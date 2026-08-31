Une salve de visuels pour Grand Theft Auto 6 Une salve de visuels pour Grand Theft Auto 6

Un petit dessert après la large présentation de la semaine dernière ? Alors voici une fournée de nouveaux visuels de Grand Theft Auto 6 tout juste fournies par Rockstar ne nous apprenant rien de plus (après, on en sait désormais beaucoup) mais c'est toujours ça de pris pour nourrir ceux qui attendent la bave aux lèvres la date du 19 novembre.



En passant, deux petites informations selon l'insider TGG qui fait partie de ceux qui ont pu assister à la preview :



- Un mode photo devrait être disponible au lancement.

- Rockstar proposerait une option « Streamer » qui désactiverait automatiquement les musiques sous licence afin d'éviter un malheureux strike en pleine diffusion.