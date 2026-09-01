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Intergalactic - The Heretic Prophet : le tournage des cinématiques est enfin bouclé
Verra t-on un bout de Intergalactic : The Heretic Prophet jeudi durant le State of Play ? Ou en décembre pendant les Game Awards ? Les espoirs restent permis surtout que le jeu vient de franchir une étape importante : les Dogs annoncent avoir bouclé la phase motion-cap avec les différents acteurs pour tout ce qui touche aux cinématiques.

Pour rappel, dans le cas de The Last of Us : Part II, tout le travail sur cet aspect avait été bouclé en avril 2019 pour un lancement un an plus tard (juin 2020), non sans un report préalable dû aux difficultés de travail liées au Covid. On peut donc s'attendre légitimement à une sortie l'année prochaine, ou au premier semestre 2028 dans le pire des cas.

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publié le 01/09/2026 à 07:32 par Gamekyo
commentaires (43)
gasmok2 publié le 01/09/2026 à 07:42
Le vrai suspens c'est si le jeu sortira en boite avec disque ou pas
link571 publié le 01/09/2026 à 07:48
Pour moi c’est le jeux de fin 2027 genre septembre octobre. Tellement hâte de voir se que les Dogs nous réserve
ratchet publié le 01/09/2026 à 07:50
Les joueurs (faut le dire vite) plus inquiet du format du jeu que de sa qualité

Vous méritez tellement l’évolution du domaine qu’on a actuellement c’est dingue.
jenicris publié le 01/09/2026 à 08:01
gasmok2 s'il sort l'année prochaine oui (il est prévu pour le second semestre 2027 pour l'instant)
S'il est reporté à 2028 ça sera full demat.

Mais bon vivement. Naughty Dog m'a rarement déçu!
fan2jeux publié le 01/09/2026 à 08:04
ratchet
Je fais parti de ses joueurs. Oui, la question devient une question importante et que ça conditionnera si c est un jeu auquel je jouerais ou si je devais faire une croix dessus.
Mais ca n empechera pas le jeu d etre bon.
negan publié le 01/09/2026 à 08:04
Certainement l'héroïne de JV la plus dégueulasse qui existe.

Parlez moi pas de Fable car dans Fable on a un éditeur de personnages.
icebergbrulant publié le 01/09/2026 à 08:05
ratchet T’es sérieux ?!
Sony tente de nous la mettre à l’envers et faut rien dire ?!

Tu veux te l’acheter en démat et bien vas-y, paye tes 80 euros que tu ne reverras jamais et prie pour que le jeu soit + que bon sinon, ça va faire mal à ton cucul, pas grave tu te consoleras dans les bras de Clank

La PS5 est vendue avec LECTEUR, Sony aurait dû assumer jusqu’au bout de cette gen les versions disques

Si le jeu ne sort pas en physique, pas d’achat plein pot et ce sera, par dépit, par la case abonnement 1 mois style PS Extra 2-3 ans après !
ratchet publié le 01/09/2026 à 08:14
icebergbrulant dès le début du message tu as tord. « SONY » non tous. Vous allez le comprendre quand ? Nintendo a commencer avec les GKC (pas de serveur, pas de jeu), Microsoft a tenter il y a plusieurs années et maintenant SONY.

Vous allez comprendre quand c’est la suite logique du monde des JV en faite ? Le jeu a 80e ? Bah si tu adhères tu achètes sinon tu passes ton tour c’est tout. Ma vie ne se résume pas aux JV.

Au cinéma les séances en 3D qui coûtent 20 balles (le prix d’un Blu-ray HEIN) ça pose problème ? Vous avez le choix donc non. Bah là c’est pareil, plus de physique bah tu aimes pas tu prends pas point.

Et le jeu est annoncé pour 2027 tant qu’il y a pas de report je vois même pas pourquoi il y a débat.

