Ananta : bande-annonce et date de sortie pour le ''RPG F2P Urbain'' de NetEase

L'année 2027 sera explosive on le sait déjà, et en matière de jeux bouffe-temps,va poser ses fesses sur PC et PS5 (également mobile) dès le 15 janvier, accessible sans surcoût puisque l'on parle une nouvelle fois d'un F2P revendiquant actuellement quelques 17 millions de micro-transactions.Un nouveau RPG aux nombreux d'heures infinis (plus d'une centaine de PNJ avec leurs propres quêtes scénarisées) mais cette fois dans un contexte urbain pour changer un peu l'ambiance, véhicules inclus, avec la promesse de ne pas tomber dans le pay-to-win propre à NetEase ni le gacha-like à outrance (et ce malgré la présence de plusieurs personnages jouables) vu que les micro-transactions ne devraient passer que par des skins.En voici un nouveau trailer.