Intergalactic - The Heretic Prophet : le tournage des cinématiques est enfin bouclé

Verra t-on un bout dejeudi durant le State of Play ? Ou en décembre pendant les Game Awards ? Les espoirs restent permis surtout que le jeu vient de franchir une étape importante : les Dogs annoncent avoir bouclé la phase motion-cap avec les différents acteurs pour tout ce qui touche aux cinématiques.Pour rappel, dans le cas de, tout le travail sur cet aspect avait été bouclé en avril 2019 pour un lancement un an plus tard (juin 2020), non sans un report préalable dû aux difficultés de travail liées au Covid. On peut donc s'attendre légitimement à une sortie l'année prochaine, ou au premier semestre 2028 dans le pire des cas.