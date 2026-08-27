NO LAW : un trailer mais pas plus d'infos pour le prochain projet de Neon Giant

Quelques mois après les Game Awards, Krafton remontre le projetde Neon Giant (), désormais prévu pour l'année prochaine sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Malheureusement, nous ne sommes pas plus avancé qu'avant sur ce que proposera cette expérience très cyberpunk avec le coup classique du vétéran dont la retraite va vite être remise en question par un nouveau bordel. On savait déjà qu'il y aura des choix (avec plusieurs fins) et la possibilité de privilégier l'infiltration au bourrinage, mais toujours pas de confirmation sur l'aspect ouvert ou non, le système de progression ou tout ce qui touche à la montée en puissance.Patience donc.