Fable : nouvel aperçu, cette fois des combats

Très généreux dans sa communication autour de Fable (faut dire qu'il s'agissait normalement d'une des sorties de fin d'année), Playground Games nous en refile une deuxième grosse présentation en quittant cette fois les ruelles plus ou moins calmes de la ville pour s'attarder sur une quête pleine d'affrontements, l'occasion de montrer que si l'on retrouve les bases entre corps-à-corps, magie et arme à distance, cet épisode se voudra bien plus fluide dans sa façon de passer d'un style à l'autre.
(Pour une raison qui nous échappe, Xbox a tenu à faire cette vidéo avec une configuration PC de type « Medium », ne demandez pas pourquoi)
Sortie toujours prévue le 23 février (PC, PS5, XBS, Game Pass).
Aujourd’hui c’est du vu et revu et avec le temps il devient hélas de plus en plus difficile de s’émerveiller devant une œuvre. D’où le fait que nos goûts « changent », c’est en réalité juste l’âme et notre regard sur le monde qui évolue.
Le jeu sera top j’en doute pas mais je pense pas le faire, je le sens déjà que c’est le genre de jeu sur lesquels je ne m’amuse pas, et c’est devenu mon critère numéro 1 aujourd’hui après plus de 30ans de gaming.
Trop marrant la guerre des consoles
A voir
jenicris Moi c'est les combats contre les sacs à PV tank, là t'as aucune inertie, ils réagissent pas aux coup, aux explosions etc. J'ai pas du tout aimé
Les autres combats "normaux", ça allait pour moi, petite vibe witcher 3
gat les fameux vrai tour par tour quand c'est écrit Ms sur la boite
negan le gameplay des deux spiderman était déjà mid même a l'époque , vu qu'ils font des jeux grand public. si tu t'attends a du DMC, tu vas attendre longtemps avec eux
Et je me demande, sincèrement, si le peaufinage des combats ne sait pas fait ou à commencer, une fois le reveal des combats de Hogwarts Legacy...
Ca serait triste et inquiétant, mais vu le temps passé sur le soft, alors qu'au final c'est pas exceptionnel dans les grandes lignes, donc y a du avoir au moins 2 reboot dans le développement....