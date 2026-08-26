Ananta : bande-annonce et date de sortie pour le ''RPG F2P Urbain'' de NetEase
L'année 2027 sera explosive on le sait déjà, et en matière de jeux bouffe-temps, Ananta va poser ses fesses sur PC et PS5 (également mobile) dès le 15 janvier, accessible sans surcoût puisque l'on parle une nouvelle fois d'un F2P revendiquant actuellement quelques 17 millions de micro-transactions.
Un nouveau RPG aux nombreux d'heures infinis (plus d'une centaine de PNJ avec leurs propres quêtes scénarisées) mais cette fois dans un contexte urbain pour changer un peu l'ambiance, véhicules inclus, avec la promesse de ne pas tomber dans le pay-to-win propre à NetEase ni le gacha-like à outrance (et ce malgré la présence de plusieurs personnages jouables) vu que les micro-transactions ne devraient passer que par des skins.
On voit qu’il y a une vraie mise en scène pour les cinématiques, et je trouve le jeu un minimum intéressant.
Même si scénaristiquement c’est du gros n’importe quoi, tellement ça part en couille dans plein de délires différents.
À voir à la sortie…
adamjensen
Ça parle du GTA asiatique mais je vois plus du Saints Row perso. Curieux aussi, mais je crois que c'est sans fin a la Genshin car les devs ont déjà annoncé un suivi après la sortie du jeu.
Ah ok, si c'est bien le cas, ce sera sans moi.