C’est dingue comment on ressens la peur du sujet. Bizarrement pour la musique, les films et tout y’a eus moins de bruit. Pourtant le constat aujourd’hui est clair. Dans l’avenir tout sera en demat.

La fin des disques chez SONY c’est début 2028 pour l’instant la PS5 est encore alimenter en jeux boîte donc pourquoi gueuler ? On ne sait pas quand sort la PS6. La promesse du disque sur PS5 est donc bien tenu.

Mais stop de faire une fixette sur SONY. Ils sont tous pareil. C’est la suite logique d’un monde où des DLC de tenue (coucou Fortnite) sont vendu 20 balles ou autr me aberration.
link571 publié le 01/09/2026 à 08:14
negan Sigourney Weaver est loin d’être l’actrice la plus sexy du monde et encore moins les cheveux rasés dans Alien 3 et pourtant ça n’enlève rien à la qualité de la plus part de ses films…pour ne citer qu’elle.

Et puis juger une œuvre sur le physique de(s) personne(s) qui la représente c’est tellement petit surtout caché derrière un pseudo. On verrais ta tête si ça se trouve tout le monde dirait que tu es dégueulasse donc bon
mrvince publié le 01/09/2026 à 08:16
On a rien vu pour le moment donc on attend...
gasmok2 publié le 01/09/2026 à 08:17
ratchet
Bah tu vois, comme tu le dis MS a tenter de nous la mettre il y a quelques années, et on a tous gueulé et à raison, et toi encore probablement plus que d'autres, c'est pas pour qu'aujourd'hui Sony me la mette profond car la couleur du gode est passé du vert au bleu.
chreasy97 publié le 01/09/2026 à 08:17
Negan Lis bien les commentaires, les joueurs sont hype car ce jeu porte la marque "Naughty dog".

Le personnage principal est affreux je suis d'accord avec toi.

On est dans un cas d'école d'une confiance totalement aveugle a une marque, c'est triste...
asmo889 publié le 01/09/2026 à 08:26
Ça en veux à des gens d’être hype par un jeu Naughty Dog qui est l’un des seul studio qui en 30 ans n’a jamais sorti un mauvais jeu Bientôt faudra branler des studio font des mauvais jeux aussi
keiku publié le 01/09/2026 à 08:28
ratchet dès le début du message tu as tord. « SONY » non tous. Vous allez le comprendre quand ? Nintendo a commencer avec les GKC (pas de serveur, pas de jeu), Microsoft a tenter il y a plusieurs années et maintenant SONY.

sauf que si tu es chez sony , tu t'en fou des autres... le problème n'est pas qui, mais quoi... et pour beaucoup de personne (bien plus qu'on essaye de faire croire) c'est important...

Au cinéma les séances en 3D qui coûtent 20 balles (le prix d’un Blu-ray HEIN) ça pose problème ? Vous avez le choix donc non. Bah là c’est pareil, plus de physique bah tu aimes pas tu prends pas point.

bien sur que ca pose problème... c'est aussi une des raison pour laquelle la vr continue a se vendre ( 14 millions rien que sur cette année)
abookhouseboy publié le 01/09/2026 à 08:30
negan Oui absolument immonde, surtout qu'elle a des idées encore plus dégueulasses.

Sinon je pense que c'est une vraie erreur de communication de célèbrer publiquement la fin d'un "tournage" quand rien du gameplay n'a été montré des années après !
ratchet publié le 01/09/2026 à 08:33
gasmok2 sauf que MS c’était il y a plus de 10ans. À l’époque personne n’avait la fibre ou même une connexion potable. Les choses évoluent sinon on serais encore à la cassette.

Vous n’avez même pas conscience que certaines choses du passé qui semblaient vitales pour certains n’existent même plus aujourd’hui et ça ne vous pose pas de problème pour autant.

Vous n’avez pas conscience que le monde change et évolue c’est dingue aussi je comprend pas. Faut vraiment vivre dans sa bulle je vois pas d’autres solutions.

