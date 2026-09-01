Pikmin 3 Deluxe s'offre une upgrade Switch 2

Pour les retardataires qui attendent un cinquième épisode, apprenez quevient de s'offrir une petit upgrade Switch 2, et c'est totalement gratuit cette fois puisque sans nouveau contenu, juste une rehausse de la résolution aussi bien en nomade que sur la TV, ainsi qu'une compatibilité GameShare pour le mode Bingo Battle.Et encore une fois, avec une estimation de plus de 3,5 millions de ventes pour(plus gros succès de la franchise), on s'attend évidemment à une annonce future d'un