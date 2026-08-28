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Marvel's Wolverine : une copieuse présentation
En ces instants de retour au calme après la GamesCom et la folie GTA6, Sony et Insomniac viennent se poser dans l'actualité de fin de semaine avec une nouvelle présentation de Marvel's Wolverine pour revenir sur tous les principaux aspects de cette adaptation (combats, arbres de compétences, scénario, défis spéciaux…) en plus d'un mode sur le New Game Plus disponible dès le lancement, et une centaine d'options d'accessibilité dont le retour de la vitesse réduite pour ceux qui veulent taper la Platine sans challenge.

Sortie prévue le 15 septembre, exclusivement sur PlayStation 5.

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neptonic
publié le 28/08/2026 à 13:41 par Gamekyo
commentaires (8)
link49 publié le 28/08/2026 à 13:42
Un de mes derniers jeux sur Ps5. J'ai hâte.
neptonic publié le 28/08/2026 à 13:45
La meilleure présentation à ce jour !

Les décors et les situations ont l'air très variés. Une belle aventure divertissante c'est ce que je demande

ça me fait penser au jeu 007, une boufée d'air entre les open world indigeste
bladagun publié le 28/08/2026 à 13:49
En faite je sais plus si je prend les jeux avec disque car dans 5 ans quand je craquerais pour la ps6 ( on craquera tous au bout d'un moment) je ne pourrais plus y jouer... Ils ont rien prévu pour tout nos jeux ps5 ?! On est obligé de se garder la console ?
guiguif publié le 28/08/2026 à 13:50
bladagun on craquera tous au bout d'un moment
Ou pas
bladagun publié le 28/08/2026 à 13:51
guiguif "clic-clac"
yanssou publié le 28/08/2026 à 14:00
neptonic Rien a voir avec 007

bladagun "on craquera tous au bout d'un moment" oui sur pc.
kujotaro publié le 28/08/2026 à 14:12
Day one papapa
thedoctor publié le 28/08/2026 à 14:12
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Fiche descriptif
Marvel's Wolverine
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Nom : Marvel's Wolverine
Support : Playstation 5
Editeur : PlayStation Studios
Développeur : Insomniac Games
Genre : action
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