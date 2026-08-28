Fable : nouvel aperçu, cette fois des combats

Très généreux dans sa communication autour de(faut dire qu'il s'agissait normalement d'une des sorties de fin d'année), Playground Games nous en refile une deuxième grosse présentation en quittant cette fois les ruelles plus ou moins calmes de la ville pour s'attarder sur une quête pleine d'affrontements, l'occasion de montrer que si l'on retrouve les bases entre corps-à-corps, magie et arme à distance, cet épisode se voudra bien plus fluide dans sa façon de passer d'un style à l'autre.Sortie toujours prévue le 23 février (PC, PS5, XBS, Game Pass).