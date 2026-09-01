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Star Wars Zero Company : 80% de l'équipe a été mise au chomage technique avant la sortie
Le tactical Star Wars : Zero Company a beau être un joli succès critique, la réalité des coulisses est elle bien moins reluisante quand on apprend de la part de Game File (qui s'est directement renseigné à la source) que le studio Bit Reactor a mal géré son budget dans la dernière ligne droite, au point que 80 % de l'équipe a dû être mise au chômage technique environ 3 semaines avant la sortie du jeu faute de pouvoir payer les salaires des concernés. Les éléments restants s'attelleront au mieux sur le suivi post-launch, donc la correction des bugs (aucun DLC ou extension n'est officiellement dans les plans).

Seules les ventes du jeu peuvent donc sauver la situation, mais en sachant que la majeure partie des revenus ira dans les mains d'Electronic Arts (qui doit rentabiliser son financement) et de Disney (pour les ayant-droits), certains touchés par la décision estiment déjà que tout le monde ne reviendra pas au bureau.

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publié le 01/09/2026 à 06:06 par Gamekyo
commentaires (10)
pcverso publié le 01/09/2026 à 06:22
Je croise les doigts pour eux .
suikoden publié le 01/09/2026 à 06:55
C'est pénible ces pub qui empêchent de le les articles ou qui se collent sur les images.
Vous avez pas moyen de faire un truc pour que ça soit moins contraignant. Vais finir par foutre un bloqueur de pub aussi tellement c'est pénible...
Sans parler du son qui s'active et coupe la musique sur les pub vidéo...

Sinon pour revenir a la news, pas cool ça, j'espère qu'ils vont les réintégrer suite au succès du jeu (peut être que la news le dit mais comme je vois pas un titre du texte et que je peux pas virer l'image...)
link571 publié le 01/09/2026 à 07:04
suikoden Effectivement autant je suis ok pour la pub qui finance le site autant faudrait qu’il l’intègre mieux car ça deviens vraiment pénible…
loganwolverine publié le 01/09/2026 à 08:18
Tu bosses, c'est super, ca ce vend (j’espère) mais tu te retrouves quand même sans emploi, ou l'entreprise fait aussi faillite. C'est dingue !
EA ne pouvait pas donner plus de budget, non.
Disney ne peut pas négocier, non.
suikoden publié le 01/09/2026 à 08:20
link571 ça me rassure que je soit pas le seul.
Deja que sur tel on a un espace reduit mais si en plus on a les pubs qui nous gênent c'est relou.

En plus c'est super aleatoire, des fois ca va et d'autres c'est super chiant. Cela dis sur les images ou les apercu video c'est tout le temps parcontre.
oro publié le 01/09/2026 à 08:26
loganwolverine là pour le coup dur de reprocher quoique-ce soit à Disney ou EA, quand tu donne un budget à une entreprise qui le valide, c'est à l'entreprise de bien le gérer, sinon c'est la porte ouverte à des dépassements de tous genre.

par contre si les ventes suivent ça serait normal que la boite puisse se remettre aussi oui
loganwolverine publié le 01/09/2026 à 08:42
oro Ca existe les dépassements de budgets. On parle d'un seul mois
wickette publié le 01/09/2026 à 09:11
Au vu du succès du jeu j’espère que tout sera très rapidement fixé
olex publié le 01/09/2026 à 11:02
Ce serait une triste fin car le jeu vaut vraiment le coup d'être essayé. J'ai la même vibe et capital sympathie que pour Midnight Suns.
rogeraf publié le 01/09/2026 à 13:50
C'est quoi cette gestion de ces voleurs d'EA games milliardaires. C'est une honte !
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Star Wars : Zero Company
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Nom : Star Wars : Zero Company
Support : PC
Editeur : Electronic Arts
Développeur : Respawn Entertainment
Genre : Tactique
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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