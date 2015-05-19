The Witcher 3 : la présentation GamesCom de l'extension Songs of the Past (en meilleure qualité)

Pour ceux qui l'ont loupé, revoici la présentation GamesCom de, cette fois diffusée de manière officielle par CD Projekt donc de meilleure qualité et avec les sous-titres FR pour mieux découvrir les contours de Letten, cette zone inédite et massive qui achèvera enfin l'histoire de Geralt tout en créant un pont narratif vers le futurLe lancement tombera en 2027, sur tous les supports.