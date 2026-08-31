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Discret, Star Wars : Zero Company a néanmoins fait un très bon démarrage sur Steam
Il y a encore un bel avenir dans les adaptations de jeux situés dans une galaxie lointaine (très lointaine) et le tactical Star Wars : Zero Company le prouve en effectuant le deuxième meilleur démarrage STEAM pour un jeu de la franchise (derrière le dernier LEGO Star Wars, et ouais) avec un pic d'activités de 77.000 connectés le week-end dernier, devant les Star Wars Jedi de Respawn. Inutile en revanche de faire la comparaison avec Star Wars Outlaws (3.300) lancé sur la plate-forme de Valve avec plusieurs mois de retard.

En revanche, si l'on s'amuse à le mettre côte à côte avec d'autres jeux du genre, c'est mieux que le premier XCOM, Mutant Year Zero et Marvel's Midnight Suns, mais tout de même en dessous du boss XCOM 2 (133.000).

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publié le 31/08/2026 à 11:39 par Gamekyo
commentaires (6)
pcverso publié le 31/08/2026 à 11:52
Xcom 2 le best ....mais celui la est vraiment tres bon j'espere qu'il aura un bon succé .
alucardhellsing publié le 31/08/2026 à 12:01
je me le garde apres ma grosse seance mgs et dawnlwaker suivi de onimusha *et apres hop
wickette publié le 31/08/2026 à 13:03
Il est vraiment excellent mais il est techniquement exigeant (UE5) sur PC
bookker publié le 31/08/2026 à 13:05
Il est tres cool sur ps5 pro mais jai pas mal de bug visuel pendant les cinématiques etc .
adamjensen publié le 31/08/2026 à 14:23
Plus de dix ans et toujours pas de X-Com 3.
kakazu publié le 31/08/2026 à 15:04
Il est vraiment bien je l'ai pris day one ça fait tellement plaisir d'avoir un jeu de ce genre
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Fiche descriptif
Star Wars : Zero Company
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Nom : Star Wars : Zero Company
Support : PC
Editeur : Electronic Arts
Développeur : Respawn Entertainment
Genre : Tactique
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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