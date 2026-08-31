Xbox : le Project Helix se présentera sous la forme d'une ''gamme d'appareils'' Xbox : le Project Helix se présentera sous la forme d'une ''gamme d'appareils''

Interviewé par la BBC peu après la GamesCom, Asha Sharma qu'on ne présente plus a indiqué que le « Project Helix » se présentera sous la forme d'une gamme d'appareils, incluant évidemment la console elle-même (dont on nous a de nouveau confirmé la compatibilité avec les jeux PC) mais visiblement pas que.



Personne ne pariera sur un appareil VR, mais on peut au moins mettre une pièce sur un nouvel appareil nomade qu'il soit maison ou en partenariat avec ASUS (ROG), et pourquoi pas tout simplement une nouvelle tentative de modèle S qui certes ne fera pas l'unanimité mais qui irait de paire avec l'un des objectifs affichés par Xbox depuis plusieurs mois : trouver une solution pour rendre la « Next Gen » un minimum abordable face à l'explosion du coût des composants.



La PDG de Xbox esquive en revanche la question sur la présence ou non d'un lecteur disque, que ce soit natif ou en accessoire, tout en restant très évasive sur le statut d'exclusivité (ou pas) du futur The Elder Scrolls VI.