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Grand Theft Auto VI
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PC
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Rockstar Games
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Rockstar Games
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GTA VI - nouvelle FUITE
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https://gofile.io/d/1sU5i1BO
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posted the 08/19/2026 at 01:34 PM by
primerose
comments (
49
)
e3ologue
posted
the 08/19/2026 at 01:41 PM
Pas de physique pour éviter les leaks
ravyxxs
posted
the 08/19/2026 at 01:41 PM
Ils ont repris les ralentis de RDR2.
Bon courage à ceux qui sont anti physique et qui ont toujours aimé la licence, car le bon est juste incroyable.
le réalisme dans les coups d'impact, lors des combats
La physique des voitures de GTA 4 de retour !!!
chreasy97
posted
the 08/19/2026 at 01:47 PM
J'espère qu'il s'agit d'une ancienne version (build) car même GTA V sur PS5 est mieux...
johnnymarston
posted
the 08/19/2026 at 01:49 PM
Ok, donc en dehors de la superbe technique, tout le reste semble daté et lourd à manier. Pas étonnant quand le jeu est en dév depuis une décennie et qu’à l’instar de Bestheda, on retrouve les mêmes forces et faiblesses d’un jeu à l’autre. J’ai beaucoup apprécié RDR2 pour son univers vivant, sa technique de fou furieux et le scénario un poil touchant, malgré ses lacunes évidentes (gameplay lourd au possible, trop complexe par moment, structure de missions d’un autre âge, quasi aucune liberté dans ces dernières) mais le peu qu’on voit dans ces leaks, j’ai l’impression de voir un remake d’un ancien GTA et que le budget est allé dans les détails purement inutiles ludiquement parlant.
Ça a beau être une version build datée de plus d’un an, ça ne changera probablement pas énormément d’ici sa sortie et rien qu’au niveau des combats, TLoU2 le rince complètement.
ravyxxs
posted
the 08/19/2026 at 01:52 PM
chreasy97
Arrête ton troll stp.
zekk
posted
the 08/19/2026 at 01:53 PM
ravyxxs
jeanouillz
posted
the 08/19/2026 at 01:54 PM
chreasy97
Oui ça se sent que c'est un vieux build...
En tout cas quel échec cette communication pour Rockstar... Tout ça pour ça... Ils auraient été gagnant de le sortir en physique au final.
Même pas besoin d'abo Netflix pour déjà profiter du gameplay
mrvince
posted
the 08/19/2026 at 01:54 PM
ravyxxs
Il a pas tord sur tout... Et toi tu en fais un peu des tonnes dans l'autre sens. Je n'ai aucun doute que le jeu sera impressionnant au final mais la sur les vidéos qui leak depuis quelques heures y'a rien de fou. Ca se voit que c'est un vieux build (enfin j'espère). Tu survend le truc et ils en ont pas besoins je t'assures.
riddler
posted
the 08/19/2026 at 01:57 PM
Un GTA 5 boosté.
La version IA postée il y a quelque temps n’était pas si loin niveau gameplay insipide et lourd
altendorf
posted
the 08/19/2026 at 01:58 PM
Je le sens bien ce Bonnie et Clyde version Rockstar Games
ravyxxs
posted
the 08/19/2026 at 02:00 PM
mrvince
riddler
Arrête ton troll toi aussi. Soit vous faites exprès, soit vous avez une vision complètement péter les gars. De un le jeu subit des leaks de build ancienne, ET, les vidéos sont compresser au moins 2-3 fois.
J'en fait des tonnes ? Ah parce que tu as déjà vu sur GTA 5 un NPC ce manger un coup et essuyer son sang au niveau de la bouge ? Secouer sa tête pour reprendre ses esprits ? Voir une physique aussi lourde à l'avant d'une caisse là où le moteur est placé ? Bref.
Changer rien les gars, on va bien rire quand le jeu va pousser le marketing avec NETFLIX et que les vidéos seront en 4K on va bien rire, je retiens vos pseudos au passage.
zekk
posted
the 08/19/2026 at 02:01 PM
ravyxxs
Non mais laisse tomber, pour certains c'est "cool" de cracher sur GTA, pour le moment.
vers0
posted
the 08/19/2026 at 02:02 PM
Jai bien envie de craque pour la version ps5 et pas attendre la version pc on verra si je suis faible....
riddler
posted
the 08/19/2026 at 02:06 PM
ravyxxs
Ca va me changer la vie sur mon écran pc 1080p avec ma serie s
ravyxxs
posted
the 08/19/2026 at 02:06 PM
zekk
Je pense aussi. Sinon c'est un peu dommage pour les devs, ils doivent être dévasté de voir leur travail encore une fois leaké....
giru
posted
the 08/19/2026 at 02:09 PM
Quitte à leaker ils ont pas envie de leaker des trucs intéressants? Là toutes les vidéos que j'ai vu sont assez nulles...
gonb
posted
the 08/19/2026 at 02:12 PM
la fin de la vidéo c'est extrait du prochain event Netflix de jeudi prochain
rezor50
posted
the 08/19/2026 at 02:12 PM
Ca ne donne pas envie de regarder des leak de vidéos floues d'un gameplay qui date, au mieux, de quelques mois, avec un lecteur de m**** qui compresse n'importe comment qui ferait passer Youtube pour de la magie en comparaison.
Et sur ces propos, il y a des "joueurs" qui osent critiquer le jeu uniquement avec ce qu'ils viennent de "voir". Vous vous mentez à vous même juste pour faire les intéressants, "Moi je ne suis pas comme la masse je n'attend pas GTA VI".
Même si vous n'aimez pas la franchise, vous savez très bien que le jeu sera de meilleur qualité vidéo que ça... Et mettre 10 Smiley après une phrase n'appuie pas du tout vos propos et vous fait passer pour des enfants ou au mieux pour des adultes puériles qui cachent surement une frustration IRL.
marios1
posted
the 08/19/2026 at 02:19 PM
gonb
Il se fout surtout de la gueule de Rockstar. Et s'il a pu trouver une vidéo aussi précise pour le faire, c'est qu'il doit avoir un paquet de vidéos en stock
riddler
posted
the 08/19/2026 at 02:23 PM
rezor50
GTA reste GTA on peut reconnaître les qualités et les prouesses techniques (encore qu’avec un budget et du temps illimité tout est possible) tout en étant complètement hermétique à son gameplay
Que la vidéo soit en qualité moyenne (parce que il y a eu bien pire que ce qui est montré ici), que la bulle date de 6 mois ou 1an le principe et le fond du jeu reste identiques, une version +++ de GTA5 qui lui même était inférieur sur énormément de points au 4.
Après il y aura de beau reflet en 4k…super
yanssou
posted
the 08/19/2026 at 02:24 PM
Attendez le 27
masharu
posted
the 08/19/2026 at 02:38 PM
Pensez aux dev pensez aux dev, et ne pensez absolument pas à l'exécutif qui fait n'importe quoi niveau logistique et marketing
.
zekk
posted
the 08/19/2026 at 02:40 PM
masharu
Ce n'est pas parce que certains foirent chez Rockstar qu'on ne peut pas penser aux dev qui eux ont passés des années sur le jeu...
mylor
posted
the 08/19/2026 at 02:40 PM
Ok bon ben voilà c est pas la révolution quand même.. c est tres jolie mais franchement pas sur le cul... faut attendre la vrai présentation pour voir le gap avec le précédent
jasonduval
posted
the 08/19/2026 at 02:45 PM
rezor50
nan mais la plupart ont JAMAIS fini un gta et ils te certifie que gta6 est identique au 5 que cest de la merde blablabla,des clowns qui ont même pas l'intention de prendre le jeu.
Les mecs arrivent a voir plein de trucs mais pas que le jeu sera plus un jeu comme rdr2 plus lent plus réaliste que le full arcade de gta5.
Y'en a même qui disent que la map est petite et que c'est comme gta 5 alors que c'est tout le contraire,des villes eparpillés sur toute la map ou gta 5 fallait foncer uniquement vers le nord...
Des énormes clowns qui se réjouissent des leaks comme si c'était les developpeurs qui prenaient des décisions de merde pour le physique ect
Des gens qui bossent d'arrache pied depuis des années sur le plus gros projet jamais realisé et ils sont content des leak ces trou du cul... par contre ca va venir chialer sur on leak leurs jeu narratif numéro 72.
Vivement que le jeu sorte, que les fans s'amusent et qu'on arrête de voir ces commentaires de golio
tripy73
posted
the 08/19/2026 at 02:45 PM
Ils ont même créé un site interne pour éviter les DMCA que les gens se prennent en publiant les vidéos sur les réseaux sociaux :
https://cyberleek.vercel.app/
Ils ont voulu faire la guerre aux joueurs, ils vont l'avoir, GTA 6 n'est que le 1er d'une longue liste
masharu
posted
the 08/19/2026 at 02:46 PM
zekk
Tu sais très bien que les "GTAVI en bout de papier, c'est de la merde" ça va aux exécutifs. Comment diviser les gens quoi...
raioh
posted
the 08/19/2026 at 02:46 PM
C'est très stylé
wadewilson
posted
the 08/19/2026 at 02:47 PM
C'est étrange le nombre de leak quand meme, j'ai toujour eu l'impression qu'ils ont toujours était capable de bien verrouiller leur projet dans le passé
ravyxxs
posted
the 08/19/2026 at 02:48 PM
tripy73
Ah parce que tu approuves ces méthodes ? WOW....
zekk
posted
the 08/19/2026 at 02:48 PM
tripy73
La guerre
vous n'avez pas peur du ridicule
masharu
Non, je ne sais pas, je sais faire preuve de nuance, ce qui n'est pas ton cas, comme quand tu nous fait une corrélation entre la qualité du jeu et le fait qu'il ne sort pas en physique
masharu
posted
the 08/19/2026 at 02:49 PM
zekk
Et comme d'habitude tu me fais dire ce que je n'ai pas dit alala
...
tripy73
posted
the 08/19/2026 at 02:56 PM
ravyxxs
: ouais rien à foutre de cette grosse boîte de merde qui prend les joueurs pour des cons et qu'on viennent pas faire la moral en parlant des dév, les mecs sont payé pour faire un job et produire un jeu, donc qu'ils fuitent ou pas juste avant la sortie, ça ne change rien.
Après si toi tu trouves que ce n'est pas bien, libre à toi, mais faut pas te plaindre d'avoir une industrie qui ressemble à celle qu'on a aujourd'hui si tu continues à te faire marcher dessus H24.
zekk
: parce que pour toi les derniers moves des gros acteurs de l'industrie n'est pas une déclaration de guerre envers les joueurs ? Je sais pas qui est le plus ridicule dans l'histoire, celui qui continue à se soumettre ou ceux qui essaient de lutter contre toutes ces merdes quelque soit la manière...
zekk
posted
the 08/19/2026 at 03:01 PM
masharu
Vraiment ?
perse9 publié le 14/08/2026 à 09:43
masharu GTA4, GTA5, RED DEAD 1 et RED DEAD2 suffient à ce que les gens aient une totale confiance en ce studio. Tu devrais en faire autant
masharu publié le 14/08/2026 à 10:05
perse9 GTAV c'est 2 disques sur consoles, 7 sur PC. GTAVI c'est un bout de papier, alors la confiance tu te la garde
https://www.gamekyo.com/newsfr97761_gta-6-selon-sensor-tower-environ-90-des-precommandes-numeriques-sont-pour-la-version-ultimate.html
tripy73
Non, ce sont juste entreprises qui veulent se faire le plus de tune possible, tu es contre les décisions, la seule chose à faire ce de ne pas acheter, pas applaudir ce genre de pratique
zboubi480
posted
the 08/19/2026 at 03:02 PM
Sans moi
perse9
posted
the 08/19/2026 at 03:06 PM
forcément il fallait s'attendre à ce que le gameplay ne change pas.
masharu
posted
the 08/19/2026 at 03:08 PM
zekk
Tu m'épates. Je n'ai parlé que de la logistiques, du marketing et "bout de papier", et tu me colles une certaines appréciation de la qualité du jeu dont je rappelle on a rien vu officiellement
.
Mais bordel de merde c'est tout con. On peut très bien ne pas avoir une confiance en un éditeur, même Rockstar et SURTOUT Take-Two, autrement que pour la qualité du jeu. Il n'y a pas que la qualité du jeu dans un jeu vidéo, il y a la politique de l'entreprise notamment. Moi je te demande : Vous êtes débiles ou quoi ? Nan mais quoi alors, parce que c'est GTAVI et que c'est le jeu de l'année, le jeu à la technique la plus ambitieuse, on n'a plus le droit de rien dire ?
