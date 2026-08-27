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Pour son producteur, Silent Hill est de nouveau prêt à explorer de nouveaux genres
Le producteur Motoi Okamoto avait déjà évoquer l'objectif d'une annualisation de la franchise Silent Hill et continue d'assumer cette orientation auprès de GamesRadar+ en précisant que outre le fait que chaque développeur (qui a les bonnes idées) peut exploiter la licence en changeant de cadre comme le Japon de Silent Hill f ou le Maine du futur Silent Hill Townfall, les jeux actuellement en développement dans le secret sont pour dans certains cas susceptibles de partir dans « différents genres ».

Pourquoi pas mais espérons tout de même échapper à des délires hack'n slash d'un Book of Memories, tout en se demandant si au milieu de toute cette exploitation, Konami compte un jour nous proposer son propre nouveau jeu maison. Dans tous les cas, on se dira que Silent Hill 1 Remake fera le job.

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publié le 27/08/2026 à 08:57 par Gamekyo
commentaires (13)
akiru publié le 27/08/2026 à 09:01
Vivement le jeu de kart
akinen publié le 27/08/2026 à 09:06
Mais qui a demandé ça? C’est quoi son problème ?
shanks publié le 27/08/2026 à 09:13
*voit arriver un putain de jeu multi asymétrique*
gasmok2 publié le 27/08/2026 à 09:31
akiru
Le tetris like ou le plateformer 3D, j'ai hâte aussi
alozius publié le 27/08/2026 à 10:17
Oui en résumé ils utilisent le titre de la licence Silent Hill pour vendre d’autres jeux qui n’ont rien à voir avec quoi.

C’est ça le problème des créateurs de jeuxvideo de nos jours, dès que ça commence à marcher ils font n’importe quoi.
Ils oublient justement que le succès vient du fait de revenir à la base et aux origines des licences et de faire les choses bien.
Personne ne veut d’un foutu hackn’slash Silent Hill, on a déjà ce qu’il faut dans ce domaine et ce n’est absolument pas le sujet d’un Silent Hill.
C’est aberrant..
vyse publié le 27/08/2026 à 11:22
akinen le concept doit évoluer, si c'est toujours une histoire de brouillard et de ville c'est sur que ce n'est pas interessant. L'interet et l'essence de Silent Hill c'est le traitement du trauma ; il peut etre adolescent (comme silent hill f) parental (comme le 1) amoureux comme le 2 ; les possibilités sont infinies ; tant que c'est bien fait ou est le probleme ? la vraie question c'est surtout est ce qu'ils ont tout suffisamment de bonnes idées ?
mibugishiden publié le 27/08/2026 à 11:28
Un petit RPG au tour par tour avec point d'xp
adamjensen publié le 27/08/2026 à 11:58
alozius
mattewlogan publié le 27/08/2026 à 13:22
Ridicule
justx publié le 27/08/2026 à 13:23
Putain mais ils sont con......
sardinecannibale publié le 27/08/2026 à 15:07
Un jeu de romance ou rien
Plus sérieusement, j'avais espoir d'un bon retour de la licence mais je pense que c'est mort. Il va y avoir overdose (non pas le jeu de Kojima). Beaucoup de petits projets peu mémorables.
naru publié le 27/08/2026 à 16:28
Un House of the Dead version Silent Hill ?
churos45 publié le 27/08/2026 à 17:04
faut qu'ils fassent attention, c'est à cause de la surutilisation de la licence qu'elle avait perdu son éclat à l'époque
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Fiche descriptif
Silent Hill Townfall
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Nom : Silent Hill Townfall
Support : PC
Editeur : Konami
Développeur : N.C
Genre : survival horror
Autres versions : Playstation 5
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