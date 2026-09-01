Un remake de Romancing SaGa 3 en vue

L'organisme de classification brésilien vient probablement de leaker une des annonces du « State of Play Japan » de jeudi (sinon du TGS) en listant Romancing SaGa 3 : Destinies United sur tous les supports du moment, donc probable remake sur le même ton que Revenge of the Seven (le deuxième épisode donc).
Une bonne façon de poursuivre la franchise, surtout qu'à moins d'un coup de crasse à la Octopath Traveler 0, une traduction FR devrait de nouveau être au programme.
J'espere un truc au moins au niveau de RS2 ou Trials of Mana techniquement.