Ne pas prendre conscience que les nouveaux consommateurs du JV sont différents de nous c’est abusé. Les gosses d’aujourd’hui ne consomment pas comme nous à l’époque.

Je vois pas l’intérêt d’aller à contre sens d’un truc logique en faite. Nintendo en supprimant sa branche console portable l’a parfaitement compris, bizarrement personne n’a gueuler à l’époque. Pourtant les pauses récréations des gamins étaient remplis de Gameboy. Maintenant (même avec la Switch) que des smartphone.

Fin bref vous me saoulez. Ici maintenant entre les trolleurs, ceux qui spamment leurs propagandes Nintendo, la non présence de modération et l’absence de réel passionné de JV. Il n’y a plus rien à attendre, sur le net c’est partout d’ailleurs. Triste époque. Sur ceux je retourne sur Pokopia.
icebergbrulant publié le 01/09/2026 à 08:39
ratchet On est sur une news Sony donc oui, je ne parle que de Sony
Ce sont eux qui fabriquent les disques PS5 donc où ai-je tort ? Je sais très bien que cela arrange tous les autres éditeurs

Tu mets dans le même sac Nintendo mais n’oublie pas cette nuance qui a de l’importance: même si leurs Game Key Cards, c’est de la merde et bien tu peux quand même les prêter/revendre justement

Je n’aime pas lire ou entendre certains moutons nous affirmer: "c’est la suite logique" (désolé ), "c’est comme ça" où encore cette phrase de merde: "faut vivre avec son temps"

Cette docilité de certains fait vraiment peur à voir
C’est bien, suivez le courant, moi je préfère être un saumon

Si Sony reste sur ce cap, je reste persuadé qu’ils vont se ramasser une WiiU dans la gueule pour leur PS6 et franchement, ce sera tant mieux

Et c’est marrant que tu dis qu’on te soule, je peux dire la même chose aux acheteurs démat qui font semblant de ne pas comprendre qu’on va se manger un monopole bien sale de Sony si rien ne bouge

Comme quoi, la scission joueurs démat/pro-physiques arrive plus tôt que prévue

Bien joué Sony
gasmok2 publié le 01/09/2026 à 08:45
ratchet
Il y a 13 ans on avait pour la plupart déjà de très bonnes connexion, on parle de 2013 pas 1998....
On a tous regardé les conférences en direct en streaming...

Des choses changent et évoluent oui mais pas toujours dans le bon sens.
Les films, la musique ont toujours des sorties physiques, pourquoi pas le JV? Tu me l'explique stp.
Sans compter le retour en grâce du vinyle pour la musique.

Je vois pas l’intérêt d’aller à contre sens d’un truc logique en faite. Nintendo en supprimant sa branche console portable l’a parfaitement compris, bizarrement personne n’a gueuler à l’époque.
Si ton "progrès va à l'encontre de mes intérêts, il est normal de gueuler et dire que ça ne nous plait pas..on est pas des moutons.
Nintendo n'a pas arrêté sa branche portable, il l'a tout simplement fusionné avec la console de salon (Swith lite pour la 100% portable).

Justement c'est parce qu'on est de vrais passionnés de JV qu'on gueule contre cette décision de Sony de stopper le physique, qui veut nous coller une laisse au cul pour qu'on reste coincé dans leur éco-système...encore une fois ce que MS a tenté de faire il y a des années.

Mais bon je m'attends pas à ce que tu comprennes vu les œillères Sony que tu portes.
justx publié le 01/09/2026 à 08:46
gasmok2
Y a peu de chance qu'il sorte apres 2028.
gasmok2 publié le 01/09/2026 à 08:48
icebergbrulant
Comme quoi, la scission joueurs démat/pro-physiques arrive plus tôt que prévu
Le truc c'est que nous les pro physique on n'est pas contre le démat, on veut juste avoir le choix de pouvoir jouer en physique ou en démat.
Si un pro démat veut son jeu en téléchargement, pas de soucis chacun est libre.

