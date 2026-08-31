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Une salve de visuels pour Grand Theft Auto 6
Un petit dessert après la large présentation de la semaine dernière ? Alors voici une fournée de nouveaux visuels de Grand Theft Auto 6 tout juste fournies par Rockstar ne nous apprenant rien de plus (après, on en sait désormais beaucoup) mais c'est toujours ça de pris pour nourrir ceux qui attendent la bave aux lèvres la date du 19 novembre.

En passant, deux petites informations selon l'insider TGG qui fait partie de ceux qui ont pu assister à la preview :

- Un mode photo devrait être disponible au lancement.
- Rockstar proposerait une option « Streamer » qui désactiverait automatiquement les musiques sous licence afin d'éviter un malheureux strike en pleine diffusion.
  • Une salve de visuels pour Grand Theft Auto 6
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ravyxxs, jenicris, link49, gameslover, heracles, junaldinho, dyselight, yanssou, rendan, aozora78, spartan1985
publié le 31/08/2026 à 15:37 par Gamekyo
commentaires (51)
altendorf publié le 31/08/2026 à 15:38
ravyxxs publié le 31/08/2026 à 15:41
GTA 5.5 by the way

jeanouillz publié le 31/08/2026 à 15:49
Pré-commande annulée, je l'achèterais peut-être s'il sort sur un véritable support physique. Ça attendra
masharu publié le 31/08/2026 à 15:49
"Pas d'image de gameplay by the way" .
jenicris publié le 31/08/2026 à 15:52
Ca ressemble à GTA5
akinen publié le 31/08/2026 à 15:59
ravyxxs masharu jenicris c'est qui qui a écrit ça à la base?
zekk publié le 31/08/2026 à 16:02


jenicris GTA5 est plus beau

Mais la palme c’est ça: keima publié le 19/08/2026 à 17:14
C'est pas beaucoup plus beau que pokemon za et loin derrière donkey kong et mario kart

J'avoue c’etait sur les leak

https://www.gamekyo.com/blog_article487401.html

Mais ça reste exceptionnel, d’?ailleurs, il y en a certains qui sont bizarrement devenu muet depuis la présentation
ratchet publié le 31/08/2026 à 16:05
Sympa le mode stream.
zekk publié le 31/08/2026 à 16:07
masharu Tu as raté la présentation ?
ravyxxs publié le 31/08/2026 à 16:15
jeanouillz Bah raye le de ta liste de jeu à faire dans ta vie, t'y joueras jamais alors...

masharu Image 3 c'est gameplay, elle a des réactions différentes en voiture, ça a été dit. Un peu comme sur Outrun, j'extrapole mais bon.

akinen L'internaute je sais plus, le commentaire nous as tous choqué lol je vais essayer de retrouver la personne
natedrake publié le 31/08/2026 à 16:19
Bordel de bordel... Ca envoie grave. Et dire que c'est un monde ouvert... Les mecs de R* sont vraiment les boss de l'industrie.
malroth publié le 31/08/2026 à 16:20
j'espere qu'on pourra faire du Tennis

on a vu que du basket
akinen publié le 31/08/2026 à 16:22
ravyxxs

zekk on a eu la même avec saint row 3 ou 4 juste avant GTAV. C’était tout aussi amusant après le premier vrai trailer de gameplay
zekk publié le 31/08/2026 à 16:25
ravyxxs à mon avis même plus que l'image 3, il parlent de la fonction photo dans l'article, c'est peut être pour illustrer la fonction

akinen ils sont fascinant
pcverso publié le 31/08/2026 à 16:27
zekk oui mais il y a des youtubeurs qui ont dit que ca allais etre une cata
zekk publié le 31/08/2026 à 16:30
pcverso il y en a qui font scandale pour l'histoire de la canette dans le frigo
altendorf publié le 31/08/2026 à 16:31
zekk Un scandale de merde alors qu'une fois de plus, c'est même pas une version finale. Ces aigris des réseaux, pas un pour rattraper l'autre
zekk publié le 31/08/2026 à 16:33
Vraiment
pcverso publié le 31/08/2026 à 16:35
zekk bah oui a la premiere video il y avais des bulle dans la bouteille et la en plus elle pop . Le jeu est trop nul
cyr publié le 31/08/2026 à 16:37
Visiblement des captures via le mode photo. Aucune des images ne pourra être obtenu en jouant.
Car vu tps, donc ben il est où l'avatar ?
brook1 publié le 31/08/2026 à 16:57
C'est vrai que bcp font les morts depuis la présentation Netflix.
tripy73 publié le 31/08/2026 à 17:00
Malgré le downgrade plus ou moins visibles de certains éléments par rapport au 2 premiers trailers, le jeu a vraiment de la gueule et encore plus in-engine comme on le voit sur ces images. Ça montre bien qu’en sacrifiant la moitié du framerate, les machines actuelles sont capables de faire des merveilles même sur un monde ouvert.

