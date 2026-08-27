Persona 4 Revival a aussi sa bande-annonce

Parmi les (trop) nombreux jeux du Q1 2027, on trouvera Persona 4 Revival dont la sortie est prévue le 18 février sur PC/PS5/XBS et dans le Game Pass, et Atlus n'a pas manque l'occasion de nous en fournir une nouvelle bande-annonce pour la GamesCom en rappelant que cette fois, pas d'entourloupe sur le contenu qui inclura bien celui de la version Golden.
A voir maintenant si Atlus attendra jusque-là pour enfin passer la seconde autour de Persona 6, supposé lui aussi arriver l'année prochaine.
C'est mon aventure préférée entre les 3,4 et 5 mais j'ferai l'impasse. Trop trop trop trop long
Car là franchement l'univers des RPG atlus overdose là
Non sérieusement, faut qu'Atlus modernise la formule, ce n'est plus possible les 100h en ligne droite
Merci au 5 d'avoir un petit peu ajouté du neuf à ce niveau
balf C'est horrible d'être dépendant du calendrier et d'avoir autant de PNJ qui ont au final souvent pas grand chose à raconter. Le pire c'est l'ultime scénario final qui souvent est complément détaché de toute cette activité sociale.
Ils devraient vraiment revoir tout ça (le 5 a fait un bond mais faut vraiment pas qu'ils se reposent sur leurs lauriers)