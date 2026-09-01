Un petit show Konami ce jeudi

Le 3 septembre à 17h00, donc dans la prolongation des deux State of Play, se tiendra un nouveau show « Konami Press Start » d'environ 30 minutes pour parler à nouveau deettout en remettant en avant l'oublié (de la GamesCom) RPG. Ah et pour les trois du fond que ça intéresse, nous aurons des nouvelles du, un délire cross-média incluant un jeu de cartes rogue sous web3 et NFT.Bref, inutile de trop en attendre, l'éditeur ayant l'habitude de réserver ses reveals pour les events des constructeurs ou pour ses Silent Hill Transmission dans le cas de la licence concernée.