Par contre il reste la question de la stabilité du framerate lors de certaines phases du jeu, en espérant que ce ne sera pas comme mieux que GTA 5 et RDR 2 qui avait des chutes à 20fps. Sans parler des bugs qui risquent d'être très nombreux sur une production aussi conséquente et qui vont demander de nombreuses mises à jour pour être corrigés.

En tout cas perso j'attendrai la version PC, car au-delà du framerate et de la résolution, je ne supporte pas l'excès de l'effet d’aberration chromatique et de blur qui sont imposés sur consoles.
vyse publié le 31/08/2026 à 17:14
tripy73 je les desactive systematiquement ; ces blurs degueulasse je comprends pas comment on peut trouver ca artistiquement interessant. Le jeu sera aussi fait sur pc avec une densité de pnj plus élevé, le support DLSS 4.5 le 60 fps, la vue FPS pour les décors qui sera surement dispo sur pc
link49 publié le 31/08/2026 à 17:14
Vriaiment hâte de pouvoir y jouer le 19 novmenre.
tripy73 publié le 31/08/2026 à 17:20
vyse : ouais je trouve qu’hormis à servir de cache misère, ça ne sert vraiment à rien et n'apporte rien d'artistique, l'aberration chromatique étant d'ailleurs considérée comme un défaut de l'image dans la photographie...

La version PC sera forcément plus abouti avec plus de réglages dont la densité comme tu dis, à l'image de Cyberpunk 2077, sans parler des mods qui vont offrir pas mal de personnalisation de l'expérience
chreasy97 publié le 31/08/2026 à 17:21
tripy73 Le PC aura effectivement le 60 fps en espérant que cela n'attendra pas la version PS6 qui aura également en exclusivité le 60fps via mise a jour payante (la PS5 n'aura jamais le 60fps).

Sony souhaite vendre beaucoup de PS6 apres tout...
vyse publié le 31/08/2026 à 17:22
tripy73 ouai et aussi j'ai trouvé le support HDR sur GTA5 vraiment incroyable avec un écran Oled, où le noir en voiture sans les phares tu vois vraiment rien du tout ! ontrairement a la 360 ou je trouvais le jeu qui popait de partout et qui etait bloqué a 30 fps
jenicris publié le 31/08/2026 à 17:30
zekk ces allumés
tripy73 publié le 31/08/2026 à 17:34
chreasy97 : reste à voir qui ira payer (plus de 1000€ ?) juste pour jouer à GTA 6 en 60fps, car hormis les joueurs les plus exigeants qui ne jurent que par la technique, le grand public s’en tape à partir du moment où il peut y jouer.

vyse : pareil le HDR est très important pour moi surtout avec ma TV OLED, peu importe le jeu c'est devenu un standard pour profiter au mieux de l'expérience et j’en ajoute même quand il n’est pas dispo via Reshade.

Malheureusement le HDR par défaut de l’UE5 est catastrophique et trop de jeux l'utilisent sans chercher à l'adapter correctement, d'ailleurs je te conseille ce compte X qui aide bien à régler correctement les jeux et appliquer des modifications si nécessaire
jenicris publié le 31/08/2026 à 17:36
tripy73 Ça montre bien qu’en sacrifiant la moitié du framerate, les machines actuelles sont capables de faire des merveilles même sur un monde ouvert.

