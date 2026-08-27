Pour son producteur, Silent Hill est de nouveau prêt à explorer de nouveaux genres
Le producteur Motoi Okamoto avait déjà évoquer l'objectif d'une annualisation de la franchise Silent Hill et continue d'assumer cette orientation auprès de GamesRadar+ en précisant que outre le fait que chaque développeur (qui a les bonnes idées) peut exploiter la licence en changeant de cadre comme le Japon de Silent Hill f ou le Maine du futur Silent Hill Townfall, les jeux actuellement en développement dans le secret sont pour dans certains cas susceptibles de partir dans « différents genres ».
Pourquoi pas mais espérons tout de même échapper à des délires hack'n slash d'un Book of Memories, tout en se demandant si au milieu de toute cette exploitation, Konami compte un jour nous proposer son propre nouveau jeu maison. Dans tous les cas, on se dira que Silent Hill 1 Remake fera le job.
Le tetris like ou le plateformer 3D, j'ai hâte aussi
C’est ça le problème des créateurs de jeuxvideo de nos jours, dès que ça commence à marcher ils font n’importe quoi.
Ils oublient justement que le succès vient du fait de revenir à la base et aux origines des licences et de faire les choses bien.
Personne ne veut d’un foutu hackn’slash Silent Hill, on a déjà ce qu’il faut dans ce domaine et ce n’est absolument pas le sujet d’un Silent Hill.
C’est aberrant..
Plus sérieusement, j'avais espoir d'un bon retour de la licence mais je pense que c'est mort. Il va y avoir overdose (non pas le jeu de Kojima). Beaucoup de petits projets peu mémorables.