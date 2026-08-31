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Xbox : le Project Helix se présentera sous la forme d'une ''gamme d'appareils''
Interviewé par la BBC peu après la GamesCom, Asha Sharma qu'on ne présente plus a indiqué que le « Project Helix » se présentera sous la forme d'une gamme d'appareils, incluant évidemment la console elle-même (dont on nous a de nouveau confirmé la compatibilité avec les jeux PC) mais visiblement pas que.

Personne ne pariera sur un appareil VR, mais on peut au moins mettre une pièce sur un nouvel appareil nomade qu'il soit maison ou en partenariat avec ASUS (ROG), et pourquoi pas tout simplement une nouvelle tentative de modèle S qui certes ne fera pas l'unanimité mais qui irait de paire avec l'un des objectifs affichés par Xbox depuis plusieurs mois : trouver une solution pour rendre la « Next Gen » un minimum abordable face à l'explosion du coût des composants.

La PDG de Xbox esquive en revanche la question sur la présence ou non d'un lecteur disque, que ce soit natif ou en accessoire, tout en restant très évasive sur le statut d'exclusivité (ou pas) du futur The Elder Scrolls VI.
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link49
publié le 31/08/2026 à 11:25 par Gamekyo
commentaires (25)
rogeraf publié le 31/08/2026 à 11:34
Une Helix S pour baisser le prix et viser du 1080p comme avant ... Bonne rentrée à tous !
51love publié le 31/08/2026 à 11:39
C'était évident, autant faire une gamme de console avec toutes les contraintes que ça amène est fastidieux (coucou Serie S ), autant faire une gamme de console PC ça offre énormément de souplesse année après année.

Les machines auront une compatibilité software et hardware totale, et ils pourront sortir facilement une nouvelle gamme à tout moment en tenant compte du marché et de la concurrence.

Maintenant vu les prix hardware, ils ont intérêt a axer le marketing sur le côté PC + console, tout en un, parce qu'il y a que comme ça que ça pourra trouver son public... et ça permettrait d'offrir une solution pour le grand public face a l'inflation au lieu de multiplier les appareils à la maison.
shanks publié le 31/08/2026 à 11:41
En reparlant de la Series S, je repense aujourd'hui à tous ces développeurs qui se sont plaint de la console ("C'est trop compliqué l'optimisation dessus") alors que GTA6 va sortir dessus.

Bon on n'a pas vu la gueule de cette version, mais visiblement, il tourne.
xynot publié le 31/08/2026 à 11:42
shanks Je pense que la version va surprendre.
asmo889 publié le 31/08/2026 à 11:53
Que personne achètera il vont quand même faire 3 gen de flop consécutif nn franchement Xbox c’est fort en matière de flop il en ont une tonne
shanks publié le 31/08/2026 à 12:00
asmo889
Donc toi ton but, c'est "troll Xbox", "troll Nintendo", "trop bien PlayStation" ?
C'est du niveau d'internet du début des années 2000 faut évoluer.
gasmok2 publié le 31/08/2026 à 12:02
asmo889
58 millions de One on est quand même loin du flop.
35 millions de XSeries c'est plus compliqué c'est vrai.

Donc parler de 3 flops consécutifs (surtout que la 360 était au coude à coude avec la PS3 avec environ 86 millions) c'est être un sacrément biaisé le troll
azerty publié le 31/08/2026 à 12:03
Moi je prendrai le grille pain...
supasaiyajin publié le 31/08/2026 à 12:09
Je me demande bien comment ça va fonctionner leur histoire de jeux PC, si c'est limité au store Xbox ou s'ils vont vraiment inclure Steam/GOG/Epic etc... Parce que je vois pas comment ils veulent vendre des jeux si ces stores sont inclus et comment ils vont proposer une console "abordable". Et si c'est qu'un PC, perso ça m'intéresse pas.
riddler publié le 31/08/2026 à 12:31
Pour avoir la S si on prend Forza H6, le dernier Halo ou Gears il y a très très peu de différences et les jeux tournent parfaitement. Moi je signe de suite pour une Hélix S à un tarif réduit elle fera largement le taff, pas envie de claquer 1200€ dans une console de jeu.
shanks publié le 31/08/2026 à 12:39
supasaiyajin
Pareil j'ai du mal à voir comment ils peuvent s'en sortir niveau revenus sur les ventes du store, ou alors il y aura une entourloupe genre :

1) Une taxe magique sur les jeux Steam achetés depuis le Store Xbox.
2) Que le Store Steam n'affiche que les jeux non disponibles sur le Store Xbox.
mibugishiden publié le 31/08/2026 à 12:54
De la merde en barre quoi.

Deja essayé et ca n'a pas été intelligent ni fructueux avec la Serie S et Serie X. Faire un appareil reste la solution la plus intelligente et judicieuse en terme de console.

A la limite tu peux faire un 2 eme appareil 3 ou 4 ans apres un peu plus premium mais "une gamme d'appareils" perso j'aime pas du tout ca à force de multiplier les trucs tu te concentres pas sur l'essentiel: les jeux. Mais bon le jeu video MS ont fait une croix dessus depuis un moment et cherchent constamment à reinventer la roue alors qu'il n'y a pas lieu de le faire.
nigel publié le 31/08/2026 à 13:19
shanks En reparlant de la Series S, je repense aujourd'hui à tous ces développeurs qui se sont plaint de la console ("C'est trop compliqué l'optimisation dessus") alors que GTA6 va sortir dessus.

