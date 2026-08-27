Grand Theft Auto 6 : la grosse présentation + une grosse brouette d'informations fraîches
Le grand show a eu lieu, que ce soit pour les abonnés Netflix ou pour en fait n'importe qui puisque personne ne s'est gêné pour streamer le truc, et on vous met d'ailleurs une retranscription sans commentaire, pas de la meilleure qualité mais un up aura lieu demain matin (la nuit, j'aime bien dormir un peu).
Et sinon côté informations fraîches (majoritairement via IGN) :
- Le switch entre les deux protagonistes sera possible dans la majorité du jeu, hormis pour certains moments clés du scénario.
- Pendant l'exploration du monde ouvert et les activités annexes, vous pouvez choisir de faire les choses en solo ou d'appeler votre binôme pour vous accompagner.
- Jouer en binôme vous laissera le choix de laisser l'IA conduire vers un emplacement marqué pour écouter la radio (ou lire les sous-titres plus facilement). Lors d'une course-poursuite, vous aurez le choix entre la conduite et tirer en étant passager.
- Trop traîner en solo pourra pousser votre partenaire à vous envoyer des sms pour rentrer. Ignorer ses messages peut avoir une incidence sur votre relation.
- Vous avez donc compris que votre relation amoureuse évoluera dans un sens ou l'autre en fonction de ce type de choix, dont les activités en couple.
- La relation amoureuse est complètement optionnelle même si cela peut affecter légèrement l'histoire. Jason et Lucia peuvent tout simplement finir simples « potes » (les missions principales ne tournent pas autour de ça).
- Une partie des zones de repos sont qualifiées de « refuges ». On peut avoir une baraque abandonnée, un squat ou tout simplement crécher un peu chez un contact, faisant qu'on peut le voir rentrer tranquillement pendant que vous vous servez un bière ou autre.
- On pourra avoir plusieurs véhicules personnels (pour Lucia comme Jason) à chaque refuge. Les véhicules personnels ont des malles contenant armes et surtout vêtements de rechange.
- Tous les magasins ou coiffeurs auront des choix exclusifs pour vous motiver à aller un peu partout.
- Comme déjà dit, le sport ou inversement la malbouffe aura une incidence sur votre physique.
- La map du menu pause est bien plus détaillée, façon images satellite plutôt que des blocs rudimentaires.
- Comme dans les précédents jeux Rockstar, il y aura une tonne d'activités annexes et surtout events aléatoires. Donner de la drogue à un avocat en manque dans un coin permettra de repartir avec des conseils juridiques.
- On aura une application façon Uber pour se déplacer simplement. Il arrivera qu'on ne soit pas le seul passager, donc l'occasion de faire un peu de causette.
- Il y a également une application façon Instagram bourré d'humour et de messages cachés, avec possibilité de suivre plusieurs comptes. Par contre, impossible d'y publier quelque chose : n'oubliez pas que vous incarnez un couple en fuite.
- Parmi les activités annexes : piscine, mini-golf, kawak, zoo (possibilité d'étudier les animaux), plongée sous-marine, saut en parachute…
- On aura des options de conversation pour chaque PNJ afin de pouvoir provoquer ou inversement calmer le jeu si vous l'avez bousculé.
- Inutile de dire qu'outre les animations, les PNJ ont des réactions bien plus évoluées et réalistes : impossible de se balader tranquillement dans la rue avec une arme à la main, peuvent s'en prendre à vous si vous les écoutez d'un peu trop près ou si vous les suivez trop longtemps… Ah et puis, vous n'êtes pas le seul timbré de Vice City : il peut y avoir des PNJ tarés qui débarquent en vous foutant un coup dans la gueule sans prévenir.
- Le système Wanted a été totalement revu avec des déploiements plus réalistes, et comme on a pu le voir dans la vidéo de présentation, des icônes indiquant ce que les forces de l'ordre savent de vous (véhicules, vêtements…). D'où l'utilité des vêtements de rechange.
- Vous pourrez indiquer à votre binôme de s'enfuir dans une autre direction que vous pour perturber un peu plus les recherches.
