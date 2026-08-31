Stranger Than Heaven : la présentation de 10mn

SEGA revient à son tour sur la GamesCom en diffusant un aperçu complet de la démo deproposée à ceux sur place, une démo qui d'ailleurs se contente globalement de combats sous plusieurs difficultés (pas d'exploration donc). A ce propos, on notera que les retours sont assez divisés, beaucoup pointant un système assez lourd et loin d'être simple à prendre en main pour un jeu du genre, mais qui sait ce qu'il en sera avec maîtrise…Sortie prévue le 15 janvier 2027 (PC, PS5, XBS, Game Pass).