Si tu dis vraiment ne pas prendre les gens pour des cons, c'est juste de la précipitation. Mais là les gars, ça fait 20 ans que j'ai lis ces retour houleux depuis la Wii connerie sur connerie, c'est qu'il a une source, votre éducations, ça ne peut vraiment pas être de la précipitation...
brook1
posted
the 08/19/2026 at 03:10 PM
Cette gifle vivement la semaine prochaine pour voir tout ça en bonne qualité.
keima
posted
the 08/19/2026 at 03:13 PM
https://youtu.be/4BjZ55hkfQg?is=9NV59ExC5UmBmQSq
tripy73
posted
the 08/19/2026 at 03:13 PM
zekk
: libre à chacun de faire ce qu'ils veut pour lutter contre tout ça ou de penser que ce genre de décision ne serait pas une déclaration de guerre envers les joueurs/dév qui aiment ce média, qu'ils ne considèrent pas comme un simple moyen de générer du fric comme elles le font et aussi une partie de leurs consommateurs/employés comme une simple variable d'ajustement.
D'ailleurs une chose ne te vient apparemment pas à l'esprit, c'est que ces leaks proviennent potentiellement d'un dév de Rockstar, qui serai dégoûté de voir la façon dont son travail est utilisé/distribué par Take-Two et/ou parce qu'il a été récemment viré par le studio lors de la dernière vague de licenciements.
keima
posted
the 08/19/2026 at 03:14 PM
C'est pas beaucoup plus beau que pokemon za et loin derrière donkey kong et mario kart!
zekk
posted
the 08/19/2026 at 03:15 PM
Masharu
Arrête de noyer le poisson, on a parlé de qualité du jeu et toi tu nous sors les versions physiques. Soit tu ne sais pas ce que tu racontes, soit tu ne comprends pas ce que tu racontes, soit tu es de mauvaise foi, mais la corrélation est claire.
Si à la limite tu avais donné des arguments mettant en cause la qualité des jeux cités, j'aurais pu comprendre, mais non, tout ce dont tu parles, ce sont les versions physiques
Et ce n'est pas parce que le marketing prend de mauvaises décisions que ça a un impact sur la qualité du jeu. Le comprendre, ça s'appelle la nuance, chose dont tu prouves encore une fois être dépourvu.
dooku
posted
the 08/19/2026 at 03:16 PM
Ça donne pas envie, toujours les mêmes environnements, etc, on verra surtout si on aura un bon gameplay
zekk
posted
the 08/19/2026 at 03:17 PM
tripy73
libre à chacun de faire ce qu'ils veut pour lutter contre tout ça ou de penser que ce genre de décision ne serait pas une déclaration de guerre envers les joueurs/dév qui aiment ce média, qu'ils ne considèrent pas comme un simple moyen de générer du fric comme elles le font et aussi une partie de leurs consommateurs/employés comme une simple variable d'ajustement.
ça pue la naïveté, c'est le plus gros marché du divertissement, avec des modes de consommations qui ont fort évolués avec le jeune public, si tu pensais qu'avant c'étaient "tes amis", je comprends effectivement que tu tombes de haut.
D'ailleurs une chose ne te vient apparemment pas à l'esprit, c'est que ces leaks proviennent potentiellement d'un dév de Rockstar, qui serai dégoûté de voir la façon dont son travail est utilisé/distribué par Take-Two et/ou parce qu'il a été récemment viré par le studio lors de la dernière vague de licenciements.
Ce n'est que spéculation et je n'aime pas la spéculation
masharu
posted
the 08/19/2026 at 03:20 PM
zekk
Noyer le poisson, quand on critique un éditeur pour ses takes de merde depuis le départ mais que tu là à dire "oui mais c'est pas gentil, ça reste le jeu de l'année, regardez RDRII" blablabla
. T'es perdu dans un conflit qui te dépasses...
zekk
posted
the 08/19/2026 at 03:22 PM
masharu
mais bien sûr
grospich
posted
the 08/19/2026 at 03:23 PM
Ça sera pas du côté du gameplay qu'il faudra chercher de l'originalité... Au moins Sleeping Dogs et la série Watch Dogs étaient plus profond côté bagarre.
J'ai l'impression que ça a pas bougé depuis GTA 4, c'est juste plus beau.
ravyxxs
posted
the 08/19/2026 at 03:36 PM
masharu
Tu sais fait la différence entre l'éditeur, et les employées....des gens comme toi et moi, qui se lève, ne prenne ni des décisions sur le disque ou le numérique mais bosse histoire d'avoir du pain sur la table à la fin du mois....toi comme
tripy73
n'avait aucune moral, et c'est bien triste, je vous pensais bien plus intelligent que ça.
