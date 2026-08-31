recherche
News / Blogs
Nouveau State of Play confirmé pour jeudi
PlayStation démarre bien sa semaine en annonçant un nouveau State of Play pour ce jeudi 3 septembre (15h00) avec à la fois du PlayStation Studios et du tiers, incluant une nouvelle présentation inédite de Final Fantasy VII Revelation.

Le show sera suivi par un nouveau 'State of Play Japan' avec trailers, gameplay et annonces fraîches venant exclusivement du Japon et plus globalement les territoires asiatiques (dont Chine et Corée du Sud forcément).
  • Nouveau State of Play confirmé pour jeudi
2
Qui a aimé ?
nicolasgourry, link49
publié le 31/08/2026 à 12:11 par Gamekyo
commentaires (60)
alucardhellsing publié le 31/08/2026 à 12:15
On verra ce qu'ils vont montrés ! si ça se trouve c'est pour dire a la fin , "bon les gars on reste encore un peu sur le physique , on vous as entendu
jenicris publié le 31/08/2026 à 12:18
Ca parle de first party, à voir
asmo889 publié le 31/08/2026 à 12:19
Intergalactic peut être
shanks publié le 31/08/2026 à 12:20
jenicris
J'ai peur que ça aille pas plus loin qu'un 10e trailer de Wolverine et genre une extension de Saros.

(mais je veux bien de l'extension)
jenicris publié le 31/08/2026 à 12:22
shanks marre des trailers de Wolverine
On veut voir Intergalactic par ex

Surtout que Nate vient dire encore hier, qu'il sortirait l'année prochaine
midomashakil publié le 31/08/2026 à 12:23
playstation studio = un trailer de wolverine pas plus
comme tjr 0 hype
mizuki publié le 31/08/2026 à 12:23
Peut-être un nouveau Itadaki Street pour la partie Japon ? Vu les rythmes de sorties on attend celui de 2027 !
guiguif publié le 31/08/2026 à 12:24
Hate de voir le chat en direct

NO DISC NO BUY
FUCK YOU SONY
RIP SONY
PS6 IS DEAD
hyoga57 publié le 31/08/2026 à 12:26
Ce sera encore nul, comme d’habitude…
altendorf publié le 31/08/2026 à 12:26
jenicris Intergalactic ils vont forcément le garder pour Geoff...
newtechnix publié le 31/08/2026 à 12:27
Depuis leur revirement, on va regarder cela avec un tout autre point de vu. quelle déception
tripy73 publié le 31/08/2026 à 12:28
Je regarderai, mais zéro hype, ras le bol de ces acteurs de l'industrie qui se foutent de la gueule de leurs clients...

asmo889 : d'après les infos qui circulent, il devrait faire partie du show.

guiguif : mais grave, ça va spammer à fond
grospich publié le 31/08/2026 à 12:28
Overdose de trailer de FF7R, j'en peux plus...
newtechnix publié le 31/08/2026 à 12:29
aujourd'hui je suis plus dans l'attente d'un ND que d'un SoP c'est incroyable!
vyse publié le 31/08/2026 à 12:29
altendorf clairement et je pense qu'ils paient avec un rabais etant donné qu'on parle d'un des jeux les plus attendus. Ce serait dommage de se priver du show le plus vue du jeu video
grundbeld publié le 31/08/2026 à 12:30
J’espère qu’ils sont prêts. Ils vont encore ramasser une tempête.
shinz0 publié le 31/08/2026 à 12:31
"Final Fantasy VII Revelation"
"Encore ça fait beaucoup là..."
romgamer6859 publié le 31/08/2026 à 12:32
peut être une démo jouable pour phantom blade ?
jenicris publié le 31/08/2026 à 12:34
altendorf il serait temps. Ca commence a faire long surtout pour un jeu qui doit sortir l'année prochaine
aozora78 publié le 31/08/2026 à 12:34
Je veux découvrir Intergalactic pour voir ce qu'ils ont à proposer.

