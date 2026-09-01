recherche
News / Blogs
Un remake de Romancing SaGa 3 en vue
L'organisme de classification brésilien vient probablement de leaker une des annonces du « State of Play Japan » de jeudi (sinon du TGS) en listant Romancing SaGa 3 : Destinies United sur tous les supports du moment, donc probable remake sur le même ton que Revenge of the Seven (le deuxième épisode donc).

Une bonne façon de poursuivre la franchise, surtout qu'à moins d'un coup de crasse à la Octopath Traveler 0, une traduction FR devrait de nouveau être au programme.

0
Qui a aimé ?
publié le 01/09/2026 à 08:50 par Gamekyo
commentaires (2)
suikoden publié le 01/09/2026 à 08:53
Peut etre annonce au State of Play/Nintendo Direct prochains ?
J'espere un truc au moins au niveau de RS2 ou Trials of Mana techniquement.
mattewlogan publié le 01/09/2026 à 12:54
La 3D était vraiment un peu dégueulasse. J’espère que y aura eu un effort de fait ou alors en 2,5D c’est parfait.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Romancing SaGa 2 : Revenge of the Seven
0
Ils aiment
Nom : Romancing SaGa 2 : Revenge of the Seven
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : RPG
Autres versions : PlayStation 4 - Playstation 5 - Switch
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo