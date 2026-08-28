Marvel's Wolverine : une copieuse présentation

En ces instants de retour au calme après la GamesCom et la folie GTA6, Sony et Insomniac viennent se poser dans l'actualité de fin de semaine avec une nouvelle présentation de Marvel's Wolverine pour revenir sur tous les principaux aspects de cette adaptation (combats, arbres de compétences, scénario, défis spéciaux…) en plus d'un mode sur le New Game Plus disponible dès le lancement, et une centaine d'options d'accessibilité dont le retour de la vitesse réduite pour ceux qui veulent taper la Platine sans challenge.
Sortie prévue le 15 septembre, exclusivement sur PlayStation 5.
Les décors et les situations ont l'air très variés. Une belle aventure divertissante c'est ce que je demande
ça me fait penser au jeu 007, une boufée d'air entre les open world indigeste
Ou pas
bladagun "on craquera tous au bout d'un moment" oui sur pc.