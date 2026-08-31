Xbox : le Project Helix se présentera sous la forme d'une ''gamme d'appareils''
Interviewé par la BBC peu après la GamesCom, Asha Sharma qu'on ne présente plus a indiqué que le « Project Helix » se présentera sous la forme d'une gamme d'appareils, incluant évidemment la console elle-même (dont on nous a de nouveau confirmé la compatibilité avec les jeux PC) mais visiblement pas que.
Personne ne pariera sur un appareil VR, mais on peut au moins mettre une pièce sur un nouvel appareil nomade qu'il soit maison ou en partenariat avec ASUS (ROG), et pourquoi pas tout simplement une nouvelle tentative de modèle S qui certes ne fera pas l'unanimité mais qui irait de paire avec l'un des objectifs affichés par Xbox depuis plusieurs mois : trouver une solution pour rendre la « Next Gen » un minimum abordable face à l'explosion du coût des composants.
La PDG de Xbox esquive en revanche la question sur la présence ou non d'un lecteur disque, que ce soit natif ou en accessoire, tout en restant très évasive sur le statut d'exclusivité (ou pas) du futur The Elder Scrolls VI.
publié le 31/08/2026 à 11:25 par Gamekyo
Les machines auront une compatibilité software et hardware totale, et ils pourront sortir facilement une nouvelle gamme à tout moment en tenant compte du marché et de la concurrence.
Maintenant vu les prix hardware, ils ont intérêt a axer le marketing sur le côté PC + console, tout en un, parce qu'il y a que comme ça que ça pourra trouver son public... et ça permettrait d'offrir une solution pour le grand public face a l'inflation au lieu de multiplier les appareils à la maison.
Bon on n'a pas vu la gueule de cette version, mais visiblement, il tourne.
Donc toi ton but, c'est "troll Xbox", "troll Nintendo", "trop bien PlayStation" ?
C'est du niveau d'internet du début des années 2000 faut évoluer.
58 millions de One on est quand même loin du flop.
35 millions de XSeries c'est plus compliqué c'est vrai.
Donc parler de 3 flops consécutifs (surtout que la 360 était au coude à coude avec la PS3 avec environ 86 millions) c'est être un sacrément biaisé le troll
Pareil j'ai du mal à voir comment ils peuvent s'en sortir niveau revenus sur les ventes du store, ou alors il y aura une entourloupe genre :
1) Une taxe magique sur les jeux Steam achetés depuis le Store Xbox.
2) Que le Store Steam n'affiche que les jeux non disponibles sur le Store Xbox.
Deja essayé et ca n'a pas été intelligent ni fructueux avec la Serie S et Serie X. Faire un appareil reste la solution la plus intelligente et judicieuse en terme de console.
A la limite tu peux faire un 2 eme appareil 3 ou 4 ans apres un peu plus premium mais "une gamme d'appareils" perso j'aime pas du tout ca à force de multiplier les trucs tu te concentres pas sur l'essentiel: les jeux. Mais bon le jeu video MS ont fait une croix dessus depuis un moment et cherchent constamment à reinventer la roue alors qu'il n'y a pas lieu de le faire.
Encore une fois, le problème n'a jamais été que c'est impossible. Le problème sous entendu quand on dit côté dev' que c'est compliqué, c'est que ça prend du temps.
Or, la question se pose, quand tu sais que la Série S va représenter moins de 10% des ventes, côté dev' on se demande si ça vaut la peine de passer 6/8 mois à optimiser le jeu pour cette plateforme, là où l'optimisation PS5/XSX va prendre moitié moins de temps?
Rockstar ils génèrent des millions de dollars chaque jour via GTA Online, donc j'espère bien qu'ils ont les moyens d'avoir un employés à plein temps sur l'optimisation de la XSX, mais c'est pas le cas de tout le monde.
Ouais enfin quand tu parviens à faire tourner GTA6 sur une Series S, tu vas pas me dire que t'as besoin de suer 6 mois pour faire tourner Gotham Knights dessus.
Qui plus est, on le sait maintenant, la Helix sera plus que jamais hybride PC. Donc si les développeurs (tout le monde sort ses jeux sur PC maintenant) doivent s'adapter à 50 configs PC différentes, ce serait cocasse qu'ils chouinent encore pour une Helix S.
J'étais pas dev' dessus, mais je te dirais que probablement que si
GTA V, c'était 1000 développeur dessus, à une époque où généralement les studios AAA allaient très rarement au dessus de 200/300 personnes. (L'équipe de Skyrim tournais autour des 100 personnes)
Oui, GTA VI va probablement bien tourner sur Serie S, mais c'est un jeu qui a mis 10 ans sortir et qui aura nécessité facilement 5 fois plus d'argents et d'employées qu'un Gotham Knight.
Donc si les développeurs (tout le monde sort ses jeux sur PC maintenant) doivent s'adapter à 50 configs PC différentes, ce serait cocasse qu'ils chouinent encore pour une Helix S
Ça fait depuis la Xbox One que Microsoft promet que porter sur Xbox va être aussi simple que de faire un portage PC, ça n'a jamais été très vrai.
Que ça demande un peu plus de temps de convertir sur XSS ça je l'entends sans problème.
Mais quand je vois toutes les pleureuses qui disaient que faire une version XSS était compliqué...ça me fait doucement rire car ces mêmes mecs doivent faire tourner le jeu sur des dizaines de configs PC différentes.
C'est pas un an avant la sortie qu'on a le reveal d'une console normalement ?
Car si c'est prévu pour sortir fin 2027 ou début 2028, possible de voir un aperçu durant le VGA de fin d'année ?
Le problème c'est que développer sur Series S demande souvent une optimisation spécifique pour un volume de vente très faible.
Le PC aujourd'hui représente généralement 15 à 30% des ventes d'un AAA.
Xbox c'est plutôt autour des 10-15% avec la majorité des ventes sur Series X.
supasaiyajin Tout simplement que sur PC, tu as également un store Windows/XBOX. Suffit de juste utiliser son compte Microsoft (XBOX) sur sa session PC.