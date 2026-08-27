Alien Deathstorm : le prochain Rebellion se montre

Rebellion nous a offert une nouvelle bande-annonce de son, nouvelle licence après la tentativeet nouvelle preuve que les mecs veulent agrémenter leur CV autrement qu'avec duBref, un contexte qui ne débordera pas d'originalité (faut buter des monstres dans une colonie ravagée), mais la volonté d'offrir une expérience bien nerveuse, stressante même par moment, et avec comme originalité le fait que la principale menace vient de la météo dont les tempêtes peuvent détruire des éléments du décors.Sortie prévue pour le printemps 2027 (PC/PS5/XBS) et une fois de plus avec ce studio, ce sera Day One dans le Game Pass.