- Également vu dans la vidéo, chaque PNJ peut-être ciblé de différente façon : tirer dans la jambe pour éviter de le tuer, directement sur leur arme si vous êtes précis, etc.
- Retour du système de moral, même si assez souple. Si vous causez plus de chaos que nécessaire, on dira que ce n'est pas bien, mais des actes « faciles » peuvent faire de vous un « bon citoyen », comme jeter vos déchets à la poubelle.
- L'argent sera plus que jamais au coeur du jeu, et l'avancée dans le scénario pourra être conditionnée à votre pécule.
- Il y aura évidemment de multiples manières de se faire du pognon, comme le vol et le recel de voitures, et évidemment les braquages, de la petite boutique aux grosses entreprises (notez que faire exploser un coffre-fort risque d'endommager une partie des billets à l'intérieur).
- Une application vous permettra de scanner un véhicule pour en connaître la valeur, s'il a un tracker ou une alarme…
- De fait, certains jolis véhicules modernes seront impossibles à voler en début de jeu vu que vous n'aurez pas encore les outils avancés pour cela (aucune limite au carjacking en revanche).
- Le scénario principal proposera davantage de choix que dans les anciens. Certains brutaux et aux conséquences immédiates. D'autres plus mineurs mais à effet boule-de-neige.
- Rockstar veut tout faire pour brouiller la progression entre fil rouge et activités anneexes.
Et enfin :
- Confirmation que le jeu tournera en 30FPS sur PS5 (probablement aussi XBS).
- Confirmation de la compatibilité PS5 Pro (sans plus d'informations).
On sait pourquoi.
Dommage pas de version physique je passe mon Tour
Avec un Q pareil, ce sera la 1er fois que les gamers feront vite rentrer le prota
guiguif et pourkuwa ?
Ca va être génial de les contrôler Obèse avec la malbouffe sur les véhicules pour obèse Americain
Ce qui est populaire est très critiqué, très controversé. Bref il va se prendre une cartouche par beaucoup de gens juste parceque ça s'appelle gta.
C'est le point noir de la célébrité.
Les jeu s'arrête au 10 novembre pour les Goty, le jeu sort le 19, il sera pas dans les Goty 2026
Crimson Desert sur PC lui met la mandale absolu techniquement parlant, mais bon si vous êtes heureux grand bien vous face
zanpa
On joue pas pour le gameplay aux jeux rockstar bien que ça ne soit pas non plus affreux. J’ai pas non plus joué à TLOU pour le gameplay, qui n’a aucun intérêt, c’est l’ambiance, l’écriture, l’histoire et la technique qui donnent envie.
Ça fait dix fois qu’on explique que c’est impossible ! 2027 peut être !
Avec tout le respect que j'ai pour Crimson Desert, évitons de comparer l'aspect technique entre un jeu urbain blindé de PNJ totalement différents et cohérents, et un open-world certes immense mais majoritairement fait d'endroits vides de monde, et où les PNJ sont des copiés/collés dont le trois-quart font du sur-place jusqu'à la fin des temps.
En tout cas, en dehors des blasés, profitez-en : si vous êtes au-delà de la quarantaine, dites vous que c'est probablement le dernier GTA de votre vie
Allez mec, t'es à la ramasse, c'est pas grave. C'est gta faut critiquer pour pas faire comme tout le monde.
Et puis GOTY 2027 pour un titre qui sort en 2026, mouais...
Et concernant le Gameplay, c'est comme ca. Ca serait comme demande une revolution a une formule parfaite. Tu veux changer quoi a Mario 2D ou Mario 3D ? Tu veux changer quoi a DOOM ? Tu veux changer quoi a Hollow Knight ? Tu veux changer quoi au Gameplay des autres jeux ?
Et la finition des GTA ou Red Dead Redemption est a des années lumières des autres Open World voir même production de JV
On nous à tout même sortie : GTA 6 sera le plus beau jeu jamais vu
Non, le plaisir manette en main est primordial. Donc, si le gameplay est sans plus et que le reste l’est également, j’abandonne. Pour les jeux de ND et Rockstar, je veux connaître la suite des aventures des personnages. Après, pour être honnête, je n’ai pas tout compris à ton message, désolé.
zanpa jai 350 heures sur crimson je kiff le jeu cest une tuerie mais trannnnnquuille, la map de gta va etre IMMENSE ya pas que la ville, les détails sont hallucinant a chaque cm carré, Crimson dechire visuellement surtout sur le "scope" car beaucoup détendues vide et super champ de vision mais cest IMCOMPARABLE ,meme rdr2 a plus de details.
Gta6 cest largement au dessus,ca gère mille fois plus de trucs, crimson ca a deja du mal dans demeniss lol.
Je parle meme pas des événements aléatoires ou routines de pnj.
Tfacon crimson cest un BOTW couplé a TW3 rien a voir avec gta
Je trouve les personnages de ND toujours au dessus. Je pense qu’Intergalactic sera plus impressionnant sur ce point.
GtaVI c’est une claque mais pour les PNJ, on remarque directement que ce sont des PNJ made in rockstar, ils ont ce côté « robot » que je ne saurais expliquer plus précisément.
Y’aura sûrement TW4 qui va mettre une claque.
zanpa On a atteint un plafond de verre depuis la fin de la génération PS4 en terme de graphisme, ou dans les règles du gameplay pour les JV en général. On des évolutions minimum.
Je vois pas comment on peut révolutionner les choses, a part l'IA qui imite les humains et les machines et voila plus rien a faire c'est une copie du monde
Et pourtant pour l’avoir fait sur pro, il est monstrueusement beau et sur PC encore plus évidemment. Mais comparer un jeu sur une console sortie il y a 6 ans à 500e avec un jeu sur des bécanes de 2025-2026 à 2500 balles, il faut vraiment avoir un sacré grain dans le cerveau
Un avis objectif ne veut rien dire.
Tu as le droit le plus strict d'avoir un avis, mais par nature il est subjectif, comme le mien ou celui d'un autre, il n'est pas moins bon ou meilleur mais c'est le tien .
Par contre, pour un trailer payant, ça fait vraiment très amateur.
C’est une putain de blague, tellement c’est mal monté, c’est pitoyable.
Ceux qui ont payé pour ça se sont fait arnaquer.
Mais comme je l’avais déjà dit, je vais attendre tranquillement la version PC, qui sera supérieure en tout point comme d’habitude.
En plus, vu la tonne de bons jeux qui vont débarquer, surtout début 2027, ça va, ça presse pas, et peu importe si ça prend 2 ou 4 ans.
Mais sinon, ouais, ça a l’air pas mal.
RAGE (Rockstar Advanced Game Engine). Utilisé pour GTA 5 et GTA 6,
Après le jeu reste génial, ça reste du GTA classique qui fera vendre plein de jeu, rien de nouveau, par contre, le 25 fps ça faire très mal
Dommage il est en 30fps je passe mon tour également
Les sony boys qui passent leurs temps a raconter a longueur de journée que jouer en 30fps c’est inacceptable en 2026, ont finalement reussi aujourdhui, jeudi 27 aout, a me convaincre
"": Le moteur RAGE 9 n'est pas vendu ni fourni au public comme Unreal Engine ou Unity. Il sert uniquement pour les jeux de Rockstars Games comme le dernier Mise a niveau de GTA 5 sur PS5 et le prochain GTA 6 sur PS5 et Xbox série ""
Moi non plus j'en peut plus ceux qui défend juste par ce que c'est GTA,
Serieux c'est qui ces mecs ils sont payés par le site pour faire balancer des trolls pour faire vivre le site ou cest des bots?
L'année dernière, c'était le 21 novembre, et pour l'instant je trouve pas de date annoncée...
Je suis aussi très fan de la dynamique avec Lucia et Jason, j'ai vraiment hâte de suivre leur histoire car c'est aussi ça Rockstar. Niveau activités ça a l'air vraiment cool aussi. Bref, ça donne vraiment très envie