La scission comme tu le dit vient en fait des pro démat qui accèptent sans comprendre.
icebergbrulant publié le 01/09/2026 à 08:52
gasmok2 Exactement, merci d’avoir précisé cette nuance
chreasy97 publié le 01/09/2026 à 08:53
Asmo889 The last of us 2 a èté bien accueilli a sa sortie mais par la suite les avis ont changé. Il est toujours respecté pour la partie technique mais concernant l'histoire et les personnages c'est autre chose et le flop de la série TV en est la preuve.

Ceux qui ont fait de Naughty Dog un grand studio (ère PS1-PS4) ne sont plus présents aujourd'hui.

Donc avoir encore un confiance aveugle aujourd'hui, non merci.
asmo889 publié le 01/09/2026 à 08:57
Les gens qui aime pas tlou 2 sont une minorité faut sortir de votre concon de joueurs hardcore le grand public et les fan du genre et joueurs casu ont aimer le jeu et c’est l’un des jeux les plus marquant de l’industrie sur cette decenie que vous le vouliez ou non le jeu a plus de qualité et de la maîtrise dans tout les niveau de jeu que 98% des AAA sorti derrière lui si des anti woke qui joue à 2 jeux par an et font des combat qui mène a rien sur Twitter ont pas aimer le jeu tant pis pour eux ça changera pas l’avis global et le succès
supasaiyajin publié le 01/09/2026 à 08:59
gasmok2 +1
gasmok2 publié le 01/09/2026 à 09:08
asmo889
Les gens qui aime pas tlou 2 sont une minorité
Le flop retentissant de la saison 2 dit le contraire.
Comme le dit chreasy97 le ND d'aujourd'hui n'est plus le ND de la grande époque.
TLOU2 est très beau même encore aujourd'hui la version PS4 met des claques, mais alors putain que c'est chiant.

Du coup oui pour Intergalactic je suis curieux mais pas aveuglément hypé car il y a ND
zekk publié le 01/09/2026 à 09:08
chreasy97 Bien accueilli par la sortie la blague, le jeu s’est juste fait déchiré assez gratuitement par une partie de la communauté gamer toxiques et ça n’a pas changé depuis
yanssou publié le 01/09/2026 à 09:17
Un studio qui n'a rien sorti en 6 ans, sacré totem d'immunité chez Sony.
asmo889 publié le 01/09/2026 à 09:18
Ah ouais toi t’est complètement à la ramasse du tu compare la série au jeu même des gros fan des jeux n’ont jamais oser regarder la séries et puis je peut te contredire très facilement si tu veut faire le lien pendant le flop de la saison 2 de la série le jeu the last of us 2 a fait 2 millions de vente sur la périodes de diffusion de la s2 mdr plus que la majorité des jeux de la meme période c’était autant qu’un certains clair obscur dans la même période ta voulu sortir les armes je t’ai fumer c’était facile
asmo889 publié le 01/09/2026 à 09:20
Rien sorti depuis 6 ans c’est en quoi une mauvaise chose ? Des éditeurs avec de multiple studio comme rockstar et cd Projeckt ont rien sorti depuis 6 et 8 ans bizarre ça tape sur Naughty Dog pour prendre son temps de taffer sur un projet mega ambitieux les meme qui se plaigne que les studio ne branle rien n’ont pas d’ambition font tjr la même chose et ne respect pas les joueurs en sortant des jeux mal optimiser
shanks publié le 01/09/2026 à 09:25
asmo889
je t’ai fumer c’était facile

Putain l'âge mental...
akinen publié le 01/09/2026 à 09:28
La photo associée sur twitter est horrible. Les commentaires sont sans équivoque. Beaucoup ne valident pas les références à cowboy bebop ( see you space cowboy)
akinen publié le 01/09/2026 à 09:39
Et je fais parti de ceux qui ont été terriblement déçus du tournant de TLOU2. Une véritable machine à laver la pensée. C'était juste précurseur d'un mouvement très drôle ayant pourris un bon paquet de bonne licence.

