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Pikmin 3 Deluxe s'offre une upgrade Switch 2
Pour les retardataires qui attendent un cinquième épisode, apprenez que Pikmin 3 Deluxe vient de s'offrir une petit upgrade Switch 2, et c'est totalement gratuit cette fois puisque sans nouveau contenu, juste une rehausse de la résolution aussi bien en nomade que sur la TV, ainsi qu'une compatibilité GameShare pour le mode Bingo Battle.

Et encore une fois, avec une estimation de plus de 3,5 millions de ventes pour Pikmin 4 (plus gros succès de la franchise), on s'attend évidemment à une annonce future d'un Pikmin 5.

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pimoody, legato, escobar
publié le 01/09/2026 à 07:30 par Gamekyo
commentaires (4)
cyr publié le 01/09/2026 à 11:03
Dommage j'ai pikmin 3 sur la wii u.
zerdow publié le 01/09/2026 à 12:14
Ah cool lui aussi je l’avais trouver en vide grenier mais je ne l’avais pas encore fait , une bonne raison de s’y mettre.
tripy73 publié le 01/09/2026 à 14:13
Une mise à jour gratuite, il va neiger demain...
biboufett publié le 01/09/2026 à 14:25
du coup dans le direct il y aura une annonce Pikmin, soit un 4 edition switch 2 ou une annone d'un prochain
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Fiche descriptif
Pikmin 3 Deluxe
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Nom : Pikmin 3 Deluxe
Support : Switch
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : STR
Multijoueur : Oui (coop en Battle)
Sortie européenne : 30/10/2020
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