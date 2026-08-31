Un nouvel aperçu de Rayman Legends Retold

Ubisoft vient nous apporter un peu de couleurs avec un aperçu complet de la démo GamesCom deaprès s'être affiché rapidement durant la conférence avec le niveau musical sur le thème remixé de Macarena. D'autres inédits du genre seront au programme, pour le bonheur de tous tant c'était parmi les meilleurs moments du jeu de base (2012 quand même).Sortie prévue le 1er octobre (PC/PS5/XBS/NS2) en n'oubliant pas que sera inclus en très joli bonus, fourni avec sa 4K, quelques tenues inédites et diverses options d'accessibilité.