Intergalactic - The Heretic Prophet : le tournage des cinématiques est enfin bouclé
Verra t-on un bout de Intergalactic : The Heretic Prophet jeudi durant le State of Play ? Ou en décembre pendant les Game Awards ? Les espoirs restent permis surtout que le jeu vient de franchir une étape importante : les Dogs annoncent avoir bouclé la phase motion-cap avec les différents acteurs pour tout ce qui touche aux cinématiques.
Pour rappel, dans le cas de The Last of Us : Part II, tout le travail sur cet aspect avait été bouclé en avril 2019 pour un lancement un an plus tard (juin 2020), non sans un report préalable dû aux difficultés de travail liées au Covid. On peut donc s'attendre légitimement à une sortie l'année prochaine, ou au premier semestre 2028 dans le pire des cas.
Vous méritez tellement l’évolution du domaine qu’on a actuellement c’est dingue.
S'il est reporté à 2028 ça sera full demat.
Mais bon vivement. Naughty Dog m'a rarement déçu!
Je fais parti de ses joueurs. Oui, la question devient une question importante et que ça conditionnera si c est un jeu auquel je jouerais ou si je devais faire une croix dessus.
Mais ca n empechera pas le jeu d etre bon.
Parlez moi pas de Fable car dans Fable on a un éditeur de personnages.
Sony tente de nous la mettre à l’envers et faut rien dire ?!
Tu veux te l’acheter en démat et bien vas-y, paye tes 80 euros que tu ne reverras jamais et prie pour que le jeu soit + que bon sinon, ça va faire mal à ton cucul, pas grave tu te consoleras dans les bras de Clank
La PS5 est vendue avec LECTEUR, Sony aurait dû assumer jusqu’au bout de cette gen les versions disques
Si le jeu ne sort pas en physique, pas d’achat plein pot et ce sera, par dépit, par la case abonnement 1 mois style PS Extra 2-3 ans après !
Vous allez comprendre quand c’est la suite logique du monde des JV en faite ? Le jeu a 80e ? Bah si tu adhères tu achètes sinon tu passes ton tour c’est tout. Ma vie ne se résume pas aux JV.
Au cinéma les séances en 3D qui coûtent 20 balles (le prix d’un Blu-ray HEIN) ça pose problème ? Vous avez le choix donc non. Bah là c’est pareil, plus de physique bah tu aimes pas tu prends pas point.
Et le jeu est annoncé pour 2027 tant qu’il y a pas de report je vois même pas pourquoi il y a débat.
C’est dingue comment on ressens la peur du sujet. Bizarrement pour la musique, les films et tout y’a eus moins de bruit. Pourtant le constat aujourd’hui est clair. Dans l’avenir tout sera en demat.
La fin des disques chez SONY c’est début 2028 pour l’instant la PS5 est encore alimenter en jeux boîte donc pourquoi gueuler ? On ne sait pas quand sort la PS6. La promesse du disque sur PS5 est donc bien tenu.
Mais stop de faire une fixette sur SONY. Ils sont tous pareil. C’est la suite logique d’un monde où des DLC de tenue (coucou Fortnite) sont vendu 20 balles ou autr me aberration.
Et puis juger une œuvre sur le physique de(s) personne(s) qui la représente c’est tellement petit surtout caché derrière un pseudo. On verrais ta tête si ça se trouve tout le monde dirait que tu es dégueulasse donc bon
Bah tu vois, comme tu le dis MS a tenter de nous la mettre il y a quelques années, et on a tous gueulé et à raison, et toi encore probablement plus que d'autres, c'est pas pour qu'aujourd'hui Sony me la mette profond car la couleur du gode est passé du vert au bleu.
Le personnage principal est affreux je suis d'accord avec toi.
On est dans un cas d'école d'une confiance totalement aveugle a une marque, c'est triste...
sauf que si tu es chez sony , tu t'en fou des autres... le problème n'est pas qui, mais quoi... et pour beaucoup de personne (bien plus qu'on essaye de faire croire) c'est important...
Au cinéma les séances en 3D qui coûtent 20 balles (le prix d’un Blu-ray HEIN) ça pose problème ? Vous avez le choix donc non. Bah là c’est pareil, plus de physique bah tu aimes pas tu prends pas point.
bien sur que ca pose problème... c'est aussi une des raison pour laquelle la vr continue a se vendre ( 14 millions rien que sur cette année)
Sinon je pense que c'est une vraie erreur de communication de célèbrer publiquement la fin d'un "tournage" quand rien du gameplay n'a été montré des années après !
Vous n’avez même pas conscience que certaines choses du passé qui semblaient vitales pour certains n’existent même plus aujourd’hui et ça ne vous pose pas de problème pour autant.
Vous n’avez pas conscience que le monde change et évolue c’est dingue aussi je comprend pas. Faut vraiment vivre dans sa bulle je vois pas d’autres solutions.
Ne pas prendre conscience que les nouveaux consommateurs du JV sont différents de nous c’est abusé. Les gosses d’aujourd’hui ne consomment pas comme nous à l’époque.
Je vois pas l’intérêt d’aller à contre sens d’un truc logique en faite. Nintendo en supprimant sa branche console portable l’a parfaitement compris, bizarrement personne n’a gueuler à l’époque. Pourtant les pauses récréations des gamins étaient remplis de Gameboy. Maintenant (même avec la Switch) que des smartphone.
Fin bref vous me saoulez. Ici maintenant entre les trolleurs, ceux qui spamment leurs propagandes Nintendo, la non présence de modération et l’absence de réel passionné de JV. Il n’y a plus rien à attendre, sur le net c’est partout d’ailleurs. Triste époque. Sur ceux je retourne sur Pokopia.
Ce sont eux qui fabriquent les disques PS5 donc où ai-je tort ? Je sais très bien que cela arrange tous les autres éditeurs
Tu mets dans le même sac Nintendo mais n’oublie pas cette nuance qui a de l’importance: même si leurs Game Key Cards, c’est de la merde et bien tu peux quand même les prêter/revendre justement
Je n’aime pas lire ou entendre certains moutons nous affirmer: "c’est la suite logique" (désolé ), "c’est comme ça" où encore cette phrase de merde: "faut vivre avec son temps"
Cette docilité de certains fait vraiment peur à voir
C’est bien, suivez le courant, moi je préfère être un saumon
Si Sony reste sur ce cap, je reste persuadé qu’ils vont se ramasser une WiiU dans la gueule pour leur PS6 et franchement, ce sera tant mieux
Et c’est marrant que tu dis qu’on te soule, je peux dire la même chose aux acheteurs démat qui font semblant de ne pas comprendre qu’on va se manger un monopole bien sale de Sony si rien ne bouge
Comme quoi, la scission joueurs démat/pro-physiques arrive plus tôt que prévue
Bien joué Sony
Il y a 13 ans on avait pour la plupart déjà de très bonnes connexion, on parle de 2013 pas 1998....
On a tous regardé les conférences en direct en streaming...
Des choses changent et évoluent oui mais pas toujours dans le bon sens.
Les films, la musique ont toujours des sorties physiques, pourquoi pas le JV? Tu me l'explique stp.
Sans compter le retour en grâce du vinyle pour la musique.
Je vois pas l’intérêt d’aller à contre sens d’un truc logique en faite. Nintendo en supprimant sa branche console portable l’a parfaitement compris, bizarrement personne n’a gueuler à l’époque.
Si ton "progrès va à l'encontre de mes intérêts, il est normal de gueuler et dire que ça ne nous plait pas..on est pas des moutons.
Nintendo n'a pas arrêté sa branche portable, il l'a tout simplement fusionné avec la console de salon (Swith lite pour la 100% portable).
Justement c'est parce qu'on est de vrais passionnés de JV qu'on gueule contre cette décision de Sony de stopper le physique, qui veut nous coller une laisse au cul pour qu'on reste coincé dans leur éco-système...encore une fois ce que MS a tenté de faire il y a des années.
Mais bon je m'attends pas à ce que tu comprennes vu les œillères Sony que tu portes.
Y a peu de chance qu'il sorte apres 2028.
Comme quoi, la scission joueurs démat/pro-physiques arrive plus tôt que prévu
Le truc c'est que nous les pro physique on n'est pas contre le démat, on veut juste avoir le choix de pouvoir jouer en physique ou en démat.
Si un pro démat veut son jeu en téléchargement, pas de soucis chacun est libre.
La scission comme tu le dit vient en fait des pro démat qui accèptent sans comprendre.
Ceux qui ont fait de Naughty Dog un grand studio (ère PS1-PS4) ne sont plus présents aujourd'hui.
Donc avoir encore un confiance aveugle aujourd'hui, non merci.
Les gens qui aime pas tlou 2 sont une minorité
Le flop retentissant de la saison 2 dit le contraire.
Comme le dit chreasy97 le ND d'aujourd'hui n'est plus le ND de la grande époque.
TLOU2 est très beau même encore aujourd'hui la version PS4 met des claques, mais alors putain que c'est chiant.
Du coup oui pour Intergalactic je suis curieux mais pas aveuglément hypé car il y a ND
je t’ai fumer c’était facile
Putain l'âge mental...
Voyons comment l'un des studios à l'origine de ça se débrouillera. Sachant que beaucoup d'oeuvres ont vus leurs protagonistes changer car leurs communautés n'appréciaient pas le design proposé.
Voyons si le célèbre Naughty Dog s'en sort avec une époque qui n'élève plus systématiquement au rang de chef d'oeuvre ce genre de production.
Après un premier épisode acclamé par tout le monde, le second a plus que divisé, d'ailleurs:
The Last of Us (Part I / Premier volet) : plus de 25 millions d'exemplaires
Inclut la version originale PS3 (2013), The Last of Us Remastered sur PS4 (2014) et le remake The Last of Us Part I sur PS5/PC (2022-2023).
The Last of Us Part II : plus de 10 millions d'exemplaires
De plus si on calculait la qualité d'un produit culturel à ses ventes, Gims serait le roi de la chanson française, Call of un jeu de génie......
shanks
Ah laisse, Il doit avoir 12 ans....ou alors un proche de l'autre fou du bus de Kyogamer
Que quelqu’un mette une perruque à ce monsieur.
C'est plutôt à toi d’arrêter de quote les gens pour les provoquer inutilement...
Ta que ça a faire de toute façon.