Clairement et d'ailleurs si la plupart des joueurs ne veulent pas de next gen l'année prochaine, c'est pas pour rien.
tripy73 publié le 31/08/2026 à 17:41
jenicris : on est d'accord, car si c'est juste pour profiter des mêmes jeux en 60fps et quelques effets supplémentaires, beaucoup ne franchiront pas le pas. C'était d'ailleurs déjà le cas avec la PS5/PS4 où il aura fallut attendre près de 5 ans pour enfin avoir plus de joueurs sur la nouvelle génération que l'ancienne.
vyse publié le 31/08/2026 à 17:42
tripy73 ah ouai? bah justement merci pour el compte car parfois je trouve le hdr trop denaturant le jeu et je le met pas par exemple BG3 je lavais enlevé. En gros moi j'utilisais le HDR quand il y'a beaucoup de couleurs dans le jeu genre God of war ragnarok ou alors GTA5 ou alors le jeu path of the godess de capcom ! mais un jeu avec une plage dynamique plus faible comme RE4 ou RE9 je laissais l'OLED classique ;
heracles publié le 31/08/2026 à 17:53
Miam miam
dabaz publié le 31/08/2026 à 18:10
Le couple fait influenceur instagram. J'aurais aimé incarner un personnage atypique comme Niko Bellic ou Trevor avec une gueule cabossée par les épreuves de la vie.

Je chipote sur ce détail mais le jeu n'en sera pas moins une claque monumentale.
mattewlogan publié le 31/08/2026 à 18:14
Bon moi de toute façon je suis convaincu et je vais pas continuer à regarder la moitié du jeu passé en vidéo et image dans les trois prochains mois sinon on aura tout vu lol
naoshige11 publié le 31/08/2026 à 18:27
dabaz Lucia est plutôt cool, mais Jason est complètement effacé et il dégage aucun charisme.
oreillesal publié le 31/08/2026 à 18:33
Sympa les images, il n'est donc pas nécessaire d'infliger les 30fps aux "yenclis"
tripy73 publié le 31/08/2026 à 18:33
vyse : yep je comprends parfaitement, mais je trouve que sur les jeux qui n’ont pas des couleurs trop présentes, ça peut également apporter pas mal au niveau du rendu de la lumière, il faut juste jouer avec la saturation des couleurs ce qui n’est malheureusement pas toujours possible
jenicris publié le 31/08/2026 à 18:38
tripy73
gaeon publié le 31/08/2026 à 19:30
J'ai commencé GTA V qui trainait dans ma ludo depuis un bail je commençais a accroché un peu... mais j'avoue que quand je vois ces images je me dis qu'il vaux peut être mieux attendre sagement Novembre.

Je rate un gros truc selon vous en zappant le V ? (je suis pas un amateur de GTA, je n'ai joué quasiment qu'à Vice City et Chinatown Wars)
zazash publié le 31/08/2026 à 19:42
En fait c'est GTAV sous mods quoi. J'ai l'impression ils ont rien branlé, limite 50 moddeur en 13ans auraient fait bien mieux en etant payé
weslloyd1 publié le 31/08/2026 à 19:50
zazash d'accord
loganwolverine publié le 31/08/2026 à 20:05
link49 Très bonne mentalité !
zazash Montres ce que tu peux faire.
zekk publié le 31/08/2026 à 20:10
zazash
dabaz publié le 31/08/2026 à 20:39
naoshige11 Jason gagnerait en charisme avec une balafre et une calvitie, c'est le plus générique des deux.
yanssou publié le 31/08/2026 à 20:43
Un sous Gta 5
bladagun publié le 31/08/2026 à 20:43
Ha ouais la 2eme image, tu peux custom les heros de fou
ouken publié le 31/08/2026 à 20:46
Avec le dlss5 aïe
zanpa publié le 31/08/2026 à 21:05
98% des images sont tiré des scènes cinématique Ingine mais pas ingame, on le vois très bien que la définitions des models est moins poussé une fois en vrai jeux (cf : image avec le kayake)
51love publié le 31/08/2026 à 22:18
Comme la désagréable impression que la generation sur console commence réellement 6 ans après son launch

Y'a pas a dire, c'est dingue ce qu'ils font.

tripy73
En tout cas perso j'attendrai la version PC, car au-delà du framerate et de la résolution, je ne supporte pas l'excès de l'effet d’aberration chromatique et de blur qui sont imposés sur consoles.


Je comprends pas pk ils nous imposent ça sur les jeux.. j'espere quand meme que sur console aussi, ils laissent desormais de plus en plus souvent la possibilité de retirer toutes ces merdes... je deteste ça, mais tant que c'est optionnel...
aerithlazyqueen publié le 31/08/2026 à 23:16
Banger vivement la sortie ?
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Grand Theft Auto VI
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Nom : Grand Theft Auto VI
Support : PC
Editeur : Rockstar Games
Développeur : Rockstar Games
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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