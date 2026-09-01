recherche
News / Blogs
Un petit show Konami ce jeudi
Le 3 septembre à 17h00, donc dans la prolongation des deux State of Play, se tiendra un nouveau show « Konami Press Start » d'environ 30 minutes pour parler à nouveau de Silent Hill Townfall et Castlevania : Belmont's Curse tout en remettant en avant l'oublié (de la GamesCom) RPG Rev. NOIR. Ah et pour les trois du fond que ça intéresse, nous aurons des nouvelles du Project Zircon, un délire cross-média incluant un jeu de cartes rogue sous web3 et NFT.

Bref, inutile de trop en attendre, l'éditeur ayant l'habitude de réserver ses reveals pour les events des constructeurs ou pour ses Silent Hill Transmission dans le cas de la licence concernée.

0
Qui a aimé ?
publié le 01/09/2026 à 05:58 par Gamekyo
commentaires (3)
amario publié le 01/09/2026 à 06:59
Ils existent encore eux ?
jeanouillz publié le 01/09/2026 à 07:26
30 minutes... j'imagine qu'ils auront plus de choses que ces 3/4 titres a présenter... ou de la redite/pub de jeux déjà sorties (comme MGS collection 2)
captaintoad974 publié le 01/09/2026 à 10:22
Azure Dream Remake, enfin
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Castlevania : Belmont's Curse
1
Ils aiment
Nom : Castlevania : Belmont's Curse
Support : PC
Editeur : Konami
Développeur : Motion Twin
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo