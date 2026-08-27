The Witcher 3 : une première présentation de gameplay pour l'extension Songs of the Past
C'est par son propre LiveStream maison que CD Projekt RED nous en aura montré davantage sur The Witcher 3 : Songs of the Past (pas de up officiel donc qualité de la vidéo pas toujours optimale), avec notamment un meilleur aperçu de Letten, la nouvelle zone qui permettra de retrouver un certain Jaskier et de bénéficier d'une nouvelle arme (une chaîne).
Il faudra patienter jusqu'en 2027 pour vivre ce nouveau morceau d'aventure censé faire lien avec The Witcher IV (qui lui arrivera en 2028 si tout va bien), tandis que les retardataires pourront découvrir The Witcher III et ses deux extensions dans les meilleures conditions possibles dès le 29 septembre avec une upgrade « Remaster ».
Bah c'est l'équipe de CDPR elle-même qui parle, c'était leur livestream