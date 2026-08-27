Cinder City : deux trailers pour continuer de mettre la pression à Ubisoft et The Division
L'anciennement nommé Project LLL de NCSoft est revenu s'afficher pour la GamesCom, aujourd'hui sous le nom normalement définitif de Cinder City et dont aucune fenêtre de lancement n'a encore été spécifiée aussi bien sur PC que « consoles ».
Un Story Trailer donc, ainsi qu'une rapide bande-annonce de gameplay pour ce titre qui n'est pas sans rappeler la franchise The Division d'Ubisoft mais avec deux arguments bien à lui, tous deux intéressants : éviter de tomber dans le piège du loot à outrance, et donner un large choix de protagonistes jouables dont chacun aura sa propre petite histoire (donc pas d'éditeur de perso).
https://store.steampowered.com/app/4651830/CINDER_CITY/
J'ai rien contre d'habitude... Mais là... Les fesses à l'air des protagonistes féminins dans un jeu comme ça... ^^'
Mais bon, pourquoi pas... J'ai adoré l'ambiance des rues glaciales nocturnes du premier "The Division".
Dommage que Ubi soit passé au 2 direct car l'ambiance vacances - été de "The Division 2" m'a, paradoxalement, refroidi...
Mais ici, les rues, les textures m'ont l'air trop propre...
Et en journée, 0 ambiance...
Donc, à voir.