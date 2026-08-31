Une salve de visuels pour Grand Theft Auto 6
Un petit dessert après la large présentation de la semaine dernière ? Alors voici une fournée de nouveaux visuels de Grand Theft Auto 6 tout juste fournies par Rockstar ne nous apprenant rien de plus (après, on en sait désormais beaucoup) mais c'est toujours ça de pris pour nourrir ceux qui attendent la bave aux lèvres la date du 19 novembre.
En passant, deux petites informations selon l'insider TGG qui fait partie de ceux qui ont pu assister à la preview :
- Un mode photo devrait être disponible au lancement.
- Rockstar proposerait une option « Streamer » qui désactiverait automatiquement les musiques sous licence afin d'éviter un malheureux strike en pleine diffusion.
Qui a aimé ?
ravyxxs
, jenicris
, link49
, gameslover
, heracles
, junaldinho
, dyselight
, yanssou
, rendan
, aozora78
, spartan1985
publié le 31/08/2026 à 15:37 par Gamekyo
jenicris GTA5 est plus beau
Mais la palme c’est ça: keima publié le 19/08/2026 à 17:14
C'est pas beaucoup plus beau que pokemon za et loin derrière donkey kong et mario kart
J'avoue c’etait sur les leak
https://www.gamekyo.com/blog_article487401.html
Mais ça reste exceptionnel, d’?ailleurs, il y en a certains qui sont bizarrement devenu muet depuis la présentation
masharu Image 3 c'est gameplay, elle a des réactions différentes en voiture, ça a été dit. Un peu comme sur Outrun, j'extrapole mais bon.
akinen L'internaute je sais plus, le commentaire nous as tous choqué lol je vais essayer de retrouver la personne
on a vu que du basket
zekk on a eu la même avec saint row 3 ou 4 juste avant GTAV. C’était tout aussi amusant après le premier vrai trailer de gameplay
akinen ils sont fascinant
Car vu tps, donc ben il est où l'avatar ?
Par contre il reste la question de la stabilité du framerate lors de certaines phases du jeu, en espérant que ce ne sera pas comme mieux que GTA 5 et RDR 2 qui avait des chutes à 20fps. Sans parler des bugs qui risquent d'être très nombreux sur une production aussi conséquente et qui vont demander de nombreuses mises à jour pour être corrigés.
En tout cas perso j'attendrai la version PC, car au-delà du framerate et de la résolution, je ne supporte pas l'excès de l'effet d’aberration chromatique et de blur qui sont imposés sur consoles.
La version PC sera forcément plus abouti avec plus de réglages dont la densité comme tu dis, à l'image de Cyberpunk 2077, sans parler des mods qui vont offrir pas mal de personnalisation de l'expérience
Sony souhaite vendre beaucoup de PS6 apres tout...
vyse : pareil le HDR est très important pour moi surtout avec ma TV OLED, peu importe le jeu c'est devenu un standard pour profiter au mieux de l'expérience et j’en ajoute même quand il n’est pas dispo via Reshade.
Malheureusement le HDR par défaut de l’UE5 est catastrophique et trop de jeux l'utilisent sans chercher à l'adapter correctement, d'ailleurs je te conseille ce compte X qui aide bien à régler correctement les jeux et appliquer des modifications si nécessaire
Clairement et d'ailleurs si la plupart des joueurs ne veulent pas de next gen l'année prochaine, c'est pas pour rien.
Je chipote sur ce détail mais le jeu n'en sera pas moins une claque monumentale.
Je rate un gros truc selon vous en zappant le V ? (je suis pas un amateur de GTA, je n'ai joué quasiment qu'à Vice City et Chinatown Wars)
zazash Montres ce que tu peux faire.
Y'a pas a dire, c'est dingue ce qu'ils font.
tripy73
Je comprends pas pk ils nous imposent ça sur les jeux.. j'espere quand meme que sur console aussi, ils laissent desormais de plus en plus souvent la possibilité de retirer toutes ces merdes... je deteste ça, mais tant que c'est optionnel...