Au final vous n'êtes pas mieux que ces hackeurs.
Et je parie que votre hypocrisie, va plus loin....vous n'allez pas faire le blackout je paries ?
ravyxxs
posted
the 08/19/2026 at 03:39 PM
grospich
Ça sera pas du côté du gameplay qu'il faudra chercher de l'originalité... Au moins Sleeping Dogs et la série Watch Dogs étaient plus profond côté bagarre.
Tu compares un jeu axé sur le kung fu à...GTA mec ! Depuis quand ton personnage dans GTA fait du kung fu ? Et on a vu que 2 minutes de baston, tu parles d'un jeu au possibilité quasi infini déjà sur GTA 5 RP. Et dire que Watch Dogs est plus profond niveau bagarre faut le faire, RDR2 seul le détruit.
Et depuis GTA 4, bah c'était de la regression mec, donc soit tu n'as pas fait le 4, les DLC,le 5, RDR 2, mais c'est pas juste plus beau....
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Bon courage à ceux qui sont anti physique et qui ont toujours aimé la licence, car le bon est juste incroyable.
le réalisme dans les coups d'impact, lors des combats
La physique des voitures de GTA 4 de retour !!!
Ça a beau être une version build datée de plus d’un an, ça ne changera probablement pas énormément d’ici sa sortie et rien qu’au niveau des combats, TLoU2 le rince complètement.
En tout cas quel échec cette communication pour Rockstar... Tout ça pour ça... Ils auraient été gagnant de le sortir en physique au final.
Même pas besoin d'abo Netflix pour déjà profiter du gameplay
La version IA postée il y a quelque temps n’était pas si loin niveau gameplay insipide et lourd
J'en fait des tonnes ? Ah parce que tu as déjà vu sur GTA 5 un NPC ce manger un coup et essuyer son sang au niveau de la bouge ? Secouer sa tête pour reprendre ses esprits ? Voir une physique aussi lourde à l'avant d'une caisse là où le moteur est placé ? Bref.
Changer rien les gars, on va bien rire quand le jeu va pousser le marketing avec NETFLIX et que les vidéos seront en 4K on va bien rire, je retiens vos pseudos au passage.
Ca va me changer la vie sur mon écran pc 1080p avec ma serie s
Et sur ces propos, il y a des "joueurs" qui osent critiquer le jeu uniquement avec ce qu'ils viennent de "voir". Vous vous mentez à vous même juste pour faire les intéressants, "Moi je ne suis pas comme la masse je n'attend pas GTA VI".
Même si vous n'aimez pas la franchise, vous savez très bien que le jeu sera de meilleur qualité vidéo que ça... Et mettre 10 Smiley après une phrase n'appuie pas du tout vos propos et vous fait passer pour des enfants ou au mieux pour des adultes puériles qui cachent surement une frustration IRL.
GTA reste GTA on peut reconnaître les qualités et les prouesses techniques (encore qu’avec un budget et du temps illimité tout est possible) tout en étant complètement hermétique à son gameplay
Que la vidéo soit en qualité moyenne (parce que il y a eu bien pire que ce qui est montré ici), que la bulle date de 6 mois ou 1an le principe et le fond du jeu reste identiques, une version +++ de GTA5 qui lui même était inférieur sur énormément de points au 4.
Après il y aura de beau reflet en 4k…super
Les mecs arrivent a voir plein de trucs mais pas que le jeu sera plus un jeu comme rdr2 plus lent plus réaliste que le full arcade de gta5.
Y'en a même qui disent que la map est petite et que c'est comme gta 5 alors que c'est tout le contraire,des villes eparpillés sur toute la map ou gta 5 fallait foncer uniquement vers le nord...
Des énormes clowns qui se réjouissent des leaks comme si c'était les developpeurs qui prenaient des décisions de merde pour le physique ect
Des gens qui bossent d'arrache pied depuis des années sur le plus gros projet jamais realisé et ils sont content des leak ces trou du cul... par contre ca va venir chialer sur on leak leurs jeu narratif numéro 72.
Vivement que le jeu sorte, que les fans s'amusent et qu'on arrête de voir ces commentaires de golio
Ils ont voulu faire la guerre aux joueurs, ils vont l'avoir, GTA 6 n'est que le 1er d'une longue liste
masharu Non, je ne sais pas, je sais faire preuve de nuance, ce qui n'est pas ton cas, comme quand tu nous fait une corrélation entre la qualité du jeu et le fait qu'il ne sort pas en physique
Après si toi tu trouves que ce n'est pas bien, libre à toi, mais faut pas te plaindre d'avoir une industrie qui ressemble à celle qu'on a aujourd'hui si tu continues à te faire marcher dessus H24.
zekk : parce que pour toi les derniers moves des gros acteurs de l'industrie n'est pas une déclaration de guerre envers les joueurs ? Je sais pas qui est le plus ridicule dans l'histoire, celui qui continue à se soumettre ou ceux qui essaient de lutter contre toutes ces merdes quelque soit la manière...
perse9 publié le 14/08/2026 à 09:43
masharu GTA4, GTA5, RED DEAD 1 et RED DEAD2 suffient à ce que les gens aient une totale confiance en ce studio. Tu devrais en faire autant
masharu publié le 14/08/2026 à 10:05
perse9 GTAV c'est 2 disques sur consoles, 7 sur PC. GTAVI c'est un bout de papier, alors la confiance tu te la garde
https://www.gamekyo.com/newsfr97761_gta-6-selon-sensor-tower-environ-90-des-precommandes-numeriques-sont-pour-la-version-ultimate.html
tripy73 Non, ce sont juste entreprises qui veulent se faire le plus de tune possible, tu es contre les décisions, la seule chose à faire ce de ne pas acheter, pas applaudir ce genre de pratique
Mais bordel de merde c'est tout con. On peut très bien ne pas avoir une confiance en un éditeur, même Rockstar et SURTOUT Take-Two, autrement que pour la qualité du jeu. Il n'y a pas que la qualité du jeu dans un jeu vidéo, il y a la politique de l'entreprise notamment. Moi je te demande : Vous êtes débiles ou quoi ? Nan mais quoi alors, parce que c'est GTAVI et que c'est le jeu de l'année, le jeu à la technique la plus ambitieuse, on n'a plus le droit de rien dire ?
Si tu dis vraiment ne pas prendre les gens pour des cons, c'est juste de la précipitation. Mais là les gars, ça fait 20 ans que j'ai lis ces retour houleux depuis la Wii connerie sur connerie, c'est qu'il a une source, votre éducations, ça ne peut vraiment pas être de la précipitation...
D'ailleurs une chose ne te vient apparemment pas à l'esprit, c'est que ces leaks proviennent potentiellement d'un dév de Rockstar, qui serai dégoûté de voir la façon dont son travail est utilisé/distribué par Take-Two et/ou parce qu'il a été récemment viré par le studio lors de la dernière vague de licenciements.
Si à la limite tu avais donné des arguments mettant en cause la qualité des jeux cités, j'aurais pu comprendre, mais non, tout ce dont tu parles, ce sont les versions physiques
Et ce n'est pas parce que le marketing prend de mauvaises décisions que ça a un impact sur la qualité du jeu. Le comprendre, ça s'appelle la nuance, chose dont tu prouves encore une fois être dépourvu.
ça pue la naïveté, c'est le plus gros marché du divertissement, avec des modes de consommations qui ont fort évolués avec le jeune public, si tu pensais qu'avant c'étaient "tes amis", je comprends effectivement que tu tombes de haut.
D'ailleurs une chose ne te vient apparemment pas à l'esprit, c'est que ces leaks proviennent potentiellement d'un dév de Rockstar, qui serai dégoûté de voir la façon dont son travail est utilisé/distribué par Take-Two et/ou parce qu'il a été récemment viré par le studio lors de la dernière vague de licenciements.
Ce n'est que spéculation et je n'aime pas la spéculation
J'ai l'impression que ça a pas bougé depuis GTA 4, c'est juste plus beau.
Au final vous n'êtes pas mieux que ces hackeurs.
Et je parie que votre hypocrisie, va plus loin....vous n'allez pas faire le blackout je paries ?
Tu compares un jeu axé sur le kung fu à...GTA mec ! Depuis quand ton personnage dans GTA fait du kung fu ? Et on a vu que 2 minutes de baston, tu parles d'un jeu au possibilité quasi infini déjà sur GTA 5 RP. Et dire que Watch Dogs est plus profond niveau bagarre faut le faire, RDR2 seul le détruit.
Et depuis GTA 4, bah c'était de la regression mec, donc soit tu n'as pas fait le 4, les DLC,le 5, RDR 2, mais c'est pas juste plus beau....