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Fable : nouvel aperçu, cette fois des combats
Très généreux dans sa communication autour de Fable (faut dire qu'il s'agissait normalement d'une des sorties de fin d'année), Playground Games nous en refile une deuxième grosse présentation en quittant cette fois les ruelles plus ou moins calmes de la ville pour s'attarder sur une quête pleine d'affrontements, l'occasion de montrer que si l'on retrouve les bases entre corps-à-corps, magie et arme à distance, cet épisode se voudra bien plus fluide dans sa façon de passer d'un style à l'autre.

(Pour une raison qui nous échappe, Xbox a tenu à faire cette vidéo avec une configuration PC de type « Medium », ne demandez pas pourquoi)

Sortie toujours prévue le 23 février (PC, PS5, XBS, Game Pass).

3
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ouken, roivas, xynot
publié le 28/08/2026 à 15:55 par Gamekyo
commentaires (23)
shanks publié le 28/08/2026 à 15:56
Je l'attends, mais je dois reconnaître que je retrouve pas la magie de la DA des anciens.
altendorf publié le 28/08/2026 à 16:05
shanks La DA a des grosses vibles de Hogwarts Legacy.
ouken publié le 28/08/2026 à 16:09
Il a un côté épisode 2 j'adore
alozius publié le 28/08/2026 à 16:10
shanks Parce qu’à l’époque on « découvrait » et on était plus jeune.
Aujourd’hui c’est du vu et revu et avec le temps il devient hélas de plus en plus difficile de s’émerveiller devant une œuvre. D’où le fait que nos goûts « changent », c’est en réalité juste l’âme et notre regard sur le monde qui évolue.

Le jeu sera top j’en doute pas mais je pense pas le faire, je le sens déjà que c’est le genre de jeu sur lesquels je ne m’amuse pas, et c’est devenu mon critère numéro 1 aujourd’hui après plus de 30ans de gaming.
shido publié le 28/08/2026 à 16:16
et certains taille le gameplay de wolverine lol
asmo889 publié le 28/08/2026 à 16:23
Le gameplay est catastrophique
gat publié le 28/08/2026 à 16:26
shido asmo889 Du vrai « tour par tour » comme certains aiment le préciser sur les articles de FF VII Revelation
negan publié le 28/08/2026 à 16:27
shido Oui car Insomniac Games n'a aucune excuse, alors que pour Fable c'est une première pour eux.
gat publié le 28/08/2026 à 16:32
negan Du coup, The Coalition qui met 7 piges pour sortir E-Day après l’oubliable Gears 5, c’est pareil non ?
romgamer6859 publié le 28/08/2026 à 16:47
shido
Trop marrant la guerre des consoles
parrain59 publié le 28/08/2026 à 17:06
A 6 mois de la sortie, voir ça n'est pas du tout rassurant
sonilka publié le 28/08/2026 à 17:08
C'est quand meme pas fou niveau animations. Et ca manque tellement d'impact.
jenicris publié le 28/08/2026 à 17:11
Le jeu est magnifique mais le gameplay des combats c'est un de ses plus gros points faibles
A voir
wickette publié le 28/08/2026 à 17:15
J'ai hâte

jenicris Moi c'est les combats contre les sacs à PV tank, là t'as aucune inertie, ils réagissent pas aux coup, aux explosions etc. J'ai pas du tout aimé

Les autres combats "normaux", ça allait pour moi, petite vibe witcher 3
raioh publié le 28/08/2026 à 17:18
Après les combats de Fable, ça a toujours été de la merde, donc j'en attendais rien à ce niveau
shido publié le 28/08/2026 à 17:21
romgamer6859 ça détend par moment

gat les fameux vrai tour par tour quand c'est écrit Ms sur la boite

negan le gameplay des deux spiderman était déjà mid même a l'époque , vu qu'ils font des jeux grand public. si tu t'attends a du DMC, tu vas attendre longtemps avec eux
ravyxxs publié le 28/08/2026 à 17:33
altendorf je pensais que j'étais fou, et on comprenait pas mon commentaire, jusqu'à ce que des gens le soulignent, ça y ressemble en effet.

Et je me demande, sincèrement, si le peaufinage des combats ne sait pas fait ou à commencer, une fois le reveal des combats de Hogwarts Legacy...

Ca serait triste et inquiétant, mais vu le temps passé sur le soft, alors qu'au final c'est pas exceptionnel dans les grandes lignes, donc y a du avoir au moins 2 reboot dans le développement....
osiris67 publié le 28/08/2026 à 17:44
waurius59 publié le 28/08/2026 à 18:08
Une vf ?
xynot publié le 28/08/2026 à 18:33
Ma plus grosse attente de 2027
darknoob publié le 28/08/2026 à 18:33
C'est quoi cette DA de mer** ?? !!
nobleswan publié le 28/08/2026 à 18:36
Pas de Hype pour le jeu pour ma part, je passe mon tour. Je vais garder mon blé pour Metro 2039 et RE: Code Veronica.
vyse publié le 28/08/2026 à 18:52
raioh de ouf.. depuis tjrs l'intérêt de Fable est ailleurs..
Gras
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Fiche descriptif
Fable 2026
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Nom : Fable 2026
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Playground Games
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X
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