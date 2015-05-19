recherche
News / Blogs
The Witcher 3 : la présentation GamesCom de l'extension Songs of the Past (en meilleure qualité)
Pour ceux qui l'ont loupé, revoici la présentation GamesCom de The Witcher 3 : Songs of the Past, cette fois diffusée de manière officielle par CD Projekt donc de meilleure qualité et avec les sous-titres FR pour mieux découvrir les contours de Letten, cette zone inédite et massive qui achèvera enfin l'histoire de Geralt tout en créant un pont narratif vers le futur The Witcher IV.

Le lancement tombera en 2027, sur tous les supports.

6
Qui a aimé ?
alucardhellsing, yanssou, junaldinho, bogsnake, fanlink1, link49
publié le 31/08/2026 à 10:59 par Gamekyo
commentaires (0)
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
The Witcher 3 : Traque Sauvage
139
Ils aiment
Nom : The Witcher 3 : Traque Sauvage
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : CD Projekt Red
Genre : RPG
Multijoueur : non
Sortie européenne : 19/05/2015
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo