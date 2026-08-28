Marvel's Wolverine : une copieuse présentation

En ces instants de retour au calme après la GamesCom et la folie GTA6, Sony et Insomniac viennent se poser dans l'actualité de fin de semaine avec une nouvelle présentation depour revenir sur tous les principaux aspects de cette adaptation (combats, arbres de compétences, scénario, défis spéciaux…) en plus d'un mode sur le New Game Plus disponible dès le lancement, et une centaine d'options d'accessibilité dont le retour de la vitesse réduite pour ceux qui veulent taper la Platine sans challenge.Sortie prévue le 15 septembre, exclusivement sur PlayStation 5.