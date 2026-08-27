Pour son producteur, Silent Hill est de nouveau prêt à explorer de nouveaux genres

Le producteur Motoi Okamoto avait déjà évoquer l'objectif d'une annualisation de la franchiseet continue d'assumer cette orientation auprès de GamesRadar+ en précisant que outre le fait que chaque développeur (qui a les bonnes idées) peut exploiter la licence en changeant de cadre comme le Japon deou le Maine du futur, les jeux actuellement en développement dans le secret sont pour dans certains cas susceptibles de partir dans « différents genres ».Pourquoi pas mais espérons tout de même échapper à des délires hack'n slash d'un, tout en se demandant si au milieu de toute cette exploitation, Konami compte un jour nous proposer son propre nouveau jeu maison. Dans tous les cas, on se dira quefera le job.