Je veux du Until Dawn 2, God of War Laufey et une ou deux surprise de leur part...
aozora78 publié le 31/08/2026 à 12:35
Ah mais du coup ça fait deux State of Play. Bon on verra.
brook1 publié le 31/08/2026 à 12:42
Hâte de voir ce qu'ils vont montrer dans le State of Play Japan.
ratchet publié le 31/08/2026 à 12:42
FF7 yeahhhhh j’espère la date !!!
gasmok2 publié le 31/08/2026 à 12:43
guiguif
Ce serai tellement drôle, en même temps ils le cherchent avec l'arrêt du physique.

Sinon je vois encore du Wolverine....Intergalactic j'y crois pas des masses à la présentation.
yurius publié le 31/08/2026 à 12:45
Je me demande comment les joueurs font pour être hypé par quoi que ce soit de la part de sony
akinen publié le 31/08/2026 à 12:46
Ils sont suicidaires. J'imagine que le chat sera désactivé.

Je vois aucun intérêt à sortir un state of play avec le calendrier des 3 prochains mois. Autant laisser l'ouragan passer
khazawi publié le 31/08/2026 à 12:46
Mais où sont passés les pro boycott sur GTA 6 ?
Y aurait encore une différence entre les réseaux sociaux et la réalité ?
serve publié le 31/08/2026 à 12:49
akinen

S’ils ne veulent pas avoir la même chose que la dernière fois, vaut mieux, mais ils vont se faire démolir s’ils le désactivent.

L’ouragan a du mal à passer quand même. Depuis l'annonce, je n’ai pas vu une seule publication de Sony sans avoir droit au spam de No Disc et autres.
fan2jeux publié le 31/08/2026 à 12:52
J ai presque peur de trop en voir
jenicris publié le 31/08/2026 à 12:56
yurius pour leurs jeux. Et certains tiers.

Les jeux physiques c'est autre chose. Faut pas tout mélanger
coconutsu publié le 31/08/2026 à 13:01
Alors alors...j'espère voir :

Le nouveau souls de FS
Hellgate London 2 (ou peut importe son nom)
Phantasy Star Online 3/1 remake (peut importe son nom également)
Un nouveau Twisted Metal

Si j'ai au moins un des 4 c'est le bonheur!
wickette publié le 31/08/2026 à 13:02
Enfin.
link571 publié le 31/08/2026 à 13:07
J’espère voir Intergalactic et Laufey. Une petite démo de phantom blade zéro serait pas refus aussi
churos45 publié le 31/08/2026 à 13:25
franchement je vois vraiment pas ce qu'ils pourraient annoncer pour me hyper (en tout cas en first party)
aeris201 publié le 31/08/2026 à 13:28
Le show sera suivi par un nouveau State of Play Japan

Curieux de decouvrir ce qui sortira prochainement sur Switch 2
sph1x publié le 31/08/2026 à 13:34
Comptez sur moi pour les pourrir
#NoCdNoBuy

Je compte d'ailleurs sur toute la communauté Gamekyo
asmo889 publié le 31/08/2026 à 13:35
Ta switch 2 ????tu sais les jeux tiers qui sortent sur switch 2 d’ici mi 2927 il y en a pas des masse mdr le desert que ça traverser cette console mon dieu
sino publié le 31/08/2026 à 13:46
coconutsu Le prochain Souls de chez FS est une exclu Switch 2.
mattewlogan publié le 31/08/2026 à 14:09
Trop bien, on commence bien ce mois de septembre
bladagun publié le 31/08/2026 à 14:12
Diff GTA ps5 et ps5 pro avec bundle ?
icebergbrulant publié le 31/08/2026 à 14:21
guiguif Les gars de chez Sony vont récolter ce qu’ils ont semé
Hâte qu’ils annoncent que l’arrêt du physique ne s’arrête pas en janvier 2028 mais en janvier... 2027 !

coconutsu publié le 31/08/2026 à 14:48
sino Alors non moi je parle de jeu solo et il y a bien un projet pas encore annoncé qui sera sans aucun doute annoncé cette année, au plus tard aux VGA mais ça serait cool si c'est annoncé avant.

