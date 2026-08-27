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Alien Deathstorm : le prochain Rebellion se montre
Rebellion nous a offert une nouvelle bande-annonce de son Alien Deathstorm, nouvelle licence après la tentative Atomfall et nouvelle preuve que les mecs veulent agrémenter leur CV autrement qu'avec du Sniper Elite.

Bref, un contexte qui ne débordera pas d'originalité (faut buter des monstres dans une colonie ravagée), mais la volonté d'offrir une expérience bien nerveuse, stressante même par moment, et avec comme originalité le fait que la principale menace vient de la météo dont les tempêtes peuvent détruire des éléments du décors.

Sortie prévue pour le printemps 2027 (PC/PS5/XBS) et une fois de plus avec ce studio, ce sera Day One dans le Game Pass.

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publié le 27/08/2026 à 09:39 par Gamekyo
commentaires (5)
pcverso publié le 27/08/2026 à 10:03
Ca fait tres alien voir trop ...
schwarzie publié le 27/08/2026 à 11:44
pcverso : j'ai cru que c'était un jeu officiel Alien (vu le nom et l'ambiance)
pcverso publié le 27/08/2026 à 12:01
schwarzie oui mais ca a aurai ete mieux avec la vrai liscence la j'ai l'impression de voir un aliens amazone prime
gamerdome publié le 27/08/2026 à 16:14
pcverso schwarzie C'est vrai qu'on dirait qu'ils faisaient un jeu Alien, perdu la licence, et changer les ennemis.

Rebellion c'est ceux qui ont fait le sous-estimé Aliens VS Predator, moi je suis confiant.
pcverso publié le 27/08/2026 à 16:28
gamerdome oui meilleur aliens vs predator
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Fiche descriptif
Alien Deathstorm
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Nom : Alien Deathstorm
Support : PC
Editeur : Rebellion
Développeur : Rebellion
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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