Pendant ce temps, State of Decay 3 avance dans son coin en préparant sa bêta

Si la situation s'est éclaircie pour Double Fine et Compulsion Games (chacun est redevenu indépendant), l'inconnu demeure pour l'avenir Ninja Theory, Arkane et Undead Labs. Concernant ce dernier, signalons tout de même que le développement dese poursuit tranquillement avec l'annonce d'une bêta fermée (faisant suite à l'Alpha au printemps) qui se tiendra d'ici la fin d'année et réclamant évidemment une pré-inscription. Les développeurs ajoutent que si vous n'êtes pas sélectionnés, pas d'inquiétude, la bêta s'ouvrira à de plus en plus de monde par la suite.Notons également que le communiqué a été diffusé directement par Xbox qui indique que le lancement doit toujours avoir lieu pour 2027 sur PC/PS5/XBS ainsi que dans le Game Pass. Une promesse loin d'être gravée dans le marbre puisqu'en cas de rachat du studio et de la franchise, rien n'empêchera le nouveau mécène de revoir ses plans.