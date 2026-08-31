recherche
News / Blogs
Stranger Than Heaven : la présentation de 10mn
SEGA revient à son tour sur la GamesCom en diffusant un aperçu complet de la démo de Stranger Than Heaven proposée à ceux sur place, une démo qui d'ailleurs se contente globalement de combats sous plusieurs difficultés (pas d'exploration donc). A ce propos, on notera que les retours sont assez divisés, beaucoup pointant un système assez lourd et loin d'être simple à prendre en main pour un jeu du genre, mais qui sait ce qu'il en sera avec maîtrise…

Sortie prévue le 15 janvier 2027 (PC, PS5, XBS, Game Pass).

1
Qui a aimé ?
ouken
publié le 31/08/2026 à 12:40 par Gamekyo
commentaires (9)
mibugishiden publié le 31/08/2026 à 13:08
Techniquement ils ont du retard on va pas se mentir, par contre l'ambiance à l'air tres bonne et le concept de differentes epoques à l'air genial.
akinen publié le 31/08/2026 à 13:38
mibugishiden la colorimétrie accentue cet état de fait alors même que tous les yakuza sont d'habitude salués pour leur technique (perso c'est une petite baffe japonaise toute proportion gardée à chaque épisode)
coopper publié le 31/08/2026 à 14:57
Premier Yakuza qui me donne envie, surtout pour son contexte historique.
dooku publié le 31/08/2026 à 17:58
Moi j'espère le 9 le vrai, ou un judgment 3
thelastone publié le 31/08/2026 à 19:42
Par contre a 6m cest une blague le combat avec le géant ?
ravyxxs publié le 31/08/2026 à 20:43
thelastone horrible
keradx publié le 31/08/2026 à 20:45
Coopper Un journaliste a demandé à RGG si c'était un préquel à Yakuza et ils ont répondu que c'était une toute nouvelle histoire donc....probablement pas un Yakuza (même si on connait l'expertise en recyclage d'assets de RGG)
yanssou publié le 31/08/2026 à 20:55
keradx Alors non ça reste un Yakuza et c'est lié au origine du clan Tojo, ya tout dans l'interview
dooku publié le 31/08/2026 à 22:41
Oui des liens avec les Yakuza
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Stranger Than Heaven
0
Ils aiment
Nom : Stranger Than Heaven
Support : PC
Editeur : Sega
Développeur : Sega
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo