Grand Theft Auto 6 : la grosse présentation + une grosse brouette d'informations fraîches

Le grand show a eu lieu, que ce soit pour les abonnés Netflix ou pour en fait n'importe qui puisque personne ne s'est gêné pour streamer le truc, et on vous met d'ailleurs une retranscription sans commentaire, pas de la meilleure qualité mais un up aura lieu demain matin (la nuit, j'aime bien dormir un peu).Et sinon côté informations fraîches (majoritairement via IGN) :- Le switch entre les deux protagonistes sera possible dans la majorité du jeu, hormis pour certains moments clés du scénario.- Pendant l'exploration du monde ouvert et les activités annexes, vous pouvez choisir de faire les choses en solo ou d'appeler votre binôme pour vous accompagner.- Jouer en binôme vous laissera le choix de laisser l'IA conduire vers un emplacement marqué pour écouter la radio (ou lire les sous-titres plus facilement). Lors d'une course-poursuite, vous aurez le choix entre la conduite et tirer en étant passager.- Trop traîner en solo pourra pousser votre partenaire à vous envoyer des sms pour rentrer. Ignorer ses messages peut avoir une incidence sur votre relation.- Vous avez donc compris que votre relation amoureuse évoluera dans un sens ou l'autre en fonction de ce type de choix, dont les activités en couple.- La relation amoureuse est complètement optionnelle même si cela peut affecter légèrement l'histoire. Jason et Lucia peuvent tout simplement finir simples « potes » (les missions principales ne tournent pas autour de ça).- Une partie des zones de repos sont qualifiées de « refuges ». On peut avoir une baraque abandonnée, un squat ou tout simplement crécher un peu chez un contact, faisant qu'on peut le voir rentrer tranquillement pendant que vous vous servez un bière ou autre.- On pourra avoir plusieurs véhicules personnels (pour Lucia comme Jason) à chaque refuge. Les véhicules personnels ont des malles contenant armes et surtout vêtements de rechange.- Tous les magasins ou coiffeurs auront des choix exclusifs pour vous motiver à aller un peu partout.- Comme déjà dit, le sport ou inversement la malbouffe aura une incidence sur votre physique.- La map du menu pause est bien plus détaillée, façon images satellite plutôt que des blocs rudimentaires.- Comme dans les précédents jeux Rockstar, il y aura une tonne d'activités annexes et surtout events aléatoires. Donner de la drogue à un avocat en manque dans un coin permettra de repartir avec des conseils juridiques.- On aura une application façon Uber pour se déplacer simplement. Il arrivera qu'on ne soit pas le seul passager, donc l'occasion de faire un peu de causette.- Il y a également une application façon Instagram bourré d'humour et de messages cachés, avec possibilité de suivre plusieurs comptes. Par contre, impossible d'y publier quelque chose : n'oubliez pas que vous incarnez un couple en fuite.- Parmi les activités annexes : piscine, mini-golf, kawak, zoo (possibilité d'étudier les animaux), plongée sous-marine, saut en parachute…- On aura des options de conversation pour chaque PNJ afin de pouvoir provoquer ou inversement calmer le jeu si vous l'avez bousculé.- Inutile de dire qu'outre les animations, les PNJ ont des réactions bien plus évoluées et réalistes : impossible de se balader tranquillement dans la rue avec une arme à la main, peuvent s'en prendre à vous si vous les écoutez d'un peu trop près ou si vous les suivez trop longtemps… Ah et puis, vous n'êtes pas le seul timbré de Vice City : il peut y avoir des PNJ tarés qui débarquent en vous foutant un coup dans la gueule sans prévenir.- Le système Wanted a été totalement revu avec des déploiements plus réalistes, et comme on a pu le voir dans la vidéo de présentation, des icônes indiquant ce que les forces de l'ordre savent de vous (véhicules, vêtements…). D'où l'utilité des vêtements de rechange.- Vous pourrez indiquer à votre binôme de s'enfuir dans une autre direction que vous pour perturber un peu plus les recherches.- Également vu dans la vidéo, chaque PNJ peut-être ciblé de différente façon : tirer dans la jambe pour éviter de le tuer, directement sur leur arme si vous êtes précis, etc.- Retour du système de moral, même si assez souple. Si vous causez plus de chaos que nécessaire, on dira que ce n'est pas bien, mais des actes « faciles » peuvent faire de vous un « bon citoyen », comme jeter vos déchets à la poubelle.- L'argent sera plus que jamais au coeur du jeu, et l'avancée dans le scénario pourra être conditionnée à votre pécule.- Il y aura évidemment de multiples manières de se faire du pognon, comme le vol et le recel de voitures, et évidemment les braquages, de la petite boutique aux grosses entreprises (notez que faire exploser un coffre-fort risque d'endommager une partie des billets à l'intérieur).- Une application vous permettra de scanner un véhicule pour en connaître la valeur, s'il a un tracker ou une alarme…- De fait, certains jolis véhicules modernes seront impossibles à voler en début de jeu vu que vous n'aurez pas encore les outils avancés pour cela (aucune limite au carjacking en revanche).- Le scénario principal proposera davantage de choix que dans les anciens. Certains brutaux et aux conséquences immédiates. D'autres plus mineurs mais à effet boule-de-neige.- Rockstar veut tout faire pour brouiller la progression entre fil rouge et activités anneexes.Et enfin :- Confirmation que le jeu tournera en 30FPS sur PS5 (probablement aussi XBS).- Confirmation de la compatibilité PS5 Pro (sans plus d'informations).