Warhammer : une date de sortie pour Boltgun II, et une bande-annonce pour Deathmaster

On commence à ne plus pouvoir compter les adaptations/portages de Warhammer à venir mais attardons nous 5 minutes sur deux du lot dans le cadre de la GamesCom, avec déjà une date de sortie pour, et ce sera pour le 14 octobre sur PC/PS5/XBS puis un peu plus tard sur Nintendo Switch 2.Comme le premier, c'est du FPS bien old-school façon 90s mais cette fois avec deux personnages jouables (chacun avec son propre matos), une campagne à embranchements, davantage de variété dans les biomes et l'arrivée de Mike Gordon () à la composition.Plus loin de nous, lede DotEmu s'est contenté d'une nouvelle bande-annonce pour montrer son orientation infiltration un peu façonmais à la sauce 2D.Lui arrivera en 2027, sur tous les supports.