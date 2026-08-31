Tarae : The Unbound se montre davantage

En complément du trailer de la conférence GamesCom, Krafton nous apporte une plus large vidéo de gameplay (en partie) pour Tarae : The Unbound, cet action-RPG en vue du dessus qui permettra d'incarner un personnage parmi 6 au choix (chacun ayant sa propre classe), tous aux destins entremêlés histoire d'apporter un peu plus de narration entre deux séquences de boucherie.
Pas encore de date, mais c'est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
La campagne se fera uniquement en solo, le multi sera réservé au endgame et le jeu fonctionne sur serveur comme POE2.