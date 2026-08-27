Cinder City : deux trailers pour continuer de mettre la pression à Ubisoft et The Division

L'anciennement nomméde NCSoft est revenu s'afficher pour la GamesCom, aujourd'hui sous le nom normalement définitif deet dont aucune fenêtre de lancement n'a encore été spécifiée aussi bien sur PC que « consoles ».Un Story Trailer donc, ainsi qu'une rapide bande-annonce de gameplay pour ce titre qui n'est pas sans rappeler la franchised'Ubisoft mais avec deux arguments bien à lui, tous deux intéressants : éviter de tomber dans le piège du loot à outrance, et donner un large choix de protagonistes jouables dont chacun aura sa propre petite histoire (donc pas d'éditeur de perso).