The Witcher 3 : une première présentation de gameplay pour l'extension Songs of the Past

C'est par son propre LiveStream maison que CD Projekt RED nous en aura montré davantage sur(pas de up officiel donc qualité de la vidéo pas toujours optimale), avec notamment un meilleur aperçu de Letten, la nouvelle zone qui permettra de retrouver un certain Jaskier et de bénéficier d'une nouvelle arme (une chaîne).Il faudra patienter jusqu'en 2027 pour vivre ce nouveau morceau d'aventure censé faire lien avec(qui lui arrivera en 2028 si tout va bien), tandis que les retardataires pourront découvriret ses deux extensions dans les meilleures conditions possibles dès le 29 septembre avec une upgrade « Remaster ».