pouvoir d'achat demain, ils s'en foutent royalement du physique
En plus les CD PlayStation n'ont pas d'identification unique pour faire ce système.
Moi je suis un anti démat et jamais il ne me viendrait jamais l'idée de transformer mon jeu physique fonctionnel en démat.
Sinon, pour l'incendie, cela veut dire aussi la console qui crame. Donc autant tout racheter, jeu physique compris à ce tarif là.
Vu que les jeux Xbox ont une identification, cela veut dire qu'il faut une connexion permanente pour vérifier. En plus, tous les jeuw ne seront pas compatibles car certains éditeurs refuseront.
Reste que c'est quand méme des batard Rockstar pour pas faire de version Physique mais c'est une décisions e sale investivioleurs de ces mort et banquier de merde qui finance le jeu
Il peut être le plus attendu de l'histoire, moi je ne paierai pas pour du démat. Tant pis si ça ne sort jamais en CD.
Comme les Key Card. Jamais je ne mettrai un centime dans ces arnaques comme le sont les codes in box.
Oui, ça implique de renoncer à des jeux. Mais je sais bien que quasi personne ne fait ça de nos jours.
Donc dématérialiser des jeux physiques, c'est encore une autre stupidité vers le full démat.
Les seuls que je respecte et là où j'y ai un compte : Gog. Pas de DRM.
Donc c'est en cela que j'ai du mal à prendre au sérieux les Conkerax et cie qui font du buzz mais qui ne correspondent en rien à la réalité.
Je ne parle même pas des free to play et cie qui sont les jeux les plus joués et qui n'ont évidemment pas de version physique.
bah pas vraiment. Le jei physique, s'il est prêté ou vendu, tu perds la licence numérique.
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Quand tu vends ton jeu tu ne peux plus y jouer, bah là c'est pareil.
Le truc de ce système c'est que justement tu pourras utiliser la licence de ton jeu PHYSIQUE qui lui t'appartient sur d'autres supports.
Et si tu vends ton jeu et que la galette est insérée sur une autre machine tu ne peux plus y accéder...logique en fait.
Si MS lance une portable, tu pourras jouer à ton jeux "physique" possédé dessus, la licence est transportable sur différents appareils connectés à ton compte Xbox.
Ils ont mixé l'avantage des 2 formats avec cette fonctionnalité.
- La propriété du physique
- La souplesse du dépat
C'est bien ce que je dis, ça concerne que quelques niches de gens.
aerithlazyqueen sur PC ? Donc en démat et donc sur Steam qui domine largement le marche avec les DRM et cie. Les jeux ne bous appartiennent pas non plus sur Steam.
Mais au dela de ça sur PC tu à tes fichier de ton jeu , ton launcher, tu peux le modder, bien plus libre que sur console.
Mais bon, pour quelqu'un qui prétend être pour le physique, un petit GTA6 et hop !
On appelle ça le karma. Moi je suis une gentille fille : tu me laisses posséder ce que j’achète, je suis sage, je profite, je paie, tout va bien.
Mais commence à me dire que ce que j’achète ne m’appartient plus vraiment, que c’est juste une licence, une permission, un petit accès que tu peux retirer quand ça t’arrange… et là non.
Je suis la Reine. Tu franchis cette limite, je sévis.
Ils ont voulu jouer ? Très bien. Maintenant ils paient le prix. Rien à faire qu’ils tombent, fallait pas provoquer une reine.
Ca me fait juste marrer les pseudo opposant à Sony
Maintenant, si en tant que propriété, tu veux TOUJOURS avoir accès à ton jeu, et ne pas tomber dans les délires de SONY/PLAYSTATION un jour de supprimer ta ludothèque (c'est dingue lorsque tu penses), alors là oui c'est top.
C'est toujours mieux que Sony, c'est pour ça que je disais l'autre fois que ça réglait une partie du problème mais Heracles n'était pas d'accord.
Dans tous les cas, Microsoft font ça, JUSTE ça, pour passer pour les gentils, ça reste tous, TOUS, des FDP, donc aujourd'hui c'est tout plein de soleil, mais demain c'est épée damocles sur la tête de chacun....
Si le démat a pris une telle importance, ce n'est pas juste les jeux dans le store car eux même ne représente qu'une part. Les gens ont accepté les DLC, les microtransactions, le online payant, le pay to win, les jeux gratuits mensuels, les jeux en stream, les key cards
.. et ça vient critiquer une annonce qui allait arriver un jour ou l'autre avec la fin du physique. Ça me fait juste rigoler alors que beaucoup ont nourri ce système du full démat
Et en plus de Ubisoft et Square, il y a également Sega et Bandai Namco.