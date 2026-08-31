Discret, Star Wars : Zero Company a néanmoins fait un très bon démarrage sur Steam

Il y a encore un bel avenir dans les adaptations de jeux situés dans une galaxie lointaine (très lointaine) et le tacticalle prouve en effectuant le deuxième meilleur démarrage STEAM pour un jeu de la franchise (derrière le dernier, et ouais) avec un pic d'activités de 77.000 connectés le week-end dernier, devant lesde Respawn. Inutile en revanche de faire la comparaison avec(3.300) lancé sur la plate-forme de Valve avec plusieurs mois de retard.En revanche, si l'on s'amuse à le mettre côte à côte avec d'autres jeux du genre, c'est mieux que le premieret, mais tout de même en dessous du boss(133.000).