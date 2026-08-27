Persona 4 Revival a aussi sa bande-annonce

Parmi les (trop) nombreux jeux du Q1 2027, on trouveradont la sortie est prévue le 18 février sur PC/PS5/XBS et dans le Game Pass, et Atlus n'a pas manque l'occasion de nous en fournir une nouvelle bande-annonce pour la GamesCom en rappelant que cette fois, pas d'entourloupe sur le contenu qui inclura bien celui de la version Golden.A voir maintenant si Atlus attendra jusque-là pour enfin passer la seconde autour de, supposé lui aussi arriver l'année prochaine.