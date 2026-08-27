recherche
News / Blogs
The Witcher 3 : une première présentation de gameplay pour l'extension Songs of the Past
C'est par son propre LiveStream maison que CD Projekt RED nous en aura montré davantage sur The Witcher 3 : Songs of the Past (pas de up officiel donc qualité de la vidéo pas toujours optimale), avec notamment un meilleur aperçu de Letten, la nouvelle zone qui permettra de retrouver un certain Jaskier et de bénéficier d'une nouvelle arme (une chaîne).

Il faudra patienter jusqu'en 2027 pour vivre ce nouveau morceau d'aventure censé faire lien avec The Witcher IV (qui lui arrivera en 2028 si tout va bien), tandis que les retardataires pourront découvrir The Witcher III et ses deux extensions dans les meilleures conditions possibles dès le 29 septembre avec une upgrade « Remaster ».

1
Qui a aimé ?
hypermario
publié le 27/08/2026 à 08:37 par Gamekyo
commentaires (6)
jeanouillz publié le 27/08/2026 à 08:45
D'après les personnes à la Gamecon, la version Switch 2 est très fluide, 40 (pour les 120hz) ou 60 fps
jf17 publié le 27/08/2026 à 08:48
Vivement le dlc
adamjensen publié le 27/08/2026 à 08:55
Une longue vidéo de Gameplay, mais pas vraiment passionnante.
thauvinho publié le 27/08/2026 à 08:58
Insupportable les commentaires sur la vidéo
shanks publié le 27/08/2026 à 09:32
thauvinho
Bah c'est l'équipe de CDPR elle-même qui parle, c'était leur livestream
thauvinho publié le 27/08/2026 à 09:41
shanks Oui oui mais elles sont relou à rigoler les 3 là Rien à voir mais tu vas nous sortir un test de Resonance ?
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
The Witcher 3 : Traque Sauvage
139
Ils aiment
Nom : The Witcher 3 : Traque Sauvage
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : CD Projekt Red
Genre : RPG
Multijoueur : non
Sortie européenne : 19/05/2015
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo