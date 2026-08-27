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Persona 4 Revival a aussi sa bande-annonce
Parmi les (trop) nombreux jeux du Q1 2027, on trouvera Persona 4 Revival dont la sortie est prévue le 18 février sur PC/PS5/XBS et dans le Game Pass, et Atlus n'a pas manque l'occasion de nous en fournir une nouvelle bande-annonce pour la GamesCom en rappelant que cette fois, pas d'entourloupe sur le contenu qui inclura bien celui de la version Golden.

A voir maintenant si Atlus attendra jusque-là pour enfin passer la seconde autour de Persona 6, supposé lui aussi arriver l'année prochaine.

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escobar, alucardhellsing
publié le 27/08/2026 à 09:51 par Gamekyo
commentaires (14)
tokito publié le 27/08/2026 à 09:53
Top et en VOSTFR
akinen publié le 27/08/2026 à 10:07
Après le remake du 3, j'ai plus la force de replonger dans des centaines d'heure pour au final une histoire qui aurait pu en prendre 35 sans soucis.

C'est mon aventure préférée entre les 3,4 et 5 mais j'ferai l'impasse. Trop trop trop trop long
alucardhellsing publié le 27/08/2026 à 10:13
akinen Perso je le ferais pour l'histoireet les persos mais les combats et mobs vu que ce sont toujours les memes (jack frost ,mara, thor , etc...) que SHin megami , raidou que j'ai fait recemment etc...franchement pas sur que je le fasse day one enfin je verrais bien au moment venu.

Car là franchement l'univers des RPG atlus overdose là
balf publié le 27/08/2026 à 10:15
akinen et tu as raison, je me souviens avoir pris une année pour le terminer le 3 est plus équilibré, la partie novel du 4 surpasse la partie Donjon.
Non sérieusement, faut qu'Atlus modernise la formule, ce n'est plus possible les 100h en ligne droite
akinen publié le 27/08/2026 à 10:21
alucardhellsing overdose oui, les combats sérieusement. H24 les mêmes ennemis

Merci au 5 d'avoir un petit peu ajouté du neuf à ce niveau

balf C'est horrible d'être dépendant du calendrier et d'avoir autant de PNJ qui ont au final souvent pas grand chose à raconter. Le pire c'est l'ultime scénario final qui souvent est complément détaché de toute cette activité sociale.

Ils devraient vraiment revoir tout ça (le 5 a fait un bond mais faut vraiment pas qu'ils se reposent sur leurs lauriers)
apollokami publié le 27/08/2026 à 10:47
Pas de Chie en costume Bruce Lee dans le trailer, déçu
shinz0 publié le 27/08/2026 à 12:13
akinen les opus 3 et 4 ne sont pas long comparé au 5, j'ai mis 50h pour le 3 reload et 45h pour le 4 Golden
mattewlogan publié le 27/08/2026 à 12:27
Le même jour que fable mdr
nikolastation publié le 27/08/2026 à 12:27
C'est le Remastered de la version P4Golden ?
shirou publié le 27/08/2026 à 13:26
nikolastation On voit Marie dans les trailers donc je suppose que oui
vyse publié le 27/08/2026 à 14:00
akinen bah c'était a prévoir...pour mois persona c'est le 5 et basta ; je vois l'interet de revenir aux anciens épisodes.. Le réalisateur lui même l'a dit qu'apres Persona 5 ; il était arrivé à l'aboutissement de la formule (dou re:fantazio). Faire les épisodes antérieurs c'est forcément se retaper qq chose de moins bon, moins moderne et déja éssoré
akinen publié le 27/08/2026 à 14:11
vyse voilà
vyse publié le 27/08/2026 à 14:15
akinen c'est pour ca que je ne comprends pas l'interet de ces remaster/remake.. c'est comme faire un remake de twilight princess apres breath of the wild...
perse9 publié le 27/08/2026 à 14:36
persona 5 a été le pire jrpg que j'ai fait de ma vie.. et pour moi le jeux le plus surcoté jamais vue. je ne ferais plus jamais un jeux d'Atlus
Gras
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Fiche descriptif
Persona 4 Revival
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Nom : Persona 4 Revival
Support : PC
Editeur : Atlus
Développeur : Atlus
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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