Discret, Star Wars : Zero Company a néanmoins fait un très bon démarrage sur Steam
Il y a encore un bel avenir dans les adaptations de jeux situés dans une galaxie lointaine (très lointaine) et le tactical Star Wars : Zero Company le prouve en effectuant le deuxième meilleur démarrage STEAM pour un jeu de la franchise (derrière le dernier LEGO Star Wars, et ouais) avec un pic d'activités de 77.000 connectés le week-end dernier, devant les Star Wars Jedi de Respawn. Inutile en revanche de faire la comparaison avec Star Wars Outlaws (3.300) lancé sur la plate-forme de Valve avec plusieurs mois de retard.
En revanche, si l'on s'amuse à le mettre côte à côte avec d'autres jeux du genre, c'est mieux que le premier XCOM, Mutant Year Zero et Marvel's Midnight Suns, mais tout de même en dessous du boss XCOM 2 (133.000).