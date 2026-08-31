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Un nouvel aperçu de Rayman Legends Retold
Ubisoft vient nous apporter un peu de couleurs avec un aperçu complet de la démo GamesCom de Rayman Legends Retold après s'être affiché rapidement durant la conférence avec le niveau musical sur le thème remixé de Macarena. D'autres inédits du genre seront au programme, pour le bonheur de tous tant c'était parmi les meilleurs moments du jeu de base (2012 quand même).

Sortie prévue le 1er octobre (PC/PS5/XBS/NS2) en n'oubliant pas que sera inclus en très joli bonus Rayman Origins : Enhanced Edition, fourni avec sa 4K, quelques tenues inédites et diverses options d'accessibilité.

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natedrake
publié le 31/08/2026 à 12:08 par Gamekyo
commentaires (6)
mrvince publié le 31/08/2026 à 12:54
C'est beau non ?
magneto860 publié le 31/08/2026 à 14:45
Pour moi c'est ni plus beau ni moins beau que l'original.

Ok pour quelques chansons en plus, ok pour Origins au complet dans la compil. Mais j'attendrai qu'il soit à 12 balles.

J'aurais de loin préféré un nouvel opus.
stanis publié le 31/08/2026 à 15:16
C'est bien plus beau ça se voit direct. Perso vu qu'ils se donné la peine de mettre Origins dedans également à 40 balles, c'est day one
natedrake publié le 31/08/2026 à 16:21
Day one.
mattewlogan publié le 31/08/2026 à 18:10
J’aurai plaisir à le refaire dans cette version
terminagore publié le 31/08/2026 à 20:07
Je reste toujours sur le même avis. Inutile.

le nouvel opus, il est où Ubisoft?
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Fiche descriptif
Rayman Legends Retold
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Nom : Rayman Legends Retold
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : plates-formes
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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