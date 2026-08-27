NO LAW : un trailer mais pas plus d'infos pour le prochain projet de Neon Giant
Quelques mois après les Game Awards, Krafton remontre le projet NO LAW de Neon Giant (The Ascent), désormais prévu pour l'année prochaine sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
Malheureusement, nous ne sommes pas plus avancé qu'avant sur ce que proposera cette expérience très cyberpunk avec le coup classique du vétéran dont la retraite va vite être remise en question par un nouveau bordel. On savait déjà qu'il y aura des choix (avec plusieurs fins) et la possibilité de privilégier l'infiltration au bourrinage, mais toujours pas de confirmation sur l'aspect ouvert ou non, le système de progression ou tout ce qui touche à la montée en puissance.
D’ailleurs, les développeurs ont précisé que chaque PNJ peut être tué et que chaque mort est définitive, même pour les personnages importants.
Par exemple, si on tue le vendeur d’une boutique, la boutique peut fermer de manière définitive.
Ou encore, si on tue tous les vendeurs d’armes de la ville, ils ne réapparaîtront pas et il ne sera plus possible d’acheter ou de vendre.
En plus de ça, il y a certains choix et conséquences.
J’ai hâte de voir et d’en savoir plus.
J’espère aussi que le jeu pourra se faire en totale infiltration, ou presque, mais ça a l’air d’être bien parti.
vyse C’est clair!
https://www.nolawthegame.com/fr
Page steam :
https://store.steampowered.com/app/2161710/NO_LAW/?l=french