Cela dit je suis persuadé que Duskblood sortira sur PC un an après sa sortie Switch 2 car la licence appartient à FS et le jeu n'est pas édité par Nintendo mais co-édité FS/Nintendo.
rbz publié le 31/08/2026 à 15:00
le forcing VII revelation.
le jeu est pas sortit que je pense qu'ils vont réussir a saouler pas mal de joueurs avec ce type de communication.

communiquer moins mais communiquer mieux, ça serait bien.
ravyxxs publié le 31/08/2026 à 15:23
guiguif C'est tous les jours que les chomeurs se lâchent.
spartan1985 publié le 31/08/2026 à 15:35
Si il y a Intergalactic, ce sera peut être le titre qui me décidera de garder ma Pro.
naoshige11 publié le 31/08/2026 à 15:46
Je serais au taf donc je regarderais le replay sans les rageux.
link571 publié le 31/08/2026 à 16:55
Druckman viens de publier ça : "See you, space cowboy..."
That is a wrap on the very ambitious Intergalactic cinematic shoot! This cast killed it! Cannot wait to show you their incredible work when the time is right!

Ça sent bon le trailer jeudi
perse9 publié le 31/08/2026 à 17:16
alors là je ne comprend pas pourquoi focaliser sur FF7 revelation..Avant ça il y beaucoup de jeux notamment en février. Après je suis content FF7 est l'un des jeux que j'attend le plus mais c'est trop tot
olex publié le 31/08/2026 à 17:27
Les commentaires du live, qu'il soit sur le tchat du stream ou sur les SNS, vont être beaux. J'attends pas vraiment grand-chose du contenu, à voir donc.
magneto860 publié le 31/08/2026 à 17:48
Je m'attends à ce qu'on ait enfin la date de sortie de Kena 2. Rien d'autre, donc je verrai le lendemain matin.
chreasy97 publié le 31/08/2026 à 17:54
asmo889Spartan1985Altendorf

Je ne comprends pas votre hype pour intergalactic.
Sur X (twitter), la plupart des joueurs pensent que ce jeux va flopper sévèrement et je suis entièrement d'accord avec eux.
altendorf publié le 31/08/2026 à 17:56
chreasy97 Cool ta vie
tristram publié le 31/08/2026 à 18:08
je ne m'attends à rien et j'ai bien l'impression que je vais quand même être déçu (pour ne pas changer) .
J'ai bien peur d'une redite de ce qu'on a vu a la Gamescom a 1 ou 2 premières en esperant autres choses que des jeux dans la chine antique qui foisonnent depuis le China Hero Project et par pitié pas de Gaas...
oreillesal publié le 31/08/2026 à 18:36
Au programme une nouvelle présentation du Gaas Horizon, la nouvelle saison de marathon et un aperçu du pass premium pour Marvel Tokon.
On va bien manger.
Only for the payer
jenicris publié le 31/08/2026 à 18:40
chreasy97 twitter, les avis c'est une décharge donc à partir de là...
Heureusement que c'est pas représentatif de la réalité
burningcrimson publié le 31/08/2026 à 18:58
Les commentaires vont être épique sur le stream
chreasy97 publié le 31/08/2026 à 19:27
Jenicris Oh il faut se méfier. Ce jeu est qualifié de woke et je n'ai jamais vu autant de jeux wokes flopper ces 2 dernières années avec les licenciement derrière.

Les ventes seront intéressantes a regarder car il s'agit de Naughty Dog. Le jeu se vendra plutôt grâce au nom du studio mais il ne battra aucun record.

Le tout premier trailer sur youtube en 2024 a un ratio de dislike qui lui par contre est très représentatif...
sardinecannibale publié le 31/08/2026 à 19:44
Intergalactic qui sera bien fade mais qui fera couler de l'encre en one more thing. Autrement rien.
Potentiellement une ou deux bonnes annonces multi pour le SoP Japan.
zboubi480 publié le 31/08/2026 à 21:58
Si c'est axé Japon, alors ca va chouiner sur les réseaux.....les autres pays ne sont clairement pas la cible...
shmawlk44 publié le 31/08/2026 à 22:22
asmo889 on comprend rien à tes commentaires
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Sony Interactive Entertainment
141
Ils aiment
Nom : Sony Interactive Entertainment
site officiel : http://eu.playstation.com/europe/europe_select.jhtml
Copyright © Gamekyo