Encore une fois, le problème n'a jamais été que c'est impossible. Le problème sous entendu quand on dit côté dev' que c'est compliqué, c'est que ça prend du temps.
Or, la question se pose, quand tu sais que la Série S va représenter moins de 10% des ventes, côté dev' on se demande si ça vaut la peine de passer 6/8 mois à optimiser le jeu pour cette plateforme, là où l'optimisation PS5/XSX va prendre moitié moins de temps?

Rockstar ils génèrent des millions de dollars chaque jour via GTA Online, donc j'espère bien qu'ils ont les moyens d'avoir un employés à plein temps sur l'optimisation de la XSX, mais c'est pas le cas de tout le monde.
shanks publié le 31/08/2026 à 13:24
nigel
Ouais enfin quand tu parviens à faire tourner GTA6 sur une Series S, tu vas pas me dire que t'as besoin de suer 6 mois pour faire tourner Gotham Knights dessus.

Qui plus est, on le sait maintenant, la Helix sera plus que jamais hybride PC. Donc si les développeurs (tout le monde sort ses jeux sur PC maintenant) doivent s'adapter à 50 configs PC différentes, ce serait cocasse qu'ils chouinent encore pour une Helix S.
nigel publié le 31/08/2026 à 13:36
shanks tu vas pas me dire que t'as besoin de suer 6 mois pour faire tourner Gotham Knights dessus

J'étais pas dev' dessus, mais je te dirais que probablement que si
GTA V, c'était 1000 développeur dessus, à une époque où généralement les studios AAA allaient très rarement au dessus de 200/300 personnes. (L'équipe de Skyrim tournais autour des 100 personnes)
Oui, GTA VI va probablement bien tourner sur Serie S, mais c'est un jeu qui a mis 10 ans sortir et qui aura nécessité facilement 5 fois plus d'argents et d'employées qu'un Gotham Knight.

Donc si les développeurs (tout le monde sort ses jeux sur PC maintenant) doivent s'adapter à 50 configs PC différentes, ce serait cocasse qu'ils chouinent encore pour une Helix S

Ça fait depuis la Xbox One que Microsoft promet que porter sur Xbox va être aussi simple que de faire un portage PC, ça n'a jamais été très vrai.
gasmok2 publié le 31/08/2026 à 13:38
nigel
Que ça demande un peu plus de temps de convertir sur XSS ça je l'entends sans problème.
Mais quand je vois toutes les pleureuses qui disaient que faire une version XSS était compliqué...ça me fait doucement rire car ces mêmes mecs doivent faire tourner le jeu sur des dizaines de configs PC différentes.
rasalgul publié le 31/08/2026 à 13:42
Bouh ! Une Nextgen moins chère ! N'importe quoi ! Jamais on achètera ça nous les gamers ! Jamais !
mattewlogan publié le 31/08/2026 à 14:10
En gros, on avait prévu d’être entièrement digital, mais on essaierait bien d’ajouter un disque histoire de mettre une pile à Sony lol
grospich publié le 31/08/2026 à 15:09
Je me demande quand est-ce qu'ils vont la dévoiler.
C'est pas un an avant la sortie qu'on a le reveal d'une console normalement ?

Car si c'est prévu pour sortir fin 2027 ou début 2028, possible de voir un aperçu durant le VGA de fin d'année ?
adamjensen publié le 31/08/2026 à 15:10
Si ils font la gamme Robot-Aspirateur ou la version Deluxe Robot-Tueur, je prends.
nigel publié le 31/08/2026 à 15:10
gasmok2 Encore une fois quand on dis que c'est compliqué c'est sous-entendu, que ça prend surtout plus de temps, et donc plus d'argent que sur les autres plateformes.
Le problème c'est que développer sur Series S demande souvent une optimisation spécifique pour un volume de vente très faible.
Le PC aujourd'hui représente généralement 15 à 30% des ventes d'un AAA.
Xbox c'est plutôt autour des 10-15% avec la majorité des ventes sur Series X.
heracles publié le 31/08/2026 à 15:13
mattewlogan Un lecteur de disques où tu peux foutre un CD DVD peu cher contenant la licence du jeu sur un petit fichier de quelques octets, ou même une cartouche soyons fou, ce serait un bon move. Mais je pense qu'ils ne le feront même pas.
heracles publié le 31/08/2026 à 15:16
51love Oui ils ont vraiment tout intérêt à faire comprendre que leur hardware peut être utilisé comme un véritable PC comme les Steam Machine. Et il faut absolument faire en sorte que cela soit le plus intuitif possible. Sur Steam OS c'est pas trop ça.
jobiwan publié le 31/08/2026 à 15:34
asmo889 Il faut peut-être laissé arriver la 3ème gen avant d'affirmer que ce sera un flop. A moins que tu comptabiliser à partir de la 360. Dans ce cas là, tu es à côté de la plaque.

supasaiyajin Tout simplement que sur PC, tu as également un store Windows/XBOX. Suffit de juste utiliser son compte Microsoft (XBOX) sur sa session PC.
vohmp publié le 31/08/2026 à 17:27
cool on aura plus de variété pour les nouveaux grille-pain, frigo, caftière helix s,x, y , z
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