Un nouvel aperçu de Rayman Legends Retold

Ubisoft vient nous apporter un peu de couleurs avec un aperçu complet de la démo GamesCom de Rayman Legends Retold après s'être affiché rapidement durant la conférence avec le niveau musical sur le thème remixé de Macarena. D'autres inédits du genre seront au programme, pour le bonheur de tous tant c'était parmi les meilleurs moments du jeu de base (2012 quand même).
Sortie prévue le 1er octobre (PC/PS5/XBS/NS2) en n'oubliant pas que sera inclus en très joli bonus Rayman Origins : Enhanced Edition, fourni avec sa 4K, quelques tenues inédites et diverses options d'accessibilité.
Ok pour quelques chansons en plus, ok pour Origins au complet dans la compil. Mais j'attendrai qu'il soit à 12 balles.
J'aurais de loin préféré un nouvel opus.
le nouvel opus, il est où Ubisoft?