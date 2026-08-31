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Tarae : The Unbound se montre davantage
En complément du trailer de la conférence GamesCom, Krafton nous apporte une plus large vidéo de gameplay (en partie) pour Tarae : The Unbound, cet action-RPG en vue du dessus qui permettra d'incarner un personnage parmi 6 au choix (chacun ayant sa propre classe), tous aux destins entremêlés histoire d'apporter un peu plus de narration entre deux séquences de boucherie.

Pas encore de date, mais c'est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

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gareauxloups
publié le 31/08/2026 à 15:11 par Gamekyo
commentaires (1)
coconutsu publié le 31/08/2026 à 17:28
Futur concurrent de POE2 qui a l'air vraiment bien! Le choix d'un univers oriental sur les légendes asiatiques c'est un truc que je voulais voir depuis un moment!

La campagne se fera uniquement en solo, le multi sera réservé au endgame et le jeu fonctionne sur serveur comme POE2.
Gras
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Fiche descriptif
Tarae : The Unbound
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Nom : Tarae : The Unbound
Support : PC
Editeur : Krafton
Développeur : Boundary
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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