Star Wars Zero Company : 80% de l'équipe a été mise au chomage technique avant la sortie
Le tactical Star Wars : Zero Company a beau être un joli succès critique, la réalité des coulisses est elle bien moins reluisante quand on apprend de la part de Game File (qui s'est directement renseigné à la source) que le studio Bit Reactor a mal géré son budget dans la dernière ligne droite, au point que 80 % de l'équipe a dû être mise au chômage technique environ 3 semaines avant la sortie du jeu faute de pouvoir payer les salaires des concernés. Les éléments restants s'attelleront au mieux sur le suivi post-launch, donc la correction des bugs (aucun DLC ou extension n'est officiellement dans les plans).
Seules les ventes du jeu peuvent donc sauver la situation, mais en sachant que la majeure partie des revenus ira dans les mains d'Electronic Arts (qui doit rentabiliser son financement) et de Disney (pour les ayant-droits), certains touchés par la décision estiment déjà que tout le monde ne reviendra pas au bureau.
Vous avez pas moyen de faire un truc pour que ça soit moins contraignant. Vais finir par foutre un bloqueur de pub aussi tellement c'est pénible...
Sans parler du son qui s'active et coupe la musique sur les pub vidéo...
Sinon pour revenir a la news, pas cool ça, j'espère qu'ils vont les réintégrer suite au succès du jeu (peut être que la news le dit mais comme je vois pas un titre du texte et que je peux pas virer l'image...)
EA ne pouvait pas donner plus de budget, non.
Disney ne peut pas négocier, non.
Deja que sur tel on a un espace reduit mais si en plus on a les pubs qui nous gênent c'est relou.
En plus c'est super aleatoire, des fois ca va et d'autres c'est super chiant. Cela dis sur les images ou les apercu video c'est tout le temps parcontre.
par contre si les ventes suivent ça serait normal que la boite puisse se remettre aussi oui