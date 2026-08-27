Warhammer : une date de sortie pour Boltgun II, et une bande-annonce pour Deathmaster
On commence à ne plus pouvoir compter les adaptations/portages de Warhammer à venir mais attardons nous 5 minutes sur deux du lot dans le cadre de la GamesCom, avec déjà une date de sortie pour Warhammer 40.000 : Boltgun II, et ce sera pour le 14 octobre sur PC/PS5/XBS puis un peu plus tard sur Nintendo Switch 2.
Comme le premier, c'est du FPS bien old-school façon 90s mais cette fois avec deux personnages jouables (chacun avec son propre matos), une campagne à embranchements, davantage de variété dans les biomes et l'arrivée de Mike Gordon (Doom 2016) à la composition.
Plus loin de nous, le Warhammer : Age of Sigmar – Deathmaster de DotEmu s'est contenté d'une nouvelle bande-annonce pour montrer son orientation infiltration un peu façon Styx mais à la sauce 2D.
On a parfois des gens qui sont saoulé de revoir un jeu d'une grosse licence tout les deux ou trois ans, mais avec Warhammer ils font fort: Des tas de jeux de différents genres tout les ans.
Après l'univers de Warhammer est tellement vaste que tu peux sortir plein de jeux dans différents styles sans réelle lassitude.
Un peu comme l'univers étendu de Star Wars, qui est bien plus vaste que l'arc Skywalker
D'après Gemini et ChatGOT
- 67 titres Warhammer sortis depuis 1992 tous supports confondus (PC/consoles/mobiles)
- 120 titres Star wars
- 130 titres Pokemon
- 245 Mario
- 115 Sonic
- 110 Final Fantasy
Warhammer a encore de la marge
J'avais adoré Space Marine 2.
Du Gears of War dans l'univers Warhammer
loganwolverine
Peut-être qu'il y a une accélération des productions depuis quelques années, je ne sais pas trop