Voyons comment l'un des studios à l'origine de ça se débrouillera. Sachant que beaucoup d'oeuvres ont vus leurs protagonistes changer car leurs communautés n'appréciaient pas le design proposé.

Voyons si le célèbre Naughty Dog s'en sort avec une époque qui n'élève plus systématiquement au rang de chef d'oeuvre ce genre de production.
asmo889 publié le 01/09/2026 à 09:39
L’âge mental en tout cas il m’empêche pas d’avoir des arguments censé et de finir plus de jeu que c’est mecs qui nous font croire qui connaissent l’industrie sur le bout des doigts
gasmok2 publié le 01/09/2026 à 09:46
asmo889
Après un premier épisode acclamé par tout le monde, le second a plus que divisé, d'ailleurs:
The Last of Us (Part I / Premier volet) : plus de 25 millions d'exemplaires

Inclut la version originale PS3 (2013), The Last of Us Remastered sur PS4 (2014) et le remake The Last of Us Part I sur PS5/PC (2022-2023).

The Last of Us Part II : plus de 10 millions d'exemplaires

De plus si on calculait la qualité d'un produit culturel à ses ventes, Gims serait le roi de la chanson française, Call of un jeu de génie......

shanks
Ah laisse, Il doit avoir 12 ans....ou alors un proche de l'autre fou du bus de Kyogamer
adamjensen publié le 01/09/2026 à 09:49
Argh, cette gueule abominable…
Que quelqu’un mette une perruque à ce monsieur.
asmo889 publié le 01/09/2026 à 09:57
Effectivement j’ai 12 ans.
zanpa publié le 01/09/2026 à 10:36
Le perso principal est immonde ! Woke/20
yogfei publié le 01/09/2026 à 12:52
Ce débat sur le personnage principale alors qu'on parle de jeux vidéo ou le principale est quand même le gameplay... Le comparatif avec Ellen Ripley dans Alien est très bien trouvé, l'héroïne qu'on n'apprécie pas mais qui est incroyable dans son rôle, est ce qu'on pourra juger manette en main plutôt. Last of us 2 est pour moi un des meilleurs jeu jamais sorti, je suis un homme blanc, hétéro de 47ans et j'en ai tellement rien à faire de tout ce débat sur le wokisme c'est ouf comme ca me passe au dessus c'est une minorité et tout le monde se focus dessus merci l'effet streisand s'ils vous gavent tant que ca ignorez les au lieu de leur donner de l'importance !
mrpopulus publié le 01/09/2026 à 13:10
yanssou avant d'ouvrir ta gorge et parler sans savoir, ils étaient sur la multi de Last of Us avant que le projet tombe à l'eau donc ils ont perdus du temps. Si tu veux pas que je sois sur tes côtes arrête de raconter de la.merde et réfléchis la prochaines fois
yanssou publié le 01/09/2026 à 13:17
mrpopulus Mais ferme ta putin de gueule bordel, j’étais au courant abruti.

C'est plutôt à toi d’arrêter de quote les gens pour les provoquer inutilement...

Ta que ça a faire de toute façon.
zekk publié le 01/09/2026 à 13:20
yogfei
zekk publié le 01/09/2026 à 13:22
yanssou mrpopulus a raison, les déboires du studios sont liées aux mauvaises décisions de Sony, pas à un problème en interne, entre leur imposer de faire des remakes et l'annulation des GAAS, ils n'y peuvent pas grand chose
yanssou publié le 01/09/2026 à 13:41
zekk La gestion de Sony est un problème, quand on voit que Bluepoint a été démanteler pour moins que ça c'est assez fou.
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Intergalactic : The Heretic Prophet
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Nom : Intergalactic : The Heretic Prophet
Support : Playstation 5
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Naughty Dog
Genre : action-aventure
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