Un remake de Romancing SaGa 3 en vue

L'organisme de classification brésilien vient probablement de leaker une des annonces du « State of Play Japan » de jeudi (sinon du TGS) en listantsur tous les supports du moment, donc probable remake sur le même ton que(le deuxième épisode donc).Une bonne façon de poursuivre la franchise, surtout qu'à moins d'un coup de crasse à la, une traduction FR devrait de nouveau être au programme.