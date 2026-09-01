Star Wars Zero Company : 80% de l'équipe a été mise au chomage technique avant la sortie

Le tacticala beau être un joli succès critique, la réalité des coulisses est elle bien moins reluisante quand on apprend de la part de Game File (qui s'est directement renseigné à la source) que le studio Bit Reactor a mal géré son budget dans la dernière ligne droite, au point que 80 % de l'équipe a dû être mise au chômage technique environ 3 semaines avant la sortie du jeu faute de pouvoir payer les salaires des concernés. Les éléments restants s'attelleront au mieux sur le suivi post-launch, donc la correction des bugs (aucun DLC ou extension n'est officiellement dans les plans).Seules les ventes du jeu peuvent donc sauver la situation, mais en sachant que la majeure partie des revenus ira dans les mains d'Electronic Arts (qui doit rentabiliser son financement) et de Disney (pour les ayant-droits), certains touchés par la décision estiment déjà que tout le monde ne reviendra pas au bureau.