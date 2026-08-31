Nouveau State of Play confirmé pour jeudi Nouveau State of Play confirmé pour jeudi

PlayStation démarre bien sa semaine en annonçant un nouveau State of Play pour ce jeudi 3 septembre (15h00) avec à la fois du PlayStation Studios et du tiers, incluant une nouvelle présentation inédite de Final Fantasy VII Revelation.



Le show sera suivi par un nouveau 'State of Play Japan' avec trailers, gameplay et annonces fraîches venant exclusivement du Japon et plus globalement les territoires asiatiques (dont Chine et Corée du Sud forcément).