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Warhammer : une date de sortie pour Boltgun II, et une bande-annonce pour Deathmaster
On commence à ne plus pouvoir compter les adaptations/portages de Warhammer à venir mais attardons nous 5 minutes sur deux du lot dans le cadre de la GamesCom, avec déjà une date de sortie pour Warhammer 40.000 : Boltgun II, et ce sera pour le 14 octobre sur PC/PS5/XBS puis un peu plus tard sur Nintendo Switch 2.

Comme le premier, c'est du FPS bien old-school façon 90s mais cette fois avec deux personnages jouables (chacun avec son propre matos), une campagne à embranchements, davantage de variété dans les biomes et l'arrivée de Mike Gordon (Doom 2016) à la composition.




Plus loin de nous, le Warhammer : Age of Sigmar – Deathmaster de DotEmu s'est contenté d'une nouvelle bande-annonce pour montrer son orientation infiltration un peu façon Styx mais à la sauce 2D.

Lui arrivera en 2027, sur tous les supports.

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publié le 27/08/2026 à 10:45 par Gamekyo
commentaires (7)
loganwolverine publié le 27/08/2026 à 11:01
C'est pas Warhammer la licence avec le plus de jeux ?

On a parfois des gens qui sont saoulé de revoir un jeu d'une grosse licence tout les deux ou trois ans, mais avec Warhammer ils font fort: Des tas de jeux de différents genres tout les ans.
gasmok2 publié le 27/08/2026 à 11:36
loganwolverine
Après l'univers de Warhammer est tellement vaste que tu peux sortir plein de jeux dans différents styles sans réelle lassitude.
Un peu comme l'univers étendu de Star Wars, qui est bien plus vaste que l'arc Skywalker
loganwolverine publié le 27/08/2026 à 12:36
gasmok2 Oui c'est sure mais même en prenant les jeux STARWARS depuis toujours, on en a même moins que Warhammer qui dépasse je suis sure Pokémon, Mario, Sonic ou Final Fantasy
gasmok2 publié le 27/08/2026 à 13:52
loganwolverine
D'après Gemini et ChatGOT
- 67 titres Warhammer sortis depuis 1992 tous supports confondus (PC/consoles/mobiles)
- 120 titres Star wars
- 130 titres Pokemon
- 245 Mario
- 115 Sonic
- 110 Final Fantasy

Warhammer a encore de la marge
kevisiano publié le 27/08/2026 à 14:02
gasmok2 entre Space Marine 2 et Boltgun, on mange bien
loganwolverine publié le 27/08/2026 à 14:31
gasmok2 J'aurais dit vraiment plus vue l'étendu de l'univers, des genres touché par la licence...
gasmok2 publié le 27/08/2026 à 14:55
kevisiano
J'avais adoré Space Marine 2.
Du Gears of War dans l'univers Warhammer

loganwolverine
Peut-être qu'il y a une accélération des productions depuis quelques années, je ne sais pas trop
Gras
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Warhammer 40.000 : Boltgun II
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Nom : Warhammer 40.000 : Boltgun II
Support : PC
Editeur : Devolver Digital
Développeur : Auroch Digital
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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