Nouveau State of Play confirmé pour jeudi
PlayStation démarre bien sa semaine en annonçant un nouveau State of Play pour ce jeudi 3 septembre (15h00) avec à la fois du PlayStation Studios et du tiers, incluant une nouvelle présentation inédite de Final Fantasy VII Revelation.
Le show sera suivi par un nouveau 'State of Play Japan' avec trailers, gameplay et annonces fraîches venant exclusivement du Japon et plus globalement les territoires asiatiques (dont Chine et Corée du Sud forcément).
publié le 31/08/2026 à 12:11 par Gamekyo
J'ai peur que ça aille pas plus loin qu'un 10e trailer de Wolverine et genre une extension de Saros.
(mais je veux bien de l'extension)
On veut voir Intergalactic par ex
Surtout que Nate vient dire encore hier, qu'il sortirait l'année prochaine
comme tjr 0 hype
NO DISC NO BUY
FUCK YOU SONY
RIP SONY
PS6 IS DEAD
asmo889 : d'après les infos qui circulent, il devrait faire partie du show.
guiguif : mais grave, ça va spammer à fond
"Encore ça fait beaucoup là..."
Je veux du Until Dawn 2, God of War Laufey et une ou deux surprise de leur part...
Ce serai tellement drôle, en même temps ils le cherchent avec l'arrêt du physique.
Sinon je vois encore du Wolverine....Intergalactic j'y crois pas des masses à la présentation.
Je vois aucun intérêt à sortir un state of play avec le calendrier des 3 prochains mois. Autant laisser l'ouragan passer
Y aurait encore une différence entre les réseaux sociaux et la réalité ?
S’ils ne veulent pas avoir la même chose que la dernière fois, vaut mieux, mais ils vont se faire démolir s’ils le désactivent.
L’ouragan a du mal à passer quand même. Depuis l'annonce, je n’ai pas vu une seule publication de Sony sans avoir droit au spam de No Disc et autres.
Les jeux physiques c'est autre chose. Faut pas tout mélanger
Le nouveau souls de FS
Hellgate London 2 (ou peut importe son nom)
Phantasy Star Online 3/1 remake (peut importe son nom également)
Un nouveau Twisted Metal
Si j'ai au moins un des 4 c'est le bonheur!
Curieux de decouvrir ce qui sortira prochainement sur Switch 2
#NoCdNoBuy
Je compte d'ailleurs sur toute la communauté Gamekyo
Hâte qu’ils annoncent que l’arrêt du physique ne s’arrête pas en janvier 2028 mais en janvier... 2027 !
Cela dit je suis persuadé que Duskblood sortira sur PC un an après sa sortie Switch 2 car la licence appartient à FS et le jeu n'est pas édité par Nintendo mais co-édité FS/Nintendo.
le jeu est pas sortit que je pense qu'ils vont réussir a saouler pas mal de joueurs avec ce type de communication.
communiquer moins mais communiquer mieux, ça serait bien.
That is a wrap on the very ambitious Intergalactic cinematic shoot! This cast killed it! Cannot wait to show you their incredible work when the time is right!
Ça sent bon le trailer jeudi
Je ne comprends pas votre hype pour intergalactic.
Sur X (twitter), la plupart des joueurs pensent que ce jeux va flopper sévèrement et je suis entièrement d'accord avec eux.
J'ai bien peur d'une redite de ce qu'on a vu a la Gamescom a 1 ou 2 premières en esperant autres choses que des jeux dans la chine antique qui foisonnent depuis le China Hero Project et par pitié pas de Gaas...
On va bien manger.
Only for the payer
Heureusement que c'est pas représentatif de la réalité
Les ventes seront intéressantes a regarder car il s'agit de Naughty Dog. Le jeu se vendra plutôt grâce au nom du studio mais il ne battra aucun record.
Le tout premier trailer sur youtube en 2024 a un ratio de dislike qui lui par contre est très représentatif...
Potentiellement une ou deux bonnes annonces